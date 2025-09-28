Chủ đề nóng

Xã hội
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:30 GMT+7

Ngực bỗng dưng sưng to, đau nhức, cụ ông không ngờ mắc bệnh ung thư hiếm gặp ở nam giới

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:30 GMT+7
Vùng ngực bỗng sưng đau, cụ ông không thể ngờ mình lại mắc bệnh ung thư vú, căn bệnh rất hiếm gặp ở nam giới với tỷ lệ 1/1000.
Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư vú cho một cụ ông 86 tuổi. Đây là bệnh lý đặc trưng thường gặp ở nữ giới nhưng rất hiếm gặp ở nam giới với tỉ lệ 1/1000 với độ ác tính cao.

Bệnh nhân P.V.D. (86 tuổi, ở xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) có tiền sử tăng huyết áp, khám tại Bệnh viện Bãi Cháy với khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Kết quả siêu âm, chụp CTscanner lồng ngực cho thấy phần mềm vùng vú phải có khối u kích thước 47x33x36mm, hạch nhỏ nách hai bên. Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến vú phải giai đoạn cT2N0M0.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ung bướu quyết định hướng điều trị phẫu thuật cắt tuyến vú phải kèm vét hạch nách nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và nguy cơ di căn.

Vùng ngực sưng to vì khối u vú của bệnh nhân nam. Ảnh BVCC

Quá trình phẫu thuật quan sát thấy khối u kích thước khoảng 4,5x3cm mật độ chắc, ranh giới không rõ nằm trong nhu mô tuyến, chưa xâm lấn da và thành ngực.

Phẫu thuật viên đã tiến hành cắt triệt để tuyến vú phải, phẫu tích hố nách phải vét hạch nách, bảo tồn tối đa thần kinh và mạch máu vùng nách, diện cắt đảm bảo âm tính về mặt ung thư.

Phẫu thuật diễn ra an toàn, không biến chứng. Sau 5 ngày được điều trị, chăm sóc hậu phẫu tích cực, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện.

Ung thư vú ở nam giới rất hiếm gặp (thường trên 50 tuổi), chiếm tỉ lệ 1/1.000 trong các loại ung thư nói chung nhưng có độ ác tính rất cao.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư vú. Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Hữu Ứng – Phụ trách đơn nguyên Ngoại Vú- Phổi, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Ung thư vú ở nam giới thường bị bỏ qua do hiếm gặp, tâm lý chủ quan, dẫn đến phát hiện muộn khi khối u đã xâm lấn hoặc di căn. Nguy cơ tăng cao ở người lớn tuổi, có yếu tố di truyền, rối loạn nội tiết hoặc mắc các bệnh mạn tính kèm theo. Đáng lưu ý, do cấu trúc mô vú của nam giới mỏng, khối u dễ xâm lấn nhanh vào da và thành ngực, di căn vào gan, phổi, xương…, diễn tiến bệnh thường nặng nề hơn so với nữ giới.

Mặt khác ung thư vú ở nam giới hay gặp ở người bệnh cao tuổi, thường có bệnh nền nặng nề đi kèm theo dẫn đến những khó khăn trong chẩn đoán và điều trị".

Theo bác sĩ Ứng, các triệu chứng nhận biết ung thư vú ở nam giới cũng tương tự như nữ giới với các dấu hiệu như: vùng quanh vú sưng lên, xuất hiện các cục nhỏ, rắn ở xung quanh, bề mặt da quanh vú sần sùi.

Núm vú lõm vào bên trong, thỉnh thoảng bị chảy máu hoặc mủ. Núm vú bị co teo lại, da xung quanh đóng vảy.

"Một đặc điểm dễ nhận thấy của ung thư vú là khối u dễ dàng dịch chuyển. Do đó, nếu phát hiện tuyến hạch ở nách sưng to trong khoảng thời gian dài, cần chú ý đi khám sớm nhất có thể”, bác sĩ Ứng chia sẻ.

Bác sĩ Ứng cũng cho biết, ung thư vú ở nam giới cũng như ở nữ giới đều có kết quả điều trị tốt nếu được phát hiện sớm. Trong đó, phẫu thuật cắt rộng tuyến vú và nạo hạch nách là phương pháp chủ đạo điều trị triệt căn. Sau đó, tùy theo từng giai đoạn bệnh cụ thể, bệnh nhân sẽ chỉ định điều trị kết hợp với hóa trị và xạ trị.

"Không chỉ phụ nữ mới mắc ung thư vú mà nam giới cũng cần cẩn trọng với bệnh lý này. Dù hiếm gặp nhưng ung thư vú ở nam giới thường tiến triển nhanh và gây khó khăn cho điều trị nếu phát hiện muộn.

Vì vậy, nam giới không nên chủ quan, kịp thời nhận biết những bất thường ở vú như sung, nổi u, hạch…để khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Ứng khuyến cáo.

