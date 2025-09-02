Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:00 GMT+7

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”

Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:00 GMT+7
Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 đã có những chia sẻ với Dân Việt sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Khi nhận nhiệm vụ, phải rời TP.HCM ra Hà Nội suốt mấy tháng để tham gia tổ thuyết minh trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chị gặp khó khăn gì?

- Đây là một đại lễ mang ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với đất nước nên bản thân tôi ban đầu khá là áp lực – từ việc giữ đúng tinh thần trang nghiêm, khí thế hào hùng của buổi lễ, đến việc đảm bảo từng lời đọc phải rõ ràng, truyền cảm, và chính xác tuyệt đối.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, với bản lĩnh của người bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn giữ nghiêm kỷ luật trong suốt quá trình luyện tập, luôn giữ vững phong cách của một quân nhân cách mạng.

Dù gặp nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình luyện tập như là thời tiết (tôi từ bị sốc nhiệt những ngày đầu ra Hà Nội), xa gia đình, nhưng tôi đã cố gắng rèn luyện sức khoẻ để quen với thời tiết nắng nóng, oi bức. Tôi đã cùng đồng đội cùng nhau nỗ lực, động viên nhau, rèn luyện từng ngày với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chính sự đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm ấy đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ vinh dự này.

Trong những ngày đứng trên Quảng trường Ba Đình – nơi lắng đọng hồn thiêng dân tộc, chị nghĩ gì về ý nghĩa của nhiệm vụ mà mình đang gánh vác?

- Là một trong những giọng đọc miền Nam hiếm hoi được góp mặt trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao khi người miền Nam chúng tôi được hòa nhịp cùng cả nước trong một sự kiện trọng đại mang tầm vóc lịch sử.

Tôi luôn ý thức rõ rằng mỗi câu chữ mình đọc không chỉ là lời giới thiệu mà còn là nhịp đập của trái tim người con phương Nam hướng về Tổ quốc – thiêng liêng, tự hào và đầy trách nhiệm.

Được góp phần vào một khoảnh khắc trang nghiêm và giàu ý nghĩa như vậy là một sứ mệnh vô giá trong sự nghiệp của mình.

Khó nhất của một thuyết minh viên trong việc đảm bảo tốt giọng đọc để làm sao vừa có sự hào hùng, vừa truyền cảm, vừa có hồn dân tộc… khi thuyết minh A80 là gì?

- Là một người làm công việc đọc thuyết minh, tôi luôn ý thức rõ việc giữ và rèn luyện giọng nói là quan trọng bậc nhất. Bí quyết của tôi không có gì quá đặc biệt nhưng cần sự kiên trì và kỷ luật. Trước hết là giữ gìn sức khỏe tổng thể, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và hạn chế những yếu tố có hại cho thanh quản như đồ uống lạnh, cay, hay nói quá to, quá nhiều.

Các thành viên tổ thuyết minh A80 chụp ảnh bên lăng Bác Hồ. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, tôi duy trì việc luyện giọng mỗi ngày. Từ các bài luyện phát âm, luyện hơi thở đến kỹ thuật điều tiết cảm xúc và âm lượng sao cho truyền cảm, đúng tinh thần từng phần thuyết minh.

Tôi xem giọng đọc không chỉ là công cụ làm nghề mà còn là một phần trách nhiệm, phải luôn được chăm sóc, trau dồi để truyền tải được đúng khí chất, cảm xúc của mỗi sự kiện trọng đại.

Nhiều người thường chỉ thấy hào quang trên sân khấu, mà ít hình dung được sự vất vả phía sau. Chị có thể chia sẻ đôi chút về những nỗ lực thầm lặng của mình và đồng đội khi thực hiện nhiệm vụ ở A80?

- Nhiều người bị cuốn hút bởi ánh hào quang khi đội thuyết minh cất lời bằng những câu chữ chuẩn mực, giọng đọc truyền cảm và khí chất tự tin. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những phút giây ấy là cả một hành trình dài đầy nỗ lực. Những buổi luyện tập miệt mài, những lần chỉnh sửa kịch bản đến từng dấu chấm và cả những đêm thức trắng để chuẩn bị cho thật chỉn chu, những buổi luyện tập sáng - chiều - tối, tập thở.

Đó chính là tinh thần trách nhiệm, là lòng đam mê với nhiệm vụ A80 – nơi mọi cống hiến đều thầm lặng nhưng đầy giá trị.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cùng các thành viên tổ thuyết minh thăm Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: NVCC

Có kỷ niệm hay khoảnh khắc nào trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho sự kiện mà chị nhớ mãi, khiến chị thấy ấm lòng giữa những ngày xa con, xa gia đình?

