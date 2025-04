Đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tinh vi, với nhiều thủ đoạn, do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cầm đầu. Vụ án đang gây rúng động dư luận khi số lượng thuốc giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

Đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động vô cùng tinh vi, với nhiều thủ đoạn, do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cầm đầu. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Để tiêu thụ thuốc giả sau khi sản xuất, các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng thói quen của người dân là tự ý kê đơn và mua các loại thuốc chữa bệnh, đặc biệt là nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng lớn tuổi muốn sử dụng các loại thuốc có tác dụng chữa bệnh về xương khớp, đau nhức, tê bại với giá thành rẻ.

Để sản xuất thuốc giả, các đối tượng đã thuê và đặt xưởng tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội và TP.HCM. Các xưởng sản xuất thường nằm ở khu vực hoang vắng, xa khu dân cư và thuê người dân ít hiểu biết để thực hiện các công đoạn sản xuất khép kín, nhằm tránh bị lộ thông tin ra ngoài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây này, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.



Theo thiếu tá Tống Đình Xuân - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu. Các đối tượng đã mua nguyên liệu là các loại tinh bột, chất kết dính, phụ gia dùng trong y dược, than tre, chất tạo màu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sau đó thuê nhân công trộn và nghiền thành bột để tự pha chế.

Thuốc giả được sản xuất từ than tre, tinh bột, chất tạo màu, thảo mộc không rõ nguồn gốc... Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tiếp theo, các đối tượng sử dụng máy đóng viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm rồi bán ra thị trường qua các kênh phân phối.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn mà các bị can sử dụng là: đối với các loại thuốc chữa bệnh về xương khớp, nhóm này không làm giả sản phẩm có sẵn đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt tên thuốc và tên công ty sản xuất thuốc, với địa chỉ ở... nước ngoài. Cách làm này dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn, tin tưởng và sẵn sàng bỏ tiền mua thuốc chữa bệnh giả.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng còn chia nhỏ đơn hàng, vận chuyển các lô thuốc chưa thành phẩm như: chưa đóng hộp, chưa đóng gói… để nếu bị phát hiện thì chỉ là nguyên liệu hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh.

Dây chuyền sản xuất thuốc giả của đường dây này. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngoài việc làm giả một số loại thuốc thật, đường dây này còn tự nghĩ ra tên thuốc, bịa đặt công dụng chữa bệnh rồi in thông tin, địa chỉ nơi sản xuất theo địa chỉ một số trụ sở đại sứ quán ở nước ngoài nhằm đánh lừa người tiêu dùng rằng đây là hàng xách tay, hoặc hàng nhập khẩu chính hãng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây này, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.