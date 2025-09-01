Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

Nữ Thượng úy 3 lần vinh dự tham gia sự kiện trọng đại của đất nước

Tham gia tổ thuyết minh gồm 13 thành viên cho sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, có một nữ quân nhân mang quân hàm Thượng úy.

Trước khi đảm nhận vị trí đặc biệt này, Thượng úy sinh năm 1991 từng vinh dự hai lần được tham gia vào các sự kiện quan trọng của quốc gia. Lần đầu vào năm 2014, cô tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh nữ chiến sĩ du kích miền Nam.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân. Ảnh: FBNV

Lần thứ hai vào năm 2024, trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với vai trò thành viên tổ thuyết minh. Năm đó, cô đăng ký tham gia sơ tuyển tìm phát thanh viên cho sự kiện trọng đại này, do Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng tổ chức. Và cô đã may mắn vượt qua 30 đối thủ, trở thành 1 trong 6 thành viên tổ thuyết minh.

Đó chính là Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Cho đến bây giờ, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân vẫn chưa hết xúc động mỗi khi nhắc đến việc được tham gia tổ thuyết minh ở Quảng trường Ba Đình trong dịp A80.

“Lần này tôi may mắn, vinh dự được sự tin tưởng của tổ chức, sự động viên của gia đình để nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh trong sự kiện A80 tại Hà Nội. Mỗi lần được tham gia các sự kiện lịch sử tôi cảm nhận rõ hơn nhịp đập của lòng yêu nước và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng qua từng lời thuyết minh.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân trước giờ làm nhiệm vụ tại A80. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, khi khoác trên người bộ quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đứng giữa không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử và cất lên những lời thuyết minh, tôi cảm thấy như được kết nối với quá khứ hào hùng và nền hoà bình - độc lập – tự do - hạnh phúc của hiện tại.

Niềm tự hào ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho tôi trên con đường binh nghiệp, mà còn là lời nhắc nhở để luôn học tập, công tác và sống xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống của gia đình cách mạng”, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Truyền thống gia đình đã tiếp thêm sức mạnh

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cho biết, trong kịch bản thuyết minh, từng câu chữ đều được cân nhắc, chắt lọc để gói trọn khí thế hào hùng của đội hình diễu binh, tôn vinh truyền thống anh hùng của từng lực lượng.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình cách mạng, có ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia kháng chiến. Ảnh: FBNV

Khối nào đi qua cũng khiến chị dâng trào cảm xúc, nhưng có lẽ khoảnh khắc khiến chị rưng rưng nhất chính là khi cất giọng giới thiệu về khối Nữ du kích miền Nam, những “cô Ba” dũng sĩ và khối nữ chiến sĩ biệt động của Quân khu 7. Bởi ở đó có hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ Nam bộ - những người gánh vác cả hậu phương và tiền tuyến, viết nên trang sử bất khuất.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Lớn lên với những câu chuyện thời kháng chiến của ông bà đã nuôi dưỡng trong chị tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Và truyền thống gia đình đã tiếp sức cho cô rèn luyện ý chí, vượt qua khó khăn.

"Chính truyền thống ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi thực hiện nhiệm vụ với sự trân trọng và nghiêm túc cao nhất. Với tôi, đây không chỉ là một công việc mà là cách để tri ân thế hệ đi trước. Mỗi lời thuyết minh được cất lên đều mang theo niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với lịch sử dân tộc”, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và Trung tá Phan Hoàng Minh - thành viên tổ thuyết minh A80. Ảnh: FBNV

Thuyết minh tại một sự kiện quy mô, quan trọng của cả nước là một nhiệm vụ vô cùng áp lực và khó khăn. Để hoàn thành nhiệm đã được tin tưởng giao phó, Lê Thị Ngọc Hân phải đảm bảo đáp ứng những yêu cầu đặc biệt khắt khe về giọng nói, kỹ thuật và khả năng đồng bộ chính xác từng phút từng giây với sự di chuyển của các đội diễu binh, diễu hành.

Xa con nhỏ hàng tháng trời để hoàn thành nhiệm vụ A80

Phía sau micro, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân còn là mẹ của 3 con nhỏ, trong đó có cặp song sinh. Từ TP.HCM ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn tập trung cho nhiệm vụ, chị phải xa con hàng tháng trời.

“Có những lúc căng thẳng, áp lực, nhớ con đến rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình, đến trách nhiệm với màu áo lính, tôi lại có thêm sức mạnh. Và hơn hết, tôi muốn các con biết rằng mẹ mình từng góp phần nhỏ bé trong ngày lịch sử của đất nước”. Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân nói.

Thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa, ngoài hậu phương là gia đình, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cùng các đồng đội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng các cấp. Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân luôn khắc ghi là lời căn dặn của Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM: “Phải luôn cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này”.

Lê Thị Ngọc Hân hiện là mẹ của 3 con nhỏ. Ảnh: FBNV

Theo Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, cô luôn tâm niệm mỗi lần cất giọng là một lần đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ. Từng lời, từng hơi thở phải toát lên khí chất của người lính, đồng thời vẫn chạm được đến cảm xúc của người nghe. Đó là sự kết hợp giữa chất giọng quê hương và bản lĩnh quân nhân mà cô luôn gìn giữ.

Ngay từ khoảnh khắc được giao trọng trách là giọng đọc thuyết minh cho lễ diễu binh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Thượng úy Ngọc Hân đã dốc toàn tâm toàn sức để rèn luyện. Cô dành thời gian để tập luyện và chăm chút cho giọng đọc của mình bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt việc luyện giọng mỗi ngày.

Lê Thị Ngọc Hân thường thức dậy lúc 5h30 để tập hơi thở giữ giọng ổn định và 7h30 bắt đầu luyện cùng đội. Trước đó, ai cũng phải khởi động, luyện thanh. Cả đội chia thành các ca sáng - chiều - tối, mọi sinh hoạt xoay quanh mục tiêu duy nhất là giữ giọng, sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Trong suốt quá trình luyện tập, không khí rộn ràng, hào hùng của đội ngũ tham gia càng tiếp thêm động lực cho Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân.