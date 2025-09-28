Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Cần đổi tư mới y tế từ điều trị sang dự phòng

Phát biểu tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5 do báo Sức khỏe đời sống tổ chức ngày 28/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: "Khi xã hội phát triển, chúng ta hiểu sâu sắc hơn: dinh dưỡng không chỉ để no bụng, mà là nền móng để phát triển tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe của từng người và của cả một dân tộc.

Vì thế, việc ăn uống khoa học, đúng cách, hợp lý theo từng độ tuổi, từng thể trạng, không phải là chuyện của riêng ngành y tế, mà là mối quan tâm chung của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, mỗi cấp chính quyền.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: "Bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh, cao lớn thông minh và hạnh phúc hơn". Ảnh BTC

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương lớn về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó, dinh dưỡng được đặt ở vị trí vô cùng quan trọng.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chăm sóc sức khỏe Nhân dân phải là nền tảng, là ưu tiên hàng đầu trong mọi chiến lược phát triển, và chúng ta phải đổi mới tư duy y tế từ điều trị sang dự phòng.

Và gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 đã khẳng định rõ vai trò quan trọng của dinh dưỡng trong phòng bệnh và nhấn mạnh phải được chú trọng thực hiện trong suốt vòng đời, theo từng lứa tuổi, giai đoạn phát triển, tình trạng sức khỏe, bảo đảm cân đối về khẩu phần, thành phần dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn, phù hợp với thể trạng, văn hóa và điều kiện kinh tế của người Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: "Bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh, cao lớn thông minh và hạnh phúc hơn. Đó là mục tiêu, là mong muốn của ngành Y tế".

Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống Trần Tuấn Linh cũng nhấn mạnh: "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5 không ngay lập tức làm thỏa mãn mọi nhu cầu về kiến thức dinh dưỡng cho tất cả mọi người, cũng không thể cùng lúc tư vấn sức khỏe cho hàng nghìn du khách… nhưng sẽ là một ngọn lửa nhỏ góp phần thổi bùng lên các phong trào ý nghĩa trên toàn xã hội để nâng cao sức khỏe người dân, hướng tới những mục tiêu xa hơn của toàn dân tộc trong Kỷ nguyên vươn mình".

Người dân được tư vấn dinh dưỡng miễn phí. Ảnh BTC

Tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5 đã diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn vận động tập thể sôi động, trẻ trung như zumba, aerobic, thể dục... với sự tham gia của 20 đội chơi. Các đội tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý, thể hiện sự am hiểu về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Người dân đến tham dự sự kiện được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trực tiếp thăm khám, đo các chỉ số cơ thể và tư vấn miễn phí.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức trong bối cảnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhận tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, toàn diện với những định hướng chiến lược mới được ban hành trong Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.