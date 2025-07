Tin tức

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới, quyết định vừa được Bộ Công an công bố.