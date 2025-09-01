Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 01/09/2025 10:00 GMT+7

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ hai, ngày 01/09/2025 10:00 GMT+7
Để hoàn thành nhiệm vụ thuyết minh trong sự kiện A80, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân đã phải thức dậy từ 5h30 sáng để luyện giọng, chấp nhận xa 3 con hàng tháng trời.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nữ Thượng úy 3 lần vinh dự tham gia sự kiện trọng đại của đất nước

Tham gia tổ thuyết minh gồm 13 thành viên cho sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, có một nữ quân nhân mang quân hàm Thượng úy.

Trước khi đảm nhận vị trí đặc biệt này, Thượng úy sinh năm 1991 từng vinh dự hai lần được tham gia vào các sự kiện quan trọng của quốc gia. Lần đầu vào năm 2014, cô tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh nữ chiến sĩ du kích miền Nam.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân. Ảnh: FBNV

Lần thứ hai vào năm 2024, trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với vai trò thành viên tổ thuyết minh. Năm đó, cô đăng ký tham gia sơ tuyển tìm phát thanh viên cho sự kiện trọng đại này, do Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng tổ chức. Và cô đã may mắn vượt qua 30 đối thủ, trở thành 1 trong 6 thành viên tổ thuyết minh.

Đó chính là Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Cho đến bây giờ, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân vẫn chưa hết xúc động mỗi khi nhắc đến việc được tham gia tổ thuyết minh ở Quảng trường Ba Đình trong dịp A80.

“Lần này tôi may mắn, vinh dự được sự tin tưởng của tổ chức, sự động viên của gia đình để nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh trong sự kiện A80 tại Hà Nội. Mỗi lần được tham gia các sự kiện lịch sử tôi cảm nhận rõ hơn nhịp đập của lòng yêu nước và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng qua từng lời thuyết minh.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân trước giờ làm nhiệm vụ tại A80. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, khi khoác trên người bộ quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đứng giữa không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử và cất lên những lời thuyết minh, tôi cảm thấy như được kết nối với quá khứ hào hùng và nền hoà bình - độc lập – tự do - hạnh phúc của hiện tại.

Niềm tự hào ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho tôi trên con đường binh nghiệp, mà còn là lời nhắc nhở để luôn học tập, công tác và sống xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống của gia đình cách mạng”, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Truyền thống gia đình đã tiếp thêm sức mạnh

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cho biết, trong kịch bản thuyết minh, từng câu chữ đều được cân nhắc, chắt lọc để gói trọn khí thế hào hùng của đội hình diễu binh, tôn vinh truyền thống anh hùng của từng lực lượng.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình cách mạng, có ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia kháng chiến. Ảnh: FBNV

Khối nào đi qua cũng khiến chị dâng trào cảm xúc, nhưng có lẽ khoảnh khắc khiến chị rưng rưng nhất chính là khi cất giọng giới thiệu về khối Nữ du kích miền Nam, những “cô Ba” dũng sĩ và khối nữ chiến sĩ biệt động của Quân khu 7. Bởi ở đó có hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ Nam bộ - những người gánh vác cả hậu phương và tiền tuyến, viết nên trang sử bất khuất.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Lớn lên với những câu chuyện thời kháng chiến của ông bà đã nuôi dưỡng trong chị tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Và truyền thống gia đình đã tiếp sức cho cô rèn luyện ý chí, vượt qua khó khăn.

"Chính truyền thống ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi thực hiện nhiệm vụ với sự trân trọng và nghiêm túc cao nhất. Với tôi, đây không chỉ là một công việc mà là cách để tri ân thế hệ đi trước. Mỗi lời thuyết minh được cất lên đều mang theo niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với lịch sử dân tộc”, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và Trung tá Phan Hoàng Minh - thành viên tổ thuyết minh A80. Ảnh: FBNV

Thuyết minh tại một sự kiện quy mô, quan trọng của cả nước là một nhiệm vụ vô cùng áp lực và khó khăn. Để hoàn thành nhiệm đã được tin tưởng giao phó, Lê Thị Ngọc Hân phải đảm bảo đáp ứng những yêu cầu đặc biệt khắt khe về giọng nói, kỹ thuật và khả năng đồng bộ chính xác từng phút từng giây với sự di chuyển của các đội diễu binh, diễu hành.

Xa con nhỏ hàng tháng trời để hoàn thành nhiệm vụ A80

Phía sau micro, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân còn là mẹ của 3 con nhỏ, trong đó có cặp song sinh. Từ TP.HCM ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn tập trung cho nhiệm vụ, chị phải xa con hàng tháng trời.

