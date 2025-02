Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thái Bình, Lý Thanh Bình, Trần Nhật Linh, các nhân viên đền bù của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, để điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về bồi thường.

Khu vực Dự án xây dựng sân bay Long Thành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam 4 bị can: Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành; Quyền Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Dương Ngọc Đức; Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Hoàng Hữu Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn Lâm Hoàng Thanh Hải để điều tra các sai phạm liên quan.

Việc bắt giữ các bị can nói trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, đền bù, hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành.

Liên quan đến vụ án này, năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Ngày 9/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Phạm Viết Mạnh (SN 1992), cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Tấn Biên (SN 1977), cán bộ địa chính xã Lộc An và Trần Ngọc Hân (SN 1988), ngụ huyện Long Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.