Thời tiết TP.HCM: Giữa tháng 4 nắng nóng, cuối tháng sẽ bắt đầu mùa mưa

Thông tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, từ ngày 14- 15/4, khu vực TP.HCM có mưa rào và giông rải rác, một vài nơi có khả năng có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

Từ ngày 16-20/4, thời tiết khu vực Thành phố phổ biến không mưa, hoặc mưa không đáng kể ở một vài nơi. Nắng nóng gia tăng và có nắng nóng diện rộng trên hầu khắp toàn bộ thành phố. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, lúc 8h sáng nay (14/4) thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8h sáng 29 độ C; độ ẩm 75%; gió Đông Đông Nam 4m/s.

Thời tiết TP.HCM cuối tháng 4 dự báo sẽ bắt đầu mùa mưa. Ảnh: Q.D

Từ trưa đến chiều cùng ngày, mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng còn xuất hiện ở cả khu vực miền Đông và miền Tây, tuy nhiên diện và lượng sẽ thu hẹp hơn do những cơn mưa đến sớm. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyên nhân gây ra tình trạng mưa trái mùa tại TP.HCM vào giữa tháng 4 do áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Khoảng ngày từ 12-13/4, áp cao lục địa tăng cường trở lại và nén rãnh áp thấp ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc về phía Nam.

Giữa tháng 4, thời tiết trên các vùng biển TP.HCM có mưa rào và giông vài nơi. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa giông. Trong 10 ngày tới phổ biến gió Đông Nam và gió nhẹ. Riêng trong khoảng từ ngày 13-15/4, gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5.

Vào cuối tháng 4, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh, mở rộng về phía Đông Nam, có xu hướng nối với những vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông tạo thành rãnh Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực. Gió Tây đến Tây Nam cường độ yếu đến trung bình chi phối thời tiết các tỉnh thành Nam bộ.

Hình thái trên khiến thời tiết TP.HCM nói riêng và Nam bộ trong cuối tháng 4 phổ biến ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Một vài nơi trên khu vực có khả năng sẽ bắt đầu mùa mưa trong khoảng thời gian này.