“Có những lúc căng thẳng, áp lực, nhớ con đến rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình, đến trách nhiệm với màu áo lính, tôi lại có thêm sức mạnh. Và hơn hết, tôi muốn các con biết rằng mẹ mình từng góp phần nhỏ bé trong ngày lịch sử của đất nước”. Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân nói.

Thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa, ngoài hậu phương là gia đình, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cùng các đồng đội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng các cấp. Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân luôn khắc ghi là lời căn dặn của Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM: “Phải luôn cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này”.

Lê Thị Ngọc Hân hiện là mẹ của 3 con nhỏ. Ảnh: FBNV

Theo Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, cô luôn tâm niệm mỗi lần cất giọng là một lần đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ. Từng lời, từng hơi thở phải toát lên khí chất của người lính, đồng thời vẫn chạm được đến cảm xúc của người nghe. Đó là sự kết hợp giữa chất giọng quê hương và bản lĩnh quân nhân mà cô luôn gìn giữ.

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”

Ngay từ khoảnh khắc được giao trọng trách là giọng đọc thuyết minh cho lễ diễu binh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Thượng úy Ngọc Hân đã dốc toàn tâm toàn sức để rèn luyện. Cô dành thời gian để tập luyện và chăm chút cho giọng đọc của mình bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt việc luyện giọng mỗi ngày.

Lê Thị Ngọc Hân thường thức dậy lúc 5h30 để tập hơi thở giữ giọng ổn định và 7h30 bắt đầu luyện cùng đội. Trước đó, ai cũng phải khởi động, luyện thanh. Cả đội chia thành các ca sáng - chiều - tối, mọi sinh hoạt xoay quanh mục tiêu duy nhất là giữ giọng, sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Trong suốt quá trình luyện tập, không khí rộn ràng, hào hùng của đội ngũ tham gia càng tiếp thêm động lực cho Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân.

Tham khảo thêm

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Quà tặng đặc biệt đưa người dân “xuyên không” trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 của báo Nhân Dân

Quà tặng đặc biệt đưa người dân “xuyên không” trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 của báo Nhân Dân

Lí do nhạc sĩ Phạm Tuyên quyết định trao tặng bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho báo Nhân dân

Lí do nhạc sĩ Phạm Tuyên quyết định trao tặng bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho báo Nhân dân

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Tham gia trải nghiệm tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train”, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bất ngờ tiết lộ về quê gốc của bố mẹ.

Taylor Swift chuẩn bị cuộc sống mới tại biệt thự 18 triệu USD

Văn hóa - Giải trí
Taylor Swift chuẩn bị cuộc sống mới tại biệt thự 18 triệu USD

Đời tư nhiều ồn ào của “cha đẻ” ca khúc “Gangnam Style”

Văn hóa - Giải trí
Đời tư nhiều ồn ào của “cha đẻ” ca khúc “Gangnam Style”

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Văn hóa - Giải trí
Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Văn hóa - Giải trí
Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Đọc thêm

Ngộ nghĩnh thú cưng “lên đồ” đón Tết Độc lập
Xã hội

Ngộ nghĩnh thú cưng “lên đồ” đón Tết Độc lập

Xã hội

Không chỉ người người háo hức chuẩn bị trang phục, phụ kiện yêu nước để xuống phố dịp Quốc khánh 2/9, mà thú cưng cũng được nhiều chủ nhân chăm chút, “lên đồ” với vô vàn phong cách độc đáo.

TTC IZ - Tài chính vững mạnh, dẫn đầu cuộc đua khu công nghiệp xanh
Tin tức

TTC IZ - Tài chính vững mạnh, dẫn đầu cuộc đua khu công nghiệp xanh

Tin tức

Định vị trở thành KCN kiểu mẫu tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, TTC IZ chú trọng nâng hạng các chỉ số xanh bền vững. Đặc biệt, về chỉ số tài chính, công ty đã hoàn trả đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đúng hạn và phát hành thành công đợt trái phiếu 300 tỷ đồng vào ngày 15/10/2024.

