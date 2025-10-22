Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Ngày 22/10, trao đổi với PV Dân Việt, Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) cho biết, hiện em cùng gia đình và nhà trường đang từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh để lên máy bay ra Hà Nội tham dự cuộc thi chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Chia sẻ với PV, em Đoàn Thanh Tùng cho biết, những ngày qua bạn bè, gia đình, thầy cô và những người thân liên tục liên lạc để động viên trước khi đi thi, đây là nguồn cổ vũ về tinh thần rất to lớn.

Đoàn Thanh Tùng là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa).

Nói đến bí quyết đến với chung kết cuộc thi này, Tùng cho hay: "Thật chất cũng không có bí quyết gì đâu, chủ yếu cố gắng rèn luyện kiến thức đã học trên nhà trường, ngoài xã hội và sự tìm hiểu qua mạng xã hội để áp dụng. Bạn Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học - TP.Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) cũng là những thí sinh rất xuất sắc. Nhưng em vẫn quyết tâm cao nhất để mang vinh quang vòng nguyệt quế về cho tỉnh nhà".

Đoàn Thanh Tùng cho biết thêm, đây là lần thứ 2 em đến Hà Nội, nơi đây có nhiều món rất ngon mà em đã thưởng thức như bún chả, bánh cuốn,... Sau này em sẽ cố gắng học tập thật tốt để thi khối B.

Đoàn Thanh Tùng đã chuẩn bị cho mình về kiến thức và tinh thần ổn định trước thềm chung kết Olympia.

Được biết, Đoàn Thanh Tùng là gương mặt xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với 255 điểm ấn tượng. Trong suốt hành trình “leo núi”, Tùng luôn giữ phong thái điềm tĩnh, tự tin và bản lĩnh trong từng phần thi, khiến khán giả nể phục.

Tùng có biệt danh là Kem, hiện theo học lớp chuyên Sinh và dành niềm yêu thích đặc biệt cho các môn khoa học tự nhiên. Ngoài giờ học, Tùng thường nghe nhạc Cách mạng và tìm hiểu bản đồ, lược đồ lịch sử. Niềm say mê ấy cũng là nguồn cảm hứng cho ước mơ trở thành Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thanh Tùng từng là thủ khoa môn Sinh học kỳ thi chọn đội tuyển tham dự học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, giành giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh, đoạt Huy chương Bạc môn Sinh kỳ thi Olympic 30/4.

4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 - Ảnh: VTV

Trước đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang) đã tổ chức lễ xuất quân cổ vũ thí sinh Đoàn Thanh Tùng - học sinh lớp 12 chuyên Sinh, đại diện của tỉnh Khánh Hòa góp mặt tại vòng chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GDĐT, Ban giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 800 học sinh đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến em Đoàn Thanh Tùng.



Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: "Hành trình học tập, rèn luyện đầy bản lĩnh, thể hiện sự tập trung cao độ, phán đoán chính xác, phản xạ nhanh nhạy là những yếu tố quan trọng góp phần giúp Tùng thành công trong học tập cũng như những lần chinh phục kiến thức của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, nhà trường rất kỳ vọng ở em trong trận chung kết này".

Theo kế hoạch, trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra lúc 8h30 sáng Chủ nhật (26/10) với 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên VTV3.

