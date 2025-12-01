Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thể thao
Thứ hai, ngày 01/12/2025 20:40 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt chia tay U22 Việt Nam: Cái kết biết trước!

Quốc An Thứ hai, ngày 01/12/2025 20:40 GMT+7
Khi Nguyễn Đức Việt được triệu tập bổ sung lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, không ít người tỏ ra bất ngờ vì tiền vệ này chưa ra sân phút nào kể từ đầu giải. Chính vì thế, việc anh bị HLV Kim Sang-sik gạch tên khi chốt danh sách là điều đã được dự đoán từ trước.
Sáng 30/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

Nguyễn Đức Việt là 1 trong 5 cầu thủ phải nói lời chia tay U22 Việt Nam khi HLV Kim Sang-sik chốt danh sách chính thức dự SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Trong số 5 cái tên kể trên, trường hợp của Nguyễn Đức Việt không mang tới nhiều bất ngờ. Lý do là vì tiền vệ 21 tuổi này thuộc nhóm cầu thủ không dự Panda Cup 2025 ở Trung Quốc, chỉ được gọi bổ sung cách đây hơn 2 tuần và lại chưa ra sân phút nào kể từ đầu mùa giải 2025/2026.

Nguyễn Đức Việt từng là tài năng nổi bật của HAGL, được đôn lên đội 1 từ rất sớm. Kết thúc mùa giải 2023/2024, tiền vệ 21 tuổi này gia nhập CLB Thanh niên TP.HCM. Sau đó, đội bóng này được chuyển giao cho Ninh Bình FC và tất nhiên Nguyễn Đức Việt cũng có tên trong nhóm cầu thủ di chuyển ra sân Hoa Lư.

Tại mùa giải Hạng Nhất 2024/2025, Nguyễn Đức Việt đã chơi ấn tượng, trở thành đối tác ăn ý với Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến giữa Ninh Bình FC và góp phần giúp đội bóng cố đô Hoa Lư giành vé lên chơi tại V.League 2025/2026.

Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải mới, với việc Ninh Bình FC mang về một loạt ngôi sao, bao gồm cả nội binh và ngoại binh, Nguyễn Đức Việt đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Cựu tài năng trẻ của HAGL vẫn có tên trong danh sách Ninh Bình FC tham dự V.League 2025/2026, nhưng chưa ra sân phút nào.

Gần đây, bất ngờ xuất hiện hình ảnh Nguyễn Đức Việt tập luyện trong màu áo Xuân Thành Phú Thọ - đội bóng đang chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Cho đến phút này, vẫn chưa biết liệu Nguyễn Đức Việt có phải đã gia nhập Xuân Thành Phú Thọ hay không, hay chỉ tới đội bóng này “tập ké”.

Rõ ràng, với việc không ra sân cho Ninh Bình FC phút nào kể từ đầu giải, Nguyễn Đức Việt thiếu đi sự cọ xát cần thiết, từ đó khó lòng có thể cạnh tranh vị trí trong đội hình với những Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Công Phương, Phạm Minh Phúc hay Nguyễn Thái Quốc Cường.

Tin nóng 1/12: Lộ lý do thực sự khiến Đinh Quang Kiệt 1m96 'out' khỏi U22 Việt Nam

Tin nóng 1/12: Lộ lý do thực sự khiến Đinh Quang Kiệt 1m96 "out" khỏi U22 Việt Nam

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

Thuê nhà nghỉ cho người yêu để bỏ trốn, Bùi Thị Kim Liên bị cảnh sát truy nã
Pháp luật

Thuê nhà nghỉ cho người yêu để bỏ trốn, Bùi Thị Kim Liên bị cảnh sát truy nã

Pháp luật

Bùi Thị Kim Liên, 26 tuổi, bị Công an TP Hà Nội truy nã sau khi bị cáo buộc thuê nhà nghỉ cho người yêu lẩn trốn sau vụ hỗn chiến liên quan mâu thuẫn đòi nợ.

Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh
Xã hội

Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh

Xã hội

Đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bà C. (75 tuổi) đột ngột xuất hiện đau đầu chóng mặt, méo miệng, nói khó, tê bì yếu nửa người trái, đi lại mất thăng bằng... và được gia đình đưa tới bệnh viện khám, chữa...

Khuất Văn Khang nói gì khi đeo băng thủ quân U22 Việt Nam?
Thể thao

Khuất Văn Khang nói gì khi đeo băng thủ quân U22 Việt Nam?

Thể thao

Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Lần đầu trong 70 năm, châu Âu hoảng loạn, không còn tin được Mỹ bảo vệ
Thế giới

Lần đầu trong 70 năm, châu Âu hoảng loạn, không còn tin được Mỹ bảo vệ

Thế giới

Sau 7 thập kỷ lệ thuộc vào ô an ninh của Washington, châu Âu lần đầu rơi vào trạng thái hoang mang thật sự khi niềm tin vào lá chắn Mỹ lung lay dữ dội, các chuyên gia bình luận. Những tín hiệu cứng rắn từ chính quyền Trump, nguy cơ Mỹ thu hẹp cam kết quốc phòng, diễn biến tại Ukraine đang khiến các thủ đô châu Âu lo lắng đặt câu hỏi nếu Mỹ không còn bảo vệ, liệu lục địa già có thể tự chống đỡ trước các mối đe dọa?

2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi
Tin tức

2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi

Tin tức

Ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'
Thể thao

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thể thao

Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất và mục tiêu của tôi kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây. Việt Nam đã trở thành nhà của tôi, và tôi cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ với văn hoá, con người và bóng đá nơi đây...", thủ thành của CLB Công an TP.HCM chia sẻ về việc mình chuẩn bị có quốc tịch và trở thành công dân Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội phản ứng, lo thu hồi đất với 25% diện tích, số hộ không đồng thuận giúp “nhà đầu tư trục lợi”
Nhà đất

Đại biểu Quốc hội phản ứng, lo thu hồi đất với 25% diện tích, số hộ không đồng thuận giúp “nhà đầu tư trục lợi”

Nhà đất

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, nhiều đại biểu Quốc hội đặt lo ngại quy định cho phép thu hồi phần diện tích còn lại sau khi 75% tổng số diện tích, số hộ dân có đất đạt thoả thuận đền bù, giao đất cho chủ đầu tư.

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp

Ngày 27/11/2025, Eximbank phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) trao 15 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 15 sinh viên xuất sắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng.

Thể dục dụng cụ được treo thưởng nóng trước thềm SEA Games 33
Thể thao

Thể dục dụng cụ được treo thưởng nóng trước thềm SEA Games 33

Thể thao

Các VĐV giành HCV ở môn thể dụng dụng cụ và aerobic tại SEA Games 33 sẽ nhận được thưởng nóng từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam lên đến 10 triệu đồng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, cuộc sống sung túc trong mùa đông này, cuối năm đón Tết ấm no
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, cuộc sống sung túc trong mùa đông này, cuối năm đón Tết ấm no

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp may mắn sẽ được thần tài chiếu cố đặc biệt, tài lộc nhân đôi, cơ hội kiếm tiền tăng lên trong mùa đông năm nay.

ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai
Nhà nông

ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai

Nhà nông

Ngày 30/11, đại diện Tập đoàn ThaiBinh Seed đã trao tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87 cho Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đắk Lắk, góp phần giúp bà con có nguồn giống tốt để tái sản xuất ngay trong vụ tới.

Nga tố NATO ‘không còn che giấu ý đồ’, đe dọa tấn công phủ đầu để phá hoại đàm phán về Ukraine
Thế giới

Nga tố NATO ‘không còn che giấu ý đồ’, đe dọa tấn công phủ đầu để phá hoại đàm phán về Ukraine

Thế giới

Những tuyên bố về khả năng NATO "tấn công phủ đầu" Nga là một nỗ lực cố ý nhằm phá hoại nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Phú Quốc chuẩn bị đón thêm dự án bất động sản gần 1,3 tỷ USD
Nhà đất

Phú Quốc chuẩn bị đón thêm dự án bất động sản gần 1,3 tỷ USD

Nhà đất

Doanh nghiệp liên quan Thaiholdings đang xúc tiến quần thể nghỉ dưỡng - giải trí Enclave Phú Quốc tại Bãi Thơm, dự án có tổng vốn gần 34.000 tỷ đồng.

Con vật bản địa này tối ngày ra sông suối tìm mồi, nuôi bảo tồn thành công ở Nghệ An, hễ bán là hết cả đàn
Nhà nông

Con vật bản địa này tối ngày ra sông suối tìm mồi, nuôi bảo tồn thành công ở Nghệ An, hễ bán là hết cả đàn

Nhà nông

Vịt bầu Quỳ là giống vịt bản địa có phẩm chất thịt ngọt, trứng thơm ngon, bổ dưỡng hơn các loại vịt khác, được thị trường ưa chuộng hiện đang được bảo tồn, phát triển tại Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện).

Ngày mai (2/12), Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười sẽ đối thoại với nông dân
Nhà nông

Ngày mai (2/12), Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười sẽ đối thoại với nông dân

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười sẽ đối thoại với nông dân năm 2025 về vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiều ngày mai, 2/12.

Va chạm liên hoàn giữa ba xe ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm liên hoàn giữa ba xe ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Vụ va chạm giữa xe máy, ô tô và xe chở rác trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) hướng về cầu Phú Mỹ khiến một người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang
Xã hội

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang

Xã hội

Ngày 1/12, trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã chính thức đi vào hoạt động sau thời gian dài bỏ hoang. Lớp học mới khang trang, hiện đại nên giáo viên và học sinh rất phấn khởi đến trường.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ có tư tưởng 'thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử'
Tin tức

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ có tư tưởng "thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử"

Tin tức

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

Độc lạ tại Lễ hội Sông nước Cần Thơ 2025: Huy động sà lan tải trọng hàng nghìn tấn làm sân khấu đêm khai mạc
Xã hội

Độc lạ tại Lễ hội Sông nước Cần Thơ 2025: Huy động sà lan tải trọng hàng nghìn tấn làm sân khấu đêm khai mạc

Xã hội

Sà lan chiều ngang 20m, dài 85m, tải trọng 3.600 tấn sẽ được huy động làm sân khấu chính lễ hội Sông nước Cần Thơ năm 2025. Ngoài ra, sà lan chiều ngang 16m, dài 60m, tải trọng 2.200 tấn làm hậu trường sân khấu chính.

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ?
Nhà nông

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ?

Nhà nông

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ? Giá lợn hơi có thể quay trở lại mức bình quân 56.000 đồng/kg cách đây 2 tháng. Với mức giá này, người chăn nuôi lợn, chủ trang trại có thể thoát lỗ, yên tâm tái đàn để chuẩn bị cung ứng cho nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ tết cuối năm...

Ukraine giăng bẫy tử thần, tung 'lính đánh thuê' Mỹ đánh bật quân Nga khỏi rừng Lyman
Thế giới

Ukraine giăng bẫy tử thần, tung "lính đánh thuê" Mỹ đánh bật quân Nga khỏi rừng Lyman

Thế giới

Khu rừng quanh Lyman, từng được coi là “vùng xám”, đang nhanh chóng trở thành cái bẫy tử thần nơi các nhóm Nga xâm nhập dễ bị lộ và Ukraine bị tiêu diệt, tờ Euromaidanpress đưa tin.

Trên cánh đồng gió bấc cuối năm, nông dân Thanh Hóa đã làm một việc quan trọng mong Tết đến đếm tiền tốt hơn
Nhà nông

Trên cánh đồng gió bấc cuối năm, nông dân Thanh Hóa đã làm một việc quan trọng mong Tết đến đếm tiền tốt hơn

Nhà nông

Dù mưa bão liên tiếp làm ảnh hưởng đến lịch gieo trồng vụ đông của bà con nông dân Thanh Hóa, nhưng sau khi nước rút, người dân đã tranh thủ lúc nắng ráo làm lại đất, gieo trồng các loại cây ngắn ngày để khôi phục sản xuất, hướng tới nguồn cung nông sản dồi dào cho thị trường cuối năm thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

V-Green hợp tác với Telkom Property, thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia
Kinh tế

V-Green hợp tác với Telkom Property, thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia

Kinh tế

Ngày 1/12 tại Jakarta, Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với công ty Telkom Property, thuộc tập đoàn viễn thông số đa quốc gia Telkom Indonesia. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến chiến lược của V-Green trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Indonesia và Đông Nam Á nói chung.

Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú
Văn hóa - Giải trí

Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú

Văn hóa - Giải trí

Giữa không khí náo nhiệt của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025, mùi hương nếp cốm thơm lừng tỏa ra từ không gian văn hóa xã Mường Kim đã níu chân du khách. Tại đây, nghi lễ "Giát hả mả mía" - Lễ mừng cơm mới của người Khơ Mú được tái hiện, không chỉ gói gọn một nghi thức văn hóa truyền thống mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về hướng đi mới “Biến di sản thành tài sản trong phát triển du lịch”.

Thanh tra Ngân hàng phát hiện chi nhánh Vietcombank hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, duyệt vay chưa chặt chẽ
Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng phát hiện chi nhánh Vietcombank hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, duyệt vay chưa chặt chẽ

Bạn đọc

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, tại Vietcombank Bắc Bình Dương có tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống rửa tiền, quản lý ngoại hối. Trong khi đó, tại Vietcombank Quảng Trị việc thẩm định, xét duyệt, quản lý một số khoản vay chưa chặt chẽ, các khách hàng cá nhân vay vốn có mối quan hệ liên quan.

Ai mới là “cha đẻ” của Romeo & Juliet?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của Romeo & Juliet?

Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới thực sự là “cha đẻ” của Romeo & Juliet, bi kịch tình yêu lừng danh nhất thế giới? Đằng sau ánh hào quang của Shakespeare là câu chuyện bị lãng quên về một người lính – nhà văn Ý thế kỷ XVI, Luigi Da Porto, người được cho là đã viết nên nguyên mẫu Romeo và Giulietta gần 70 năm trước khi Shakespeare chạm bút.

Hiện trạng đèo Mimosa như thế nào khi được thông xe sau sự cố sạt lở?
Ảnh

Hiện trạng đèo Mimosa như thế nào khi được thông xe sau sự cố sạt lở?

Ảnh

Sau sự cố sạt lở gây đứt gãy, chủ đầu tư tuyến đèo Mimosa đã tiến hành sửa chữa, thông xe vào 18 giờ ngày 30/11, hiện nay các phương tiện đã di chuyển tấp nập qua cung đường huyết mạch, cửa ngõ vào khu vực Đà Lạt.

Tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei
Thế giới

Tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei

Thế giới

Chuyến thăm của Quốc vương Brunei tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường chính trị, kinh tế, quốc phòng và hợp tác biển giữa hai nước.

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất
Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM đã lần đầu tiên tổ chức xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm, một nhiệm vụ quan trọng nhằm rà soát và đánh giá lại các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