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà Quốc khánh, người dân phấn khởi
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà Quốc khánh, người dân phấn khởi

Chuyển động Sài Gòn

Hàng triệu người dân TP.HCM nhận 100.000 đồng tiền quà tặng nhân dịp Quốc khánh 2/9 với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Agribank Vĩnh Long 'tiếp sức' cho nông nghiệp bền vững
Doanh nghiệp

Agribank Vĩnh Long "tiếp sức" cho nông nghiệp bền vững

Doanh nghiệp

Agribank, ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”, đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, đặc biệt tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như Vĩnh Long.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel
Ảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel

Ảnh

Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Hành trình vượt khó của 'công trình quốc gia đặc biệt'
Bạn đọc

Hành trình vượt khó của "công trình quốc gia đặc biệt"

Bạn đọc

Một ngày cuối tháng 6/2025, cán bộ xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) đến nói với bà Đỗ Thị Dây (90 tuổi), chỉ cần bà gật đầu, sẽ có nhà mới. Hai tháng sau, bà Dây và con gái ngồi trong căn nhà mới, nở nụ cười hạnh phúc.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam
Thế giới

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam

Thế giới

Việt Nam đang vươn lên với tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới, đạt tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi quan hệ Việt – Pháp trở nên ngày càng tin cậy. Trước thềm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn Dân Việt, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhắc đến hình ảnh đầy ý nghĩa: Trong chuyến thăm gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã trồng cây lưu niệm tại Phủ Chủ tịch - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc Tuyên ngôn Độc lập - như biểu tượng cho chặng đường phát triển ngoạn mục của Việt Nam và đổi thay sâu sắc trong quan hệ Việt – Pháp.

Ai ngờ ở xã này của Cao Bằng lại có vườn nho đẹp 'phát hờn' thế này
Nhà nông

Ai ngờ ở xã này của Cao Bằng lại có vườn nho đẹp "phát hờn" thế này

Nhà nông

Trong lúc đang loay hoay chưa biết trồng cây gì thay thế cây thanh long, ông Hà Văn Luân, xóm Vũ Ngược, xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đọc được bài báo viết về hiệu quả kinh tế từ trồng cây nho hạ đen theo mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, tiêu chuẩn VietGAP trên mạng.

Dự đoán vận may 12 con giáp trong tuần mới (1-7/9): Mão thăng hoa, Tỵ tốt lành, Ngọ bất an
Gia đình

Dự đoán vận may 12 con giáp trong tuần mới (1-7/9): Mão thăng hoa, Tỵ tốt lành, Ngọ bất an

Gia đình

Hãy cùng khám phá những may mắn và cơ hội là 12 con giáp có thể gặp phải trong tuần đầu tiên của tháng 9 đầy biến động này nhé!

Hà Nội rực sáng trong đêm nghệ thuật “Sáng mãi khát vọng Việt Nam”
Tin tức

Hà Nội rực sáng trong đêm nghệ thuật “Sáng mãi khát vọng Việt Nam”

Tin tức

Hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu cảm xúc trong chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”, nơi âm nhạc, sân khấu và công nghệ hiện đại cùng tái hiện lịch sử, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu với Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu thêm 1 triệu tín chỉ carbon rừng
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu thêm 1 triệu tín chỉ carbon rừng

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Với đơn giá 5 USD mỗi tín chỉ, việc chuyển nhượng dự kiến sẽ mang về thêm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ thuộc vùng thí điểm khoảng 5 triệu USD.

'Kế hoạch Hải Yến” bị phá sản như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Kế hoạch Hải Yến” bị phá sản như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Qua khai thác tài liệu và số đối tượng địch bị bắt, cơ quan điều tra của ta đã phát hiện: Sau năm 1968, CIA và Đặc ủy Trung ương tình báo ngụy triển khai kế hoạch tình báo song phương Việt-Mỹ mang tên "Kế hoạch Bình Minh”, sau đổi là “Kế hoạch Hải Yến”...

Biến lá rừng, củ 'sâm đất', chè cổ thụ thành đặc sản OCOP Lào Cai
Nhà nông

Biến lá rừng, củ "sâm đất", chè cổ thụ thành đặc sản OCOP Lào Cai

Nhà nông

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Lào Cai đã và đang chắp cánh cho đặc sản địa phương, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thổi hồn văn hóa bản địa vào từng sản phẩm, đưa thương hiệu nông sản vươn ra thị trường lớn.

Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam
Tin tức

Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam

Tin tức

Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường được Hồ Chủ tịch khơi dậy từ Cách mạng tháng Tám, nhưng để có đủ điều kiện thực hiện khát vọng ấy, cả dân tộc đã phải trải qua một cuộc trường chinh tròn 80 năm.

Chính sách mới liên quan đến giáo dục, môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2025
Bạn đọc

Chính sách mới liên quan đến giáo dục, môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2025

Bạn đọc

Tháng 9/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến chế độ chính sách, giáo dục và môi trường chính thức có hiệu lực.

