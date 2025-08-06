Chủ đề nóng

Giá quặng sắt Trung Quốc lên đỉnh nhờ nhu cầu cao

Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:09 GMT+7
Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tiếp đà tăng nhẹ lên mức 218 Nhân dân tệ/tấn.
Giá quặng sắt kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong gần một tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu ngắn hạn ổn định tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu.

Tuy nhiên, đà tăng giá bị hạn chế bởi triển vọng về khả năng hạn chế sản lượng thép cho lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai vào ngày 3/9 tại Bắc Kinh.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,2% lên 798,5 Nhân dân tệ/tấn (111,13 USD/tấn), mức cao nhất kể từ ngày 30/7.

Diễn biến giá thép tương lai. Ảnh: Tradingeconomics

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất ở khu vực phía bắc, thường hạn chế sản xuất trước các sự kiện lớn để đảm bảo chất lượng không khí ở Bắc Kinh, điều này có thể làm giảm nhu cầu nguyên liệu thô, bao gồm cả quặng sắt.

Các yếu tố cơ bản của quặng sắt vẫn vững chắc trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ, các nhà phân tích tại công ty môi giới Shengda Futures cho biết, hỗ trợ giá của nguyên liệu sản xuất thép chủ chốt này.

Sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày, một thước đo nhu cầu quặng sắt, đã dao động quanh mức 2,4 triệu tấn kể từ tháng 4, ngay cả trong tháng 7 và 8 khi sản lượng thường giảm và nhu cầu thấp.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng sẽ đạt khoảng 2,21 triệu tấn vào cuối tháng 8/2024.

Ngoài ra, một yếu tố hỗ trợ giá quặng sắt nữa là “hy vọng rằng những nỗ lực giải quyết vấn đề dư thừa công suất trong ngành thép của Trung Quốc cuối cùng sẽ cải thiện nhu cầu”, các nhà phân tích tại ANZ cho biết trong một báo cáo.

Thị trường thép trong nước ổn định.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.

Người dân Huế khó tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội do lãi suất cao, thủ tục phức tạp
7

Theo UBND TP. Huế, việc người dân tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỷ đồng còn khó khăn do lãi vay còn cao, thủ tục phức tạp...

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Nhà đất
600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Thị trường căn hộ ven TP. HCM nhộn nhịp

Nhà đất
Thị trường căn hộ ven TP. HCM nhộn nhịp

Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Nhà đất
Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Nhà đất
Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Đọc thêm

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà
Xã hội

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà

Xã hội

Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cứu sống một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV trong ký ức của MC Thu Uyên
Văn hóa - Giải trí

Cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV trong ký ức của MC Thu Uyên

Văn hóa - Giải trí

Cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV nối hai điểm Hà Nội và TP.HCM về không khí đón giao thừa Tết Ất Hợi được thực hiện vào 18/2/1996.

Thị trường địa ốc tăng trưởng ra sao tại “Thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư”
Nhà đất

Thị trường địa ốc tăng trưởng ra sao tại “Thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư”

Nhà đất

Trở thành thành phố lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập, Đà Nẵng giờ đây không chỉ là điểm du lịch tầm cỡ quốc tế, mà đang vươn mình thành trung tâm kinh tế – công nghệ – tài chính của cả nước, là nơi đáng sống và làm việc với tầng lớp trí thức, chuyên gia, đồng thời cũng là thị trường bất động sản đầy tiềm năng.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đổi mới hoạt động giám sát là yêu cầu tất yếu khách quan, đảm bảo quyền lực nhà nước được thực thi hiệu quả, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Sơn La chạy đua dập dịch viêm da nổi cục bảo vệ đàn gia súc nửa triệu con
Video

Sơn La chạy đua dập dịch viêm da nổi cục bảo vệ đàn gia súc nửa triệu con

Video

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương, ngành Thú y và người dân nơi đây đang triển khai những giải pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo toàn đàn gia súc.

Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi bỏ chạy bị cảnh sát lấy lời khai
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi bỏ chạy bị cảnh sát lấy lời khai

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Long Bình mời tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường làm việc.

Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài lộc nối tiếp đến cửa từ ngày 6/8
Gia đình

Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài lộc nối tiếp đến cửa từ ngày 6/8

Gia đình

Ngày 6/8, 3 con giáp được đánh dấu bước ngoặt đầy tích cực khi vận khí thay đổi ngoạn mục, đón nhận những cơ hội mới, tài lộc khởi sắc.

