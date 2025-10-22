Thủ Thiêm "thức giấc": Hình hài mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Theo định hướng phát triển của TP.HCM, khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức cũ) sẽ trở thành lõi trung tâm tài chính quốc tế - mô hình kết hợp dịch vụ tài chính, ngân hàng, fintech, thương mại và đầu tư toàn cầu.

Khu vực Thủ Thiêm đang từng bước trở thành trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt từ năm 1996, với tổng diện tích hơn 930 ha, nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 cũ. Sau gần ba mươi năm, khu vực này đang dần “thức giấc” với hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông và khu đô thị cao cấp được triển khai.

Theo đề án đang trình Chính phủ, trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM dự kiến có tổng quy mô khoảng 783 ha, trong đó khu lõi rộng 9,2 ha nằm tại khu chức năng số 1 Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên đầu tư trước. Ảnh: Gia Linh

Tổng vốn huy động ước tính lên tới 7 tỷ USD, tập trung vào các hạng mục hạ tầng, văn phòng tài chính, trung tâm điều hành, khu giao dịch chứng khoán và khu lưu trú cao cấp cho chuyên gia quốc tế. Ảnh: Gia Linh





Thủ Thiêm hiện là điểm sáng về hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án kết nối trọng điểm: cầu Thủ Thiêm 1, cầu Thủ Thiêm 2, đại lộ Mai Chí Thọ, hầm vượt sông Sài Gòn, cùng các tuyến đường nội khu như trục Bắc–Nam, đại lộ vòng cung, đường ven hồ trung tâm... Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, ga đầu mối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cũng được quy hoạch đặt tại Thủ Thiêm, hứa hẹn biến nơi đây thành đầu mối giao thông liên vùng của khu vực phía Nam. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, TP.HCM đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho khu vực trung tâm tài chính, trong đó mạng 5G và hạ tầng số hóa sẽ được phủ toàn bộ khu chức năng số 1. Ảnh: Gia Linh

Công tác đấu giá các lô đất thương mại và khu tái định cư cũng đang được đẩy mạnh nhằm thu hút nhà đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất. Đơn cử, tại khu vực Thủ Thiêm, 2 dự án là Empire City và Lotte Eco Smart City của nhà đầu tư Hàn Quốc (Tập đoàn Lotte) có vốn đầu tư dự kiến hàng ngàn tỷ đồng. Tuy chậm triển khai nhưng các dự án trên cũng có thấy nguồn lực phát triển và thu hút nhà đầu tư của khu vực Thủ Thiêm. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm được kỳ vọng giúp TP.HCM trở thành đầu tàu tài chính của khu vực Đông Nam Á, đồng thời tạo sức bật lớn cho nền kinh tế đô thị. Ảnh: Gia Linh

Theo UBND TP.HCM, trung tâm này sẽ là nơi hội tụ các ngân hàng, tập đoàn tài chính toàn cầu, quỹ đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán, cũng như các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), góp phần thu hút nguồn vốn FDI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: Gia Linh