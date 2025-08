Ngày 31/7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự Đại hội có, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đông đảo các lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Công an Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ tận tình của nhân dân TP Đà Nẵng đối với lực lượng công an nhân dân (CAND) nói chung, Công an Đà Nẵng nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá việc TP Đà Nẵng được hợp nhất, là sự tiếp nối của tinh thần Quảng Nam - Đà Nẵng xưa, hình thành nên không gian tri thức mới, gắn với chiều sâu lịch sử và văn hóa đặc trưng khu vực. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 trong báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu; đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề quan trọng, trong đó có công tác tham mưu, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, công tác phối hợp với các sở, ban ngành ở địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ….

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị Công an Đà Nẵng phải thật sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động; chuyển từ tư tưởng quản lý sang tư duy phục vụ “lấy người dân làm trung tâm là chủ thể, là mục tiêu, động lực - nguồn lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam (trước khi sáp nhập) đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 2 địa phương lần thứ XXII đề ra. Kết quả là thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, niềm tin xã hội được củng cố, môi trường bình yên, ổn định được bảo đảm và trở thành “điểm tựa” vững chắc phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân. Công an 2 địa phương khẩn trưởng triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại Công an TP Đà Nẵng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, đúng lộ trình, quy định của Bộ Công an. Sau gần 1 tháng chính thức vận hành gắn với mô hình tổ chức chính quyền đô thị 2 cấp, Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo sự ổn định trong chỉ đạo, điều hành và duy trì vững chắc an ninh, trật tự trên toàn địa bàn, nhất là công tác thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành công an 2 cấp.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá Đại hội lần này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn lực lượng Công an thành phố, tạo khí thế mới, quyết tâm mới cho toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với niềm tin và khát vọng lớn. TP Đà Nẵng sau sáp nhập sẽ có quy mô lớn hơn nhiều cả về dân số, diện tích, tài nguyên và tiềm lực phát triển. Trong đó, giai đoạn sắp tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố với mục tiêu đặt xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghệ cao, logistics của miền Trung và cả nước.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 27 người, trong đó Ban thường vụ gồm 9 người. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2025 -2030; Đại tá Nguyễn Đại Đồng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.