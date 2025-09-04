Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Thứ năm, ngày 04/09/2025 10:34 GMT+7

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế

Thùy Anh Thứ năm, ngày 04/09/2025 10:34 GMT+7
Tuy không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178, nhưng người hoạt động không chuyên trách vẫn được nhận chế độ hỗ trợ, phụ cấp khi tinh giản biên chế nghỉ việc do sắp xếp các đơn vị hành chính.
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã xin nghỉ sau 31/8 vẫn được hưởng chế độ

Mới đây, Bộ Nội vụ cho biết để hướng dẫn thực hiện khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154 bảo đảm phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành Văn bản số 12-CV/BCĐ.

Trong đó, công văn hướng dẫn rõ trường hợp người hoạt động không chuyên trách xã, phường sau sắp xếp bộ máy tiếp tục được bố trí công tác, sau đó có nguyện vọng nghỉ từ ngày 1/8 đến trước ngày 31/5/2026, thì vẫn được hưởng chế độ, chính sách theo Điều 9 Nghị định số 154. Quy định áp dụng tại thời điểm nghỉ việc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Điều 9 Nghị định 154, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ như sau:

- Đối với người có dưới 5 năm công tác: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Đối với người có đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường được hỗ trợ khi tinh giản biên chế. Ảnh: N.T

- Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cán bộ, công chức cấp xã, thuộc trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nên được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thì được hưởng các chế độ như quy định nói trên. Nhưng tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Tuy nhiên, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này.

Mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dựa trên việc khoán quỹ phụ cấp

Tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về ngân sách Trung ương thực hiện khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp để tính phụ cấp hưởng trợ cấp tinh giản biên chế cho các đối tượng này theo quy định.

Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21 lần mức lương cơ sở.

Còn đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

Nội dung trên được Bộ Nội vụ hướng dẫn trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế. Bộ Nội vụ để nghị các Sở Nội vụ, các địa phương bám vào để thực hiện sát.

