Thót tim clip bé trai vặn tay ga xe máy khiến 3 người lao thẳng vào tường

Mới đây, một clip cảnh báo bậc phụ huynh khi cho con ngồi xe máy được chia sẻ trong nhóm có đông thành viên quan tâm đến giao thông đã thu hút chú ý. Ai xem xong cũng thấy đau tim và xót xa trước cảnh xe máy bất ngờ bị rồ ga khiến tất cả những người trên ngã lăn trên sân.

Theo clip chia sẻ, một người điều khiển xe máy dừng ở trong sân nhà và một người khác đang giữ em bé phía sau. Người cầm lái đã cho bé trai lên xe ngồi phía trước. Tuy nhiên, trong giây lát, chiếc xe máy đã bị rồ ga lao vào tường khiến cả 3 người đang ngồi trên xe ngã xuống sàn, xe máy đè lên. Nguyên nhân được cho là bé trai đã vặn tay ga khi xe đang ở chế độ ngắt máy (Idling Stop).

Bé trai vặn tay ga xe máy khiến nhiều người đau tim. Clip: MXH

Rất may cả gia đình không bị thương nặng nhưng đây cũng là tình huống không ít trường hợp mắc phải khi cho trẻ nhỏ ngồi phía sau.

Cách đây chưa lâu ở Bình Định, một bé 4 tuổi vặn tay ga làm xe máy phi vào tường khiến 3 người trong gia đình tử vong. Ở Hà Nội cũng có trường hợp con vặn tay ga khiến xe máy vọt lên làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường....

Trao đổi với PV báo Dân Việt về vấn đề này, TS Lê Danh Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, đã chia sẻ những điều cần lưu ý để các bậc phụ huynh biết cách đảm bảo an toàn cho con.

Theo TS Quang, bất kỳ khi nào dừng/ đỗ xe máy: Đối với xe số cần về số mo (số 0), có thể để nổ máy hoặc tắt máy (khuyến cáo nên tắt máy để đảm bảo an toàn).

Đối với xe máy tay ga, tuyệt đối cần thực hiện tắt máy, vì nếu để nổ máy khi dừng xe sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần ai đó hoặc vô tình chạm tay ga, xe sẽ bất ngờ chạy và xảy ra nguy hiểm cho người lái, những người xung quanh, đặc biệt cho con nhỏ trên xe, nhất là trẻ nhỏ cho ngồi phía trước.

Nếu cần phải chở con nhỏ đi học, đi chơi, phụ huynh lưu ý khi con ngồi phía trước cần lắp ghế cho trẻ, có dây an toàn đảm bảo an toàn.

Nếu trẻ nhỏ ngồi phía sau cần có đai để đảm bảo an toàn. Nếu trẻ đã học cấp tiểu học trở lên, biết ôm, bám, có thể không dùng đai an toàn nhưng bố mẹ cần di chuyển cẩn trọng, tốc độ phù hợp... Không chở nhiều trẻ em trên một phương tiện xe máy, vừa không đảm bảo an toàn vừa vi phạm luật giao thông có thể bị xử phạt.

Các con cần được đội mũ bảo hiểm theo quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.