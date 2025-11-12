Tiến Linh “quên” cách ghi bàn, HLV Kim Sang-sik vội cầu cứu Nguyễn Xuân Son

Tiến Linh đang đánh mất bản năng sát thủ

Nguyễn Tiến Linh là một trong những tiền đạo trung phong hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay. Với thể hình lý tưởng, khả năng không chiến mạnh mẽ và sự nhạy bén trong vòng cấm, anh được kỳ vọng là "sát thủ" gánh vác hàng công ĐT Việt Nam. Nhiều lần chân sút của CLB Công an TP.HCM đã toả sáng đem về chiến thắng cho đoàn quân áo đỏ. Nhưng giai đoạn gần đây, Tiến Linh dường như đánh mất bản năng "sát thủ".

Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đi bóng qua thủ môn Đặng Văn Lâm

Ở vòng 11 V.League 2025/2026, Tiến Linh lĩnh xướng hàng công của CLB Công an TP.HCM đón tiếp Ninh Bình FC. Trận đấu này, anh có đến 5 cơ hội ghi bàn nhưng không một lần đưa bóng vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm. Đặc biệt, hai tình huống đối mặt trong vòng cấm Tiến Linh đều không có những pha xử lý đủ gọn gàng và chính xác khiến những cơ hội trôi qua trong tiếng thở dài của đồng đội.

Đây là giai đoạn khó khăn của Tiến Linh, sự nhạy bén để đưa ra quyết định tốt nhất đã không còn được như trước. Những tình huống Quả bóng vàng 2024 trải qua là khi anh có thời gian để căn chỉnh nhưng lại chọn giải pháp thiếu quyết đoán hoặc quá mạnh bạo, khiến bóng đi chệch cột dọc hoặc bị thủ môn cản phá.

Bên cạnh đó, từ những đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, đặc biệt là các pha căng ngang sệt, Tiến Linh đôi khi lại lóng ngóng hoặc thiếu tốc độ cần thiết để chạm bóng gọn gàng vào lưới trống, thay vào đó là đưa bóng vọt xà hoặc đi không hiểm. Nó biến anh từ "sát thủ" thành cầu thủ tầm thường nghiệp dư. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm giải pháp cho hàng công của ĐT Việt Nam.

Tiến Linh đang đánh mất bản năng "sát thủ"

Trong đợt FIFA Days tháng 11 này, HLV Kim Sang-sik triệu tập 23 tuyển thủ. HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB. Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công khi Tiến Linh đang đánh mất bản năng "sát thủ".

Dẫu vậy, việc triệu tập Xuân Son mang tính động viên tinh thần nhiều hơn, khi chân sút 28 tuổi này vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu. Chưa rõ khả năng Xuân Son có thể được tạo điều kiện thi đấu ngay trận gặp Lào hay không, nhưng nhiều khả năng trước mắt, HLV Kim Sang Sik sẽ cùng đội ngũ bác sĩ đánh giá thể trạng của Son trong quá trình tập trung đội tuyển.

ĐT Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Việt Trì đến ngày 14/11. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bay từ Hà Nội sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội chủ nhà tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu giữa Lào - Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 19/11.