Siêu mẫu cao 1,78m từng giúp Thùy Tiên tỏa sáng tại Miss Grand International là ai?

Minh Tú sinh năm 1991 ở TPHCM. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,78m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-60-96cm. Cô được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017.

Năm 2018, Minh Tú tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). Người đẹp sinh năm 1991 cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Siêu mẫu Minh Tú. (Ảnh: FBNV)

Minh Tú được khen là người đào tạo "mát tay" khi huấn luyện nhiều Hoa hậu đạt thành công, trong đó có Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Chia sẻ về đàn chị, Hoa hậu Thùy Tiên từng cho biết: "Thật vui vì chị Minh Tú đã nhận lời mời hướng dẫn catwalk cho tôi khi thời gian lên đường dự thi Miss Grand International 2021 cận kề. Sau những buổi tập được chị Minh Tú truyền đạt kinh nghiệm, tôi mới nhìn ra những điểm còn thiếu sót ở bản thân cũng như cách để khắc phục. Nhờ vậy, tôi dần cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong từng bước đi và cả phong thái của mình".

Minh Tú chính là người hướng dẫn catwalk, góp phần tạo nên thành công cho Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. (Ảnh: FBNV)

Kết quả, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xướng tên trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand International 2021.

Phía siêu mẫu Minh Tú, cô từng khen ngợi "học trò" là người chăm chỉ, nỗ lực và lắng nghe. "Tiên hay trao đổi với tôi, tham khảo ý kiến... Khi có vấn đề gì, Tiên luôn gửi tôi xem và chị em cùng bàn luận nên xử lý như thế nào. Tôi đánh giá cao tinh thần đó của Tiên", người đẹp chia sẻ.

Cuộc sống của Minh Tú giờ ra sao?

Ngày 13/4/2024, siêu mẫu Minh Tú chính thức về chung một nhà với ông xã Chris (tên thân mật của chồng Minh Tú - PV). Trong ngày trọng đại của mỹ nhân sinh năm 1991 diễn ra tại TP.HCM có sự xuất hiện của dàn sao Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang - Nhã Phương, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Đức Phúc, Erik, Gil Lê, Miu Lê, Trúc Nhân và Hoa hậu Thùy Tiên...

Đáng chú ý, Hoa hậu Thùy Tiên là người đã bắt được hoa cưới của cô dâu Minh Tú. Thời điểm đó, biểu cảm của Miss Grand International 2021 khi bắt được hoa cưới của đàn chị khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trên trang cá nhân, Thùy Tiên từng hài hước chia sẻ: "Bắt được hoa cưới rồi, mừng quá đi chị Minh Tú!".

Siêu mẫu Minh Tú chính thức về chung một nhà với ông xã Chris vào năm 2024. Cặp đôi vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới và sắp có chuyến đi Đức thăm gia đình chồng. (Ảnh: FBNV)

Sau khoảng thời gian 1 năm lên xe hoa với chồng ngoại quốc, cuộc sống của siêu mẫu cao 1,78m từng giúp Thùy Tiên "chinh chiến" tại Miss Grand International thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Theo Minh Tú tiết lộ, cô có những thay đổi tích cực sau kết hôn, thú vị nhất là việc học nấu ăn. “Trước đây, tôi không hề nghĩ mình sẽ vào bếp thường xuyên, nhưng khi lập gia đình, tôi cảm thấy yêu thích công việc này vì nó giúp tôi gắn kết với chồng hơn", cô chia sẻ.

Phía Chris, anh bày tỏ sự bất ngờ và cảm kích khi thấy vợ chủ động học hỏi các công việc nội trợ: “Tôi rất trân trọng sự chăm sóc và tình yêu mà Minh Tú dành cho tôi qua những bữa ăn đơn giản nhưng đầy tình cảm".

Cuộc sống viên mãn của Minh Tú và ông xã khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)

Ngoài việc học làm nội trợ, Minh Tú chủ động sắp xếp thời gian để quây quần bên gia đình nhiều hơn vào dịp cuối tuần. Được biết, vợ chồng siêu mẫu Minh Tú sẽ có chuyến đi về Đức để thăm gia đình chồng. Tuy ít có cơ hội được ở gần gia đình ông xã nhưng Minh Tú luôn chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện cùng bố mẹ chồng để gắn kết tình cảm.

Đề cập đến tình hình sức khỏe khi từng hé lộ về tình trạng thoái hoá cột sống, Minh Tú hiện tại thường xuyên đi tập vật lý trị liệu kết hợp uống thuốc để chữa trị. Nữ siêu mẫu sinh năm 1991 chia sẻ rằng, cô hướng tới việc duy trì một tinh thần vui vẻ, sức khỏe tốt để sẵn sàng cho kế hoạch chào đón thành viên mới bất cứ lúc nào. Vợ chồng cô cho biết, hiện tại cả hai không áp lực về việc có con vì quan niệm "vạn sự tuỳ duyên".

“Sau kết hôn, tôi học được cách nghĩ đến cái chung và yêu thương không chỉ cho bản thân mình mà còn cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân đã giúp tôi trưởng thành và biết lắng nghe hơn, đặc biệt là khi đối diện với các thử thách", Minh Tú chia sẻ.