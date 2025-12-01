Tiền vệ Nguyễn Đức Việt chia tay U22 Việt Nam: Cái kết biết trước!

Sáng 30/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

Nguyễn Đức Việt là 1 trong 5 cầu thủ phải nói lời chia tay U22 Việt Nam khi HLV Kim Sang-sik chốt danh sách chính thức dự SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Trong số 5 cái tên kể trên, trường hợp của Nguyễn Đức Việt không mang tới nhiều bất ngờ. Lý do là vì tiền vệ 21 tuổi này thuộc nhóm cầu thủ không dự Panda Cup 2025 ở Trung Quốc, chỉ được gọi bổ sung cách đây hơn 2 tuần và lại chưa ra sân phút nào kể từ đầu mùa giải 2025/2026.

Nguyễn Đức Việt từng là tài năng nổi bật của HAGL, được đôn lên đội 1 từ rất sớm. Kết thúc mùa giải 2023/2024, tiền vệ 21 tuổi này gia nhập CLB Thanh niên TP.HCM. Sau đó, đội bóng này được chuyển giao cho Ninh Bình FC và tất nhiên Nguyễn Đức Việt cũng có tên trong nhóm cầu thủ di chuyển ra sân Hoa Lư.

Tại mùa giải Hạng Nhất 2024/2025, Nguyễn Đức Việt đã chơi ấn tượng, trở thành đối tác ăn ý với Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến giữa Ninh Bình FC và góp phần giúp đội bóng cố đô Hoa Lư giành vé lên chơi tại V.League 2025/2026.

Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải mới, với việc Ninh Bình FC mang về một loạt ngôi sao, bao gồm cả nội binh và ngoại binh, Nguyễn Đức Việt đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Cựu tài năng trẻ của HAGL vẫn có tên trong danh sách Ninh Bình FC tham dự V.League 2025/2026, nhưng chưa ra sân phút nào.

Gần đây, bất ngờ xuất hiện hình ảnh Nguyễn Đức Việt tập luyện trong màu áo Xuân Thành Phú Thọ - đội bóng đang chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Cho đến phút này, vẫn chưa biết liệu Nguyễn Đức Việt có phải đã gia nhập Xuân Thành Phú Thọ hay không, hay chỉ tới đội bóng này “tập ké”.

Rõ ràng, với việc không ra sân cho Ninh Bình FC phút nào kể từ đầu giải, Nguyễn Đức Việt thiếu đi sự cọ xát cần thiết, từ đó khó lòng có thể cạnh tranh vị trí trong đội hình với những Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Công Phương, Phạm Minh Phúc hay Nguyễn Thái Quốc Cường.