Người dân hào hứng “check in”, chiêm ngưỡng khí tài quân sự tại Triển lãm A80
Media

Người dân hào hứng “check in”, chiêm ngưỡng khí tài quân sự tại Triển lãm A80

Media

Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, từ tên lửa, xe tăng, ngư lôi... tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?
Nhà nông

Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một đám mây đối lưu khổng lồ đang phát triển, có thể gây mưa cho Hà Nội trong vài giờ tới. Ngày mai, sáng 2/9, thời điểm diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khu vực Hà Nội sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ.

Tin sáng (1/9): Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (1/9): Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?; Bayern Munich từ bỏ thương vụ Nicolas Jackson; AC Milan đưa ra đề nghị với Joe Gomez; Man City từ chối bán Ederson cho Fenerbahce với giá rẻ; HLV Guardiola chỉnh trang nhan sắc vì con gái.

Kiev tiết lộ những gì EU đã làm với ông Zelensky
Thế giới

Kiev tiết lộ những gì EU đã làm với ông Zelensky

Thế giới

Các nhà lãnh đạo châu Âu (EU) buộc phải "kêu gọi Volodymyr Zelensky khuất phục" do những thao túng bất thành của ông liên quan đến cuộc gặp với Vladimir Putin, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky nhận xét.

Kiều Minh Tuấn lặng người vì lời kể của nhân chứng vụ cháy nhà kho hoá chất khiến 15 chiến sĩ cảnh sát bị thương nặng
Văn hóa - Giải trí

Kiều Minh Tuấn lặng người vì lời kể của nhân chứng vụ cháy nhà kho hoá chất khiến 15 chiến sĩ cảnh sát bị thương nặng

Văn hóa - Giải trí

Tập 6 "Chiến sĩ quả cảm" đưa 12 nghệ sĩ đến với trải nghiệm đặc biệt trong khóa học về bộ khí tài công nghệ cao của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH), gồm Robot chữa cháy ITM và “siêu xe” Robot chữa cháy TAF35.

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý
Nhà nông

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Nhà nông

Khởi động từ năm 2003, dự án hợp tác “Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo” tại Calimete, Matanzas đã trở thành biểu tượng của tình bạn giữa hai nước Việt Nam - Cuba. Hơn 2 thập kỷ qua, hành trình gieo hạt cần mẫn này đã vượt xa ý nghĩa của một chương trình nông nghiệp thông thường. Đó là câu chuyện về ý chí con người và tình hữu nghị vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tặng quà Quốc khánh cho người dân
Tin tức

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tặng quà Quốc khánh cho người dân

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Làn sóng “ông lớn” tài chính vào cuộc
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Làn sóng “ông lớn” tài chính vào cuộc

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang nóng lên khi liên tiếp xuất hiện những doanh nghiệp mới. CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng chỉ sau 95 ngày thành lập.

Ông Zelensky cảnh báo 'hai tuần' ông Trump dành cho Nga sắp hết
Thế giới

Ông Zelensky cảnh báo "hai tuần" ông Trump dành cho Nga sắp hết

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhớ lại rằng hai tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Nga hai tuần để thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực sự.

In chữ lên áo miễn phí, may cờ đỏ sao vàng kích cỡ lớn che mưa nắng tặng cựu binh dịp 2/9
Xã hội

In chữ lên áo miễn phí, may cờ đỏ sao vàng kích cỡ lớn che mưa nắng tặng cựu binh dịp 2/9

Xã hội

Nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã tới một số con phố, khu dân cư để in chữ, hình miễn phí như: Tôi yêu Việt Nam, Tết Độc lập... cho người dân trong dịp Thủ đô đón sự kiện trọng đại chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đại tá Kiều Thanh Thúy hé lộ điều mấu chốt làm nên kỳ tích 'Mưa đỏ'
Văn hóa - Giải trí

Đại tá Kiều Thanh Thúy hé lộ điều mấu chốt làm nên kỳ tích "Mưa đỏ"

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ" hé lộ điều mấu chốt dẫn đến thành công của tác phẩm.

Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc
Dân Việt trò chuyện

Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc

Dân Việt trò chuyện

Người xưa dặn: 'Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó"

Gia đình

Theo người xưa, việc trồng trúc trước cửa và trồng hoa sau sẽ sẽ không tốt cho phong thủy gia đình, khiến gia đình gặp nhiều xui xẻo, rủi ro.

Giá USD hôm nay 1/9: Diễn biến 'mới nhất' trên thị trường tự do trong dịp Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 1/9: Diễn biến "mới nhất" trên thị trường tự do trong dịp Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 1/9 tại thị trường tự do đi ngang so với sáng qua, hiện giao dịch ở mức 26.740 đồng (mua vào) và 26.820 đồng (bán ra).

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

3

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

4

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

5

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?