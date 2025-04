Thủ Dầu Một - Bình Dương anh dũng trong chiến đấu và tâm thế chuẩn bị hợp nhất với TP HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu

Tỉnh Thủ Dầu Một anh hùng

Thiếu tướng Võ Thành Đức, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong giai đoạn kháng chiến cứu nước, có rất nhiều điều đặc biệt trên đất này.



Xe tăng của đối phương bị quân dân xã Phú An bắn cháy trong chiến dịch đánh địch lấn chiếm chiến trường Tây Nam – Bến Cát, mùa mưa năm 1974. Ảnh: T.L

Lần đầu tiên máy bay B52 của Mỹ ném bom trên thế giới là tại Bình Dương (Việt Nam). Với vị trí cửa ngõ phía Bắc của Sài Gòn, Thủ Dầu Một không chỉ là địa bàn chiến lược quân sự trọng yếu mà còn là chiến trường ác liệt nhất miền Đông Nam bộ.

Không phải đơn giản mà đối phương huy động 27 lượt máy bay B52 ném bom rải thảm xuống chiến khu Long Nguyên (huyện Bến Cát) ngày 18/6/1965. Ngày đó, nhiều người còn không biết B52 là gì, Thiếu tướng Đức kể.

Sau những chiến thắng vang dội, trong bài thơ chúc Tết năm 1966, Bác Hồ khen ngợi: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công/ Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Play me, Đà Nẵng…”.

Thiếu tướng Võ Thành Đức cho biết, trong 4 địa danh được khen ngợi thì Bình Dương có đến 2 địa danh. Đó là niềm tự hào của quân dân Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Đặc biệt, phải kể đến nữa là địa đạo Tây Nam Bến Cát, còn gọi địa đạo Tam giác sắt, nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, Phú An (huyện Bến Cát).

Hệ thống địa đạo này xuất hiện đầu tiên vào năm 1948. Sau đó, năm 1960, du kích Củ Chi (TP.HCM) mới đến học tập kinh nghiệm và xây dựng hệ thống địa đạo ở địa phương mình.



Cửa xuống địa đạo Tây Nam – Bến Cát. Ảnh: T.L

Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, đối phương đã nhiều lần càn đi quét lại, nhưng không khuất phục nổi lòng dân ở vùng Tam giác sắt. Đỉnh điểm là cuộc càn quét quy mô lớn năm 1967 thất bại thảm hại.

Trong trận này nổi lên anh hùng bắn tỉa Nguyễn Văn Đực, chỉ 10 viên đạn tiêu diệt 9 địch quân. Hoặc như anh hùng Nguyễn Văn Tấn dùng súng ngắn bắn rớt máy bay đối phương. Đây là điều hiếm thấy trong chiến tranh.

“Kể lại những chuyện này để thấy tự hào, vinh dự và có trách nhiệm hơn với quê hương”, Thiếu tướng Võ Thành Đức chia sẻ.

Ngày 13/3/1975, quận Dầu Tiếng được giải phóng hoàn toàn, là đơn vị được giải phóng sớm nhất ở miền Nam. Ngày 26/4/1975, lực lượng vũ trang tỉnh Thủ Dầu Một tiến về các mục tiêu trong nội ô của thị xã, mở đường cho các cánh quân của Quân đoàn I tiến về Sài Gòn.

Ngày 30/4/1975, lá cờ Mặt trận giải phóng tự hào phấp phới tung bay trên nóc tòa nhà chính của Dinh Độc Lập đã chính thức khép lại hành trình gian khổ, hào hùng của nhân dân Thủ Dầu Một - Bình Dương và của cả dân tộc Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương. Ảnh: PV



Ngày 25/4, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương và 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, trải qua bao biến đổi thăng trầm, vùng đất Bình Dương nhiều lần được chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi khác nhau.

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã viết nên những trang sử vàng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cả dân tộc.

Đặc biệt, sau 28 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành tỉnh phát triển có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng đã có nhiều quyết sách mang tính lịch sử đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thời đại mới.

Đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện và sáp nhập cấp xã, để mở rộng không gian phát triển bền vững với tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Bình Dương đã trình Trung ương xem xét, quyết định đề án kết thúc hoạt động cấp huyện, sáp nhập 91 xã, phường, thị trấn còn lại 36 xã, phường.

Bình Dương đang tập trung phối hợp với TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sáp nhập tỉnh trước ngày 31/8. Ảnh: PV



Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, toàn bộ tỉnh Bình Dương chính thức sáp nhập vào TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Dương tin tưởng chủ trương sáp nhập sẽ tạo ra động lực mới, nguồn lực mới, không gian mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống của người dân sẽ tiếp tục được tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, chắc chắn cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị hiện nay sẽ có không ít khó khăn, tác động đến tâm tư tình cảm trước mắt của nhiều người. Điều này là hoàn toàn chính đáng.

Nhưng với tinh thần vì sự phát triển chung của đất nước, vì sự phát triển của Bình Dương, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trải qua bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bình Dương nhiều lần được chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi khác nhau. Từ nguồn gốc là một phần của tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập năm 1899, đến năm 1951, nhập Thủ Dầu Một và Biên Hòa thành tỉnh Thủ Biên.



Cuối năm 1954, tỉnh Thủ Biên được tách ra thành hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Đến năm 1960, 2 tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa sáp nhập thành tỉnh Thủ Biên. Đến năm 1961, tỉnh Thủ Biên được tách ra thành 3 tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Phước Thành.



Từ năm 1976, hợp nhất 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long thành tỉnh Sông Bé. Đến ngày 1/1/1997, tách tỉnh Sông Bé để thành lập tỉnh Bình Dương và Bình Phước.