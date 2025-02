"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy ly hôn

Ngày 18/2, trang Sohu đưa tin, diễn viên Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã chính thức thông báo ly hôn. Cả hai cùng đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung: "Cảm ơn vì đã gặp gỡ, từ nay về sau mỗi người đều bình an. Tương lai vẫn là cha mẹ của con, cùng nhau nuôi con trưởng thành".

Thông tin này không gây quá nhiều bất ngờ cho người hâm mộ, bởi trong suốt thời gian qua, tin đồn rạn nứt giữa hai người đã lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Hồi tháng 6/2024, China Times tiết lộ rằng, mối quan hệ giữa họ đã gặp trục trặc. Những năm trước, họ thường xuyên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đối phương. Tuy nhiên, đến sinh nhật Trần Nghiên Hy vào ngày 31/5/2024, Trần Hiểu không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng hôn nhân của hai người.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên khi cùng đóng chính trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" năm 2014. Ảnh: Sina.

Một số nguồn tin cho biết, Trần Hiểu đã đệ đơn ly hôn từ cuối năm 2023, nhưng cả hai đều giữ im lặng trước truyền thông. Đến tháng 9/2024, khi cha của Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu không thể hiện bất kỳ sự chia buồn công khai nào, làm dấy lên suy đoán rằng, họ đã không còn gắn kết. Một số tin đồn còn khẳng định rằng, họ chỉ liên lạc thông qua trợ lý.

Cuộc hôn nhân bắt đầu từ "Thần điêu đại hiệp"

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên khi cùng đóng chính trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" năm 2014. Hai năm sau, họ kết hôn và có một con trai. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cho thấy họ lựa chọn cuộc sống hôn nhân kín tiếng.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, từng nổi tiếng với vai chính trong bộ phim "You Are the Apple of My Eye" (2011). Nhờ tác phẩm này, cô được mệnh danh là "nữ thần học đường". Tuy nhiên, hình ảnh của nữ diễn viên phần nào bị ảnh hưởng sau khi cô tham gia "Thần điêu đại hiệp".

Trong khi đó, Trần Hiểu sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi qua vai diễn Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp". Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật như "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" (đóng cùng Tôn Lệ), "Mộng hoa lục" (hợp tác với Lưu Diệc Phi) và "Con đường nhân sinh" (đóng cùng Lý Thấm).

Dù không còn là vợ chồng nhưng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy khẳng định vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai, duy trì mối quan hệ hòa bình sau ly hôn. Đây là một kết thúc đáng tiếc cho một trong những cặp đôi được chú ý nhất của làng giải trí Hoa ngữ.