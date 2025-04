Tìm cha sau 27 năm thất lạc, người phụ nữ bật khóc khi nghe lời xin lỗi

Đăng bài tìm cha, nhận lại cuộc gọi từ gia đình ruột thịt

Ngày 21/3, một người phụ nữ họ He, hiện sinh sống tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội với nội dung tìm kiếm cha mẹ đẻ. Cô chia sẻ địa chỉ nơi từng được gửi đến gia đình nhận nuôi vào đầu năm 1998 và tiết lộ thông tin về ngôi làng nơi cô đang sinh sống.

Trong bài viết, He bày tỏ hy vọng: “Bất kể chuyện gì đã xảy ra trước đó, tôi đều có thể chấp nhận. Tôi hy vọng cha mẹ đẻ có thể đến tìm tôi hoặc có thể cho tôi biết địa chỉ của họ. Cha mẹ nuôi nói rằng bố tôi họ Tan, là người Tứ Xuyên”.

Trước đó, He đã chủ động đưa thông tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu ADN để hỗ trợ việc tìm kiếm thân nhân. Chỉ một ngày sau bài đăng, He tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo trên một video rằng cô đã tìm thấy cