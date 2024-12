Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu sớm hoàn thành công tác điều tra cơ bản, phương án cảnh vệ ở 63 tỉnh, thành

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu nhanh chóng hoàn thành công tác điều tra cơ bản, phương án cảnh vệ ở 63 tỉnh, thành. Ảnh Bộ Công an

Theo báo cáo, trong năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 2.900 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước; 98 đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam; 182 sự kiện đặc biệt quan trọng; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu. Phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, tổ chức hướng dẫn gần 2 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đảm bảo an toàn, chu đáo, trọng thị.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục tham mưu, triển khai nhiều phương án, kế hoạch, văn bản quan trọng về công tác nghiệp vụ, nổi bật: Tham mưu Bộ Công an giao nhiệm vụ cho 63 Công an địa phương khảo sát, xác định điểm dừng, nghỉ an toàn đối tượng cảnh vệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu Bộ Công an xây dựng Hướng dẫn tiêu chí và quy trình lựa chọn, sử dụng địa điểm an toàn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ, thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong năm 2024.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Bộ Công an

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tập trung nghiên cứu, đúc rút, chắt lọc những vấn đề, bài viết, chỉ đạo, những nghị quyết, chỉ thị Trung ương Đảng, của cán bộ chủ chốt. Tiếp tục xác định gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, giải pháp về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực, mọi mặt công tác.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của Ngành, đặt ra yêu cầu ngày cao, nhiệm vụ ngày càng lớn hơn đối công tác cảnh vệ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần nhanh chóng hoàn thành công tác điều tra cơ bản, phương án cảnh vệ ở 63 tỉnh, thành, ở các trung tâm nước ngoài nơi lãnh đạo Đảng Nhà nước hay đến, dự kiến những tình huống xấu nhất để xử lý.

"Công tác cảnh vệ phải luôn đi trước, phải xác định năm 2025 là năm của công tác cảnh vệ", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc hơn nữa đối với công tác cảnh vệ trên tất cả mọi mặt. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, tạo chuyển biến cơ bản cho kỹ thuật cảnh vệ.