Con vật bé tí ti này, nuôi ở một khu rừng ở Hải Phòng, ngờ đâu nó 'rinh' sao OCOP về cho nông dân
Nhà nông

Con vật bé tí ti này, nuôi ở một khu rừng ở Hải Phòng, ngờ đâu nó "rinh" sao OCOP về cho nông dân

Nhà nông

Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh mật ong rừng Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) do chị em phụ nữ người dân tộc Hoa làm chủ. Các chị em đang nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chính khách Đức cảnh báo rợn người về màn đe dọa 'hạt nhân' giữa 2 ông Trump và Medvedev
Thế giới

Chính khách Đức cảnh báo rợn người về màn đe dọa 'hạt nhân' giữa 2 ông Trump và Medvedev

Thế giới

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Nga leo thang với những lời đe dọa hạt nhân công khai từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, một chính trị gia kỳ cựu của Đức đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả thảm khốc mà thế giới có thể phải gánh chịu nếu "trò chơi hạt nhân" tiếp diễn.

Tin sáng (6/8): Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?
Thể thao

Tin sáng (6/8): Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?

Thể thao

Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?; M.U từ chối 5 đội bóng muốn mua Harry Maguire; Dominic Calvert-Lewin muốn tiếp tục chơi tại Ngoại hạng Anh; Tottenham theo đuổi Rafael Leao và Rodrygo; Ronaldo tiếc thương huyền thoại Porto qua đời do đột quỵ.

Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã
Tin tức

Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã

Tin tức

Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã nhằm tuyển dụng các sinh viên giỏi, xuất sắc của các ngành theo nhu cầu thực tế của các địa phương.

Đầu Trâu Bio-Canxi, từ lời kể của nông dân đến hiệu quả lan tỏa trong sản xuất lúa tại ĐBSCL
Nhà nông

Đầu Trâu Bio-Canxi, từ lời kể của nông dân đến hiệu quả lan tỏa trong sản xuất lúa tại ĐBSCL

Nhà nông

Nông dân ĐBSCL tin dùng Đầu Trâu Bio-Canxi, tăng năng suất lúa nhờ mô hình hiệu quả. Sản phẩm lan tỏa, cải thiện chất lượng và sản lượng.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Hà Nội làm gì để phòng, chống dịch?
Xã hội

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Hà Nội làm gì để phòng, chống dịch?

Xã hội

Hà Nội đang đặt mục tiêu lập đội xung kích ở tất cả các xã phường, mỗi đội gồm 2-3 người cùng dân định kỳ kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước, đồ vật có khả năng là ổ bọ gậy.

Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào xây dựng hạ tầng giao thông tại các vùng nông thôn và các địa phương.

AI thay Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn”: 'Canh bạc' pháp lý và chuẩn mực văn hóa
Văn hóa - Giải trí

AI thay Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn”: "Canh bạc" pháp lý và chuẩn mực văn hóa

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Mai Thị Thảo cho rằng, việc sử dụng công nghệ AI để thay thế Hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn” không xóa sạch được “cảm giác xã hội”. Đây là vùng ranh giới mong manh giữa kỹ thuật số và pháp luật thực chứng.

Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ
Kinh tế

Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng năm 2025, theo đó GDP tăng trưởng 8,3%-8,5%, cao hơn mục tiêu hồi đầu năm. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ.

Tài xế xe container đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành nói “cố tình thực hiện hành vi nhằm ép công ty sa thải”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế xe container đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành nói “cố tình thực hiện hành vi nhằm ép công ty sa thải”

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (SN 1989, quê Nghệ An), tài xế bị xác định đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Giá USD hôm nay 6/8: Đồng loạt tăng giá bán, cao nhất 26.420 đồng/USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 6/8: Đồng loạt tăng giá bán, cao nhất 26.420 đồng/USD

Kinh tế

Theo khảo sát của PV Dân Việt, giá USD hôm nay 6/8 trong nước đồng loạt tăng mạnh và giá bán USD cao nhất là 26.420 VND/USD tại Vietcombank.

Thị trường tín chỉ carbon: Kiến nghị tháo điểm nghẽn 'thu nhưng khó chi' carbon lâm nghiệp
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Kiến nghị tháo điểm nghẽn "thu nhưng khó chi" carbon lâm nghiệp

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Một số tồn tại, hạn chế đã phát sinh trong và sau khi thí điểm chuyển nhượng carbon lâm nghiệp.

Đất đã quy hoạch: Người dân có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng không?
Bạn đọc

Đất đã quy hoạch: Người dân có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng không?

Bạn đọc

Đất đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì không được chuyển mục đích sử dụng. Ngược lại, nếu chỉ mới có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất, thì người dân có thể xin chuyển đổi không? Vậy loại đất quy hoạch nào được phép chuyển mục đích sử dụng?

Thủ tướng gợi mở một số vấn đề để Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự án trọng điểm
Kinh tế

Thủ tướng gợi mở một số vấn đề để Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự án trọng điểm

Kinh tế

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, rà soát, xây dựng phương án, đề án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (trước đây).

Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc 'chim sa, cá lặn' đến mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc "chim sa, cá lặn" đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây đến với xứ Phù Tang, người ta đã may mắn ghi lại được những tấm ảnh quý giá về con người Nhật Bản.

Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu Ngày Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ.

Bloomberg: Nga đang vượt Mỹ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu
Thế giới

Bloomberg: Nga đang vượt Mỹ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu

Thế giới

Nga đang từng bước củng cố vị thế trên vũ đài quốc tế, trong khi Mỹ đối mặt với nguy cơ đánh mất uy tín và làm tổn hại đến chính lợi ích của mình - bài xã luận mới đây của Bloomberg cho biết.

Chính phủ dốc lực cho tăng trưởng 8,5%: gỡ khó cho mua bán điện mặt trời, kích hoạt “đầu tàu” kinh tế
Kinh tế

Chính phủ dốc lực cho tăng trưởng 8,5%: gỡ khó cho mua bán điện mặt trời, kích hoạt “đầu tàu” kinh tế

Kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 226/NQ-CP với mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt ít nhất 8,3 - 8,5%, thay thế kế hoạch trước đó. Điểm nhấn của Nghị quyết là yêu cầu các bộ, ngành chủ động kịch bản cung ứng điện trong mùa cao điểm, tháo gỡ cơ chế mua bán điện mặt trời, thúc đẩy đầu tư công và kích hoạt "đầu tàu" kinh tế.

Cây sâm Ngọc Linh “quốc bảo” mọc vùng núi này Đà Nẵng đang 'đuổi' cái nghèo, 'rước' cái giàu về nhà dân
Giảm nghèo nông thôn

Cây sâm Ngọc Linh “quốc bảo” mọc vùng núi này Đà Nẵng đang "đuổi" cái nghèo, "rước" cái giàu về nhà dân

Giảm nghèo nông thôn

Sâm Ngọc Linh được mệnh danh là “quốc bảo” hay “vàng xanh” của tỉnh Quảng Nam cũ đã khẳng định vị thế thương hiệu Sâm Việt Nam. Nay về với Đà Nẵng, cây sâm Ngọc Linh càng được nâng cao, đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của các xã miền núi Đà Nẵng mới.

Tân HLV Đông Á Thanh Hóa áp dụng triết lý của thầy Park và thầy Kim
Thể thao

Tân HLV Đông Á Thanh Hóa áp dụng triết lý của thầy Park và thầy Kim

Thể thao

Với hy vọng vực dậy Đông Á Thanh Hóa, tân HLV Choi Won-kwon đã quyết định áp dụng triết lý huấn luyện của 2 người đồng nghiệp Park Hang-seo và Kim Sang-sik.

Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?
Chuyển động Sài Gòn

Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?

Chuyển động Sài Gòn

Nói đến bữa điểm tâm ở TP.HCM, ai cũng thừa nhận có cả “một thế giới” món ăn hiện hữu với người dân thành phố này vào mỗi buổi sáng. Cho nên, câu hỏi làm sao quản lý được hết chất lượng bữa ăn sáng ở thành phố đông dân nhất này là một vấn đề không đơn giản.

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8: Rung lắc mạnh trước ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế toàn cầu
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8: Rung lắc mạnh trước ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế toàn cầu

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8 quay về ngập trong sắc đỏ khi hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm trước thông báo thuế quan toàn cầu của ông Donald Trump vào ngày 07/08.

Đánh võng 'giải khuây', rút chìa khóa 'dằn mặt': Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!
Kính đa tròng

Đánh võng "giải khuây", rút chìa khóa "dằn mặt": Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!
14

Kính đa tròng

Không phải hai vụ việc cá biệt, mà là hai triệu chứng báo động của cùng một “căn bệnh” nguy hiểm đang lây lan trong văn hóa giao thông. Đó là sự ích kỷ và coi thường pháp luật.

