Ngày 28/6/2025, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Buổi lễ được công bố theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến các điểm cầu 63 công an cấp tỉnh.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, dự buổi lễ tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đại tá Phạm Văn Đôn Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên…

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh (ngoài cùng bên trái) được điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên mới. Ảnh: Bộ Công an

Tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Bình, dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ Công an cấp tỉnh; đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Công an cấp tỉnh.

Trong các quyết định, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh – Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên mới (Thái Bình và Hưng Yên là 2 tỉnh hợp nhất, lấy tên gọi Hưng Yên).

Trong ảnh là thời điểm ông Trần Xuân Ánh (cấp bậc hàm đại tá) được điều động từ Trà Vinh về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2024. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các Giám đốc Công an 34 địa phương triển khai những việc cần làm ngay, những nhiệm vụ trước mắt và có tính chiến lược. Chủ động hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy Công an cấp tỉnh (đối với các tỉnh sáp nhập), Công an cấp xã bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ 01/7/2025, khẳng định rõ nét sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng công an.

Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất quá trình hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, hạn chế tổ chức tổng kết, gặp mặt chia tay; nghiêm cấm tổ chức liên hoan chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính…

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh từng là Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an…