Tiến Linh ghi bàn ngay trận đầu khoác áo CLB Công an TP.HCM

Du lịch Ninh Bình "cất cánh": Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.