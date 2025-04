Sáng 24/4, Công an phường 1, TP. Tân An, Long An cho biết, vừa đưa một thanh niên có biểu hiện nghi ngáo, có hành vi gây rối, đập phá tài sản và tự hủy hoại thân thể... vào bệnh viện. Tại Bệnh viện đa khoa Long An, thanh niên này đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhân viên y tế cùng công an phường 1, TP. Tân An đưa thanh niên nghi ngáo đá bất tỉnh đi cáp cứu. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 cùng ngày, tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Trung Trực, phường 1, TP. Tân An xuất hiện một nam thanh niên đi đứng có dấu hiệu không bình thường.

Theo người dân, thanh niên này nhiều lần qua lại khu vực, sau đó bước ra giữa lộ quỳ vái lạy liên tục, miệng nói điều gì đó không nghe đó.

Hơn 5 phút sau, thanh niên này cầm một cục đá đập vỡ tủ bánh mì đặt trên lề đường, tay cầm mảnh kính vỡ tự cứa vào cổ nhiều lần làm máu chảy ướt cả hai vạt áo.

Một lúc sau, thanh niên này nằm gục xuống vỉa hè trong tình trạng bất động. Dù phát hiện hành vi lạ nhưng người dân xung quanh lo sợ, không ai dám tiếp cận hoặc can ngăn.

Ngay sau đó, Công an phường 1, TP. Tân An có mặt tại hiện trường giữ gìn trật tự, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu .

Thông tin ban đầu cho biết, nam thanh niên có biểu hiện nghi do sử dụng chất kích thích.

Cơ quan chức năng chưa xác định danh tính thanh niên nghi ngáo đá này.