Giá quặng sắt kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong gần một tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu ngắn hạn ổn định tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu.

Tuy nhiên, đà tăng giá bị hạn chế bởi triển vọng về khả năng hạn chế sản lượng thép cho lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai vào ngày 3/9 tại Bắc Kinh.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,2% lên 798,5 Nhân dân tệ/tấn (111,13 USD/tấn), mức cao nhất kể từ ngày 30/7.

Diễn biến giá thép tương lai. Ảnh: Tradingeconomics

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất ở khu vực phía bắc, thường hạn chế sản xuất trước các sự kiện lớn để đảm bảo chất lượng không khí ở Bắc Kinh, điều này có thể làm giảm nhu cầu nguyên liệu thô, bao gồm cả quặng sắt.

Các yếu tố cơ bản của quặng sắt vẫn vững chắc trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ, các nhà phân tích tại công ty môi giới Shengda Futures cho biết, hỗ trợ giá của nguyên liệu sản xuất thép chủ chốt này.

Sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày, một thước đo nhu cầu quặng sắt, đã dao động quanh mức 2,4 triệu tấn kể từ tháng 4, ngay cả trong tháng 7 và 8 khi sản lượng thường giảm và nhu cầu thấp.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng sẽ đạt khoảng 2,21 triệu tấn vào cuối tháng 8/2024.

Ngoài ra, một yếu tố hỗ trợ giá quặng sắt nữa là “hy vọng rằng những nỗ lực giải quyết vấn đề dư thừa công suất trong ngành thép của Trung Quốc cuối cùng sẽ cải thiện nhu cầu”, các nhà phân tích tại ANZ cho biết trong một báo cáo.

Thị trường thép trong nước ổn định.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.