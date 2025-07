Bắt Thu “Vệ Sĩ”, đàn em thân tín của Tuấn “Thần Đèn”

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (SN 1984, biệt danh Thu "vệ sĩ”), trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa về tội Buôn bán hàng cấm (khí N2O, hay còn gọi là khí cười).

Cùng tội danh nói trên, cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Thu "Vệ Sĩ" lúc bị bắt. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Điện Biên kiểm tra cơ sở kinh doanh Zone 8 (thường gọi là Pub), có địa chỉ tại số 8, đường Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ 200 bình kim loại chứa khí N2O cùng nhiều vỏ bóng cao su dùng để bơm khí N2O vào, bán cho người sử dụng.

Được biết, trong các clip trên mạng xã hội, Thu "vệ sĩ" được biết đến là đàn em thân tín, thường xuyên xuất hiện cùng "đại ca giang hồ" Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần Đèn”.

Chế tài xử lý với hành vi buôn bán khí cười

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những ngày qua Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh hóa liên tục khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trật tự xã hội, trong đó có Thu "vệ sĩ" .

Đây là động thái tiếp theo khi mở rộng chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành.

Những chuyên án gần đây của Công an tỉnh Thanh hóa cho thấy việc đấu tranh với tội phạm ở địa phương này không có vùng cấm, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội dù có nhân thân, lý lịch như thế nào cũng đều bị xử lý trước pháp luật.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước, có hành vi buông lỏng quản lý, tiếp tay giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến khai thác tài nguyên, sản xuất buôn bán hàng cấm và các hành vi phạm tội về ma túy hay không để xử lý triệt để.

Theo ông Cường, Quốc hội đã ra nghị quyết xác định khí cười N2O là hàng cấm, cấm nhập khẩu, cấm vận chuyển, cấm sản xuất, cấm kinh doanh. Bởi vậy, những hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm là khí cười sẽ bị xử lý về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật hình sự.

Hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm có thể bị xử phạt tù từ 1 đến 15 năm, tùy tính chất mức độ theo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự.

Trong đó, khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm:

Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên; Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên; Pháo nổ 120 kilôgam trở lên;

Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên; Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700 triệu đồng trở lên.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng, làm rõ vai trò đồng phạm. Đặc biệt làm rõ, ngoài tội danh trên các đối tượng còn có hành vi phạm tội nào khác không.

Từ phân tích trên, vị chuyên gia cho biết, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà Thu “vệ sĩ” và đồng phạm có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.