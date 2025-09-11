Báo cáo tiền lương hướng tới thực hiện cải cách tiền lương

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, trong tháng 9, Bộ Nội vụ dự kiến sẽ báo cáo Bộ chính trị về điều chỉnh tiền lương và các loại phụ cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lương cơ sở đã được điều chỉnh 7 lần, từ năm 2013. Cùng với đó, công chức, viên chức cũng được hưởng chế độ tiền thưởng 10% và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp, góp phần cải thiện đời sống. Tuy vậy, tiền lương vẫn chưa minh bạch, chưa công bằng và chưa đáp ứng được đời sống của công chức, viên chức người lao động.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cần báo cáo Bộ chính trị về tiền lương và các loại phụ cấp để điều chỉnh mức lương cơ sở, từ đó tính toán một chiến lược dài hơi cho cải cách tiền lương trong năm 2026.



Bộ Nội vụ báo cáo về tiền lương và các khoản phụ cấp với Bộ Chính trị nhằm chuẩn bị cho việc cải cách tiền lương trong năm 2026 tới. Ảnh: NN

Thực tế, trong những năm qua, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đây, Chính phủ gọi lương cơ sở là mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, đến Nghị định 66/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã phân biệt rõ ràng giữa lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong các doanh nghiệp.

Lương cơ sở là mức lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Nội vụ từ giờ tới cuối năm là cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ 5 Nghị định và ban hành 4 thông tư về phụ cấp, bảng lương mới, bảo đảm đồng bộ với đơn vị hành chính; hoàn thành Báo cáo Nghị quyết 27 (tiền lương), Nghị quyết 28 (bảo hiểm xã hội), phương án điều chỉnh lương tối thiểu 2026 và báo cáo Quốc hội tình hình sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Từ 1/7/2024, Chính phủ điều chỉnh lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Trong khi đó, mức lương tối thiểu khu vực sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh tăng bình quân 5,96%/năm.

Bộ Nội vụ cho biết, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cơ bản được thực hiện theo chủ trương, quan điểm và nội dung cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong những điểm nổi bật được Đảng bộ Bộ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền.

Dù trải qua nhiều lần tăng lương cơ sở, nhưng chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương trên quy mô, bình diện rộng, chưa tạo ra được sự thay đổi căn bản về bức tranh tiền lương, tạo ra sự đột phá trong việc tạo động lực làm việc tăng năng suất, hiệu quả làm việc và cải thiện cuộc sống cho công chức, viên chức, người lao động.

