Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 4/2026 giảm 25 Nhân dân tệ, xuống mức 3.305 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên giảm nhẹ do các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng nhu cầu không chắc chắn với những nỗ lực hạn chế tình trạng dư thừa công suất tại Trung Quốc, trong khi xuất khẩu kỷ lục từ nhà sản xuất lớn Brazil càng gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã kết thúc phiên giao dịch ban ngày giảm 0,25% xuống còn 793 Nhân dân tệ/tấn (110,47 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 (SZZFU5) trên sàn giao dịch Singapore không đổi ở mức 101,8 USD/tấn.

Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc. Nguồn: NBS

Các nhà phân tích từ ANZ cho biết: "Giá quặng sắt kỳ hạn giảm do các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng nhu cầu không chắc chắn với những nỗ lực hạn chế tình trạng dư thừa công suất, vốn có thể dẫn đến sự cải thiện trong nền kinh tế".

Brazil đã xuất khẩu kỷ lục 41,1 triệu tấn quặng sắt trong tháng 7, với mức tăng đột biến nhờ tiến độ của các dự án lớn tại Trung Quốc và việc sản xuất trong nước được khôi phục.

Theo công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc, thị trường thép xây dựng của Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển từ mức tăng do tâm lý thị trường sang một quỹ đạo dựa trên các yếu tố cơ bản hơn vào tháng 8.

Trong khi đó, USD yếu hơn đã hỗ trợ phần nào cho giá quặng sắt tương lai khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất tăng lên trong bối cảnh lo ngại về sự chia rẽ đảng phái đang len lỏi vào các tổ chức của Mỹ.

Tiêu thụ thép trong nước tăng 10%, giá thép nội có xu hướng giảm

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước. Nguồn: SteelOnline.

Tiêu thụ thép trong nước tiếp tục tăng trưởng tích cực trong quý 2. Bán hàng thép thành phẩm quý 2 đạt 8,25 triệu tấn, tăng 10% so với quý 1 và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh tình hình thuế quan ở các thị trường lớn diễn biến phức tạp, đà tăng trưởng của tiêu thụ thép được duy trì chủ yếu nhờ lực đỡ của thị trường nội địa khi Chính phủ đang đẩy mạnh việc triển khai các dự án đầu tư công, giúp hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thép

Trong 6 tháng đầu năm 2025, giá nguyên liệu sản xuất thép nhìn chung tương đối ổn định, dù nhu cầu trong nước những tháng 4 và 5 có chiều hướng tăng trưởng tốt. Sự gia tăng các chính sách thương mại, cũng như sự thay đổi trong nguồn cung nguyên liệu, đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thép. Giá nguyên liệu sản xuất thép có điều chỉnh tăng đầu quý 2/2025.

Giá thép xây dựng trong tháng 7 đã điều chỉnh giảm từ 150 - 200 đồng/kg, do nhu cầu thị trường giảm hơn so với quý 1/2025 trước đó. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, giá thép xây dựng điều chỉnh tăng 2 lần (300 - 350 đồng/kg thép) và 01 lần điều chỉnh giảm.

Nhiều doanh nghiệp thép đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2 với kết quả khả quan nhờ lực đẩy từ thị trường nội địa, trong khi mảng xuất khẩu sụt giảm khi các thị trường chủ lực như EU và Mỹ áp thuế đối với thép Việt.