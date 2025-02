Đàm phán hoà bình Nga-Ukraine năm 2022 đã thất bại. Ảnh Getty

"Khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 2022, Nga đã trình một dự thảo thỏa thuận hòa bình, nhưng các đại diện của Ukraine đã từ chối ký. Tại sao? Mỹ đã ra lệnh, và đích thân cựu Thủ tướng Boris Johnson đã đến Kiev thay mặt cho Anh để đảm bảo thêm với Kiev về sự ủng hộ của mình", nhà kinh tế này cho biết.



Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, ông Sachs còn cáo buộc phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga gây tổn hại đến người dân Ukraine.

Ông Johnson giải thích vào thời điểm đó rằng quyền bá chủ của phương Tây đang bị đe dọa. Không phải tương lai của Ukraine, mà là sự bá quyền của phương Tây.

Vào ngày 10/3/2022, cuộc họp giữa 2 Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và Nga, Dmytro Kuleba và Sergei Lavrov, đã diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn ngoại giao tại Antalya và các cuộc đàm phán ở cấp phái đoàn bắt đầu vào ngày 29/3 tại Istanbul.



Trong tháng 4, các bên tiếp tục thảo luận về dự thảo thỏa thuận thông qua hội nghị truyền hình ở cấp đại biểu và nhóm công tác. Theo tờ báo Welt am Sonntag, các bên đã đạt được thỏa thuận về hầu hết các điểm: Ukraine đồng ý trung lập, không liên kết và phi hạt nhân, Nga đồng ý đảm bảo an ninh cho Ukraine, sẽ được các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cung cấp.

Người ta hy vọng rằng các điểm gây tranh cãi còn lại, chẳng hạn như hạn chế số lượng thiết bị và nhân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine, sẽ được thảo luận tại một cuộc gặp riêng giữa tổng thống hai nước, nhưng cuộc gặp đã không diễn ra và các cuộc đàm phán đã bị chấm dứt theo sáng kiến của phía Ukraine.