- Được tham gia vào đội thuyết minh cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một vinh dự lớn lao đối với tôi.

Bản thân tôi và mỗi thành viên trong tổ thuyết minh đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu – không chỉ là trách nhiệm với bản thân, mà còn với sự tin tưởng của tổ chức, với công sức luyện tập đổ mồ hôi trên thao trường của các đồng chí, đồng đội.

Đó là động lực để chúng tôi không ngừng rèn luyện, trau dồi kỹ năng, quyết tâm không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn lại hành trình của mình, chị thấy đâu là khoảnh khắc đáng tự hào nhất với nghề, và đâu là kỷ niệm khiến chị rưng rưng mỗi khi nhớ lại?

- Trong quá trình tập luyện cùng các đồng nghiệp đến từ ba miền, điều khiến tôi ấn tượng và cảm động nhất chính là tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng và gắn bó giữa các thành viên.

Mỗi lời thuyết minh không chỉ là câu chữ, mà còn chứa đựng tình cảm, sự đồng điệu và sự hòa hợp trong cách thể hiện. Qua đó, tình đồng chí, đồng đội giữa chúng tôi càng thêm sâu sắc là sự sẻ chia, yêu thương, động viên nhau như trong một gia đình, đặc biệt trong những lúc công tác xa nhà.

Tôi tin rằng, sự gắn bó này sẽ còn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trên hành trình công tác sau này.

Khoảnh khắc xinh tươi của Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và thành viên tổ thuyết minh trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: NVCC

Có câu chuyện nào với đồng đội, với nhân dân mà chị xem như động lực để tiếp tục gắn bó với công việc này?

- Động lực lớn nhất và kỷ niệm của tôi không gì khác ngoài nhân dân. Mỗi lần đội thuyết minh chúng tôi di chuyển đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi luôn thổn thức khi bắt gặp những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười ấm áp từ hai bên đường.

Người dân vẫy tay chào, vẫy cờ Tổ quốc và dành tặng chúng tôi những lời nhắn nhủ thân thương, mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm. Chính khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng: Từng bước chân mình đi, từng câu chữ mình cất lên không chỉ là nhiệm vụ mà là niềm tin, là niềm tự hào mà nhân dân gửi gắm.

Đó không chỉ là một buổi lễ, một bài thuyết minh mà là sợi dây kết nối giữa trái tim người lính và lòng dân. Trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được vinh dự lớn lao của người được phục vụ Tổ quốc giữa tình yêu của đồng bào mình. Và chính tình yêu ấy mộc mạc mà sâu nặng là nguồn sức mạnh để tôi bước tiếp, tự tin, vững vàng, trong mọi nhiệm vụ của mình. Những từ ngữ ngắn gọn để lại trong lòng tôi là biết ơn, vinh dự và tự hào.

Là một người mẹ có ba con nhỏ, chắc hẳn việc xa nhà lâu ngày không dễ dàng. Chị có thể chia sẻ đôi chút về việc chị vượt qua nỗi nhớ gia đình để toàn tâm với công việc?

- Là mẹ của ba con nhỏ, trong đó có hai bé sinh đôi, việc cân bằng giữa công việc ở đơn vị và vai trò làm mẹ trong gia đình thực sự là một thử thách không hề nhỏ.

Tuy nhiên, với tôi, kim chỉ nam luôn là hình ảnh người phụ nữ quân đội “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chính điều đó đã thôi thúc tôi luôn cố gắng làm tròn hai vai: vừa là người nữ quân nhân cách mạng tận tụy với nhiệm vụ, vừa là người mẹ trách nhiệm, đầy yêu thương trong gia đình.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

Tôi cũng vô cùng may mắn khi có cha mẹ là hậu phương vững chắc. Mỗi khi tôi phải đi công tác xa hay tham gia những nhiệm vụ kéo dài, ông bà ngoại luôn sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc các con và chia sẻ gánh nặng với tôi.

Sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy yêu thương ấy chính là điểm tựa tinh thần quý giá, giúp tôi an tâm công tác và hoàn thành tốt cả nhiệm vụ ở đơn vị lẫn thiên chức làm mẹ.

Có những lúc công việc căng thẳng, áp lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình, đến trách nhiệm với màu áo lính, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Bởi tôi tin rằng, chính những nỗ lực âm thầm ấy cũng là một phần đóng góp cho Tổ quốc theo cách của một người mẹ, một người lính.

Cảm ơn Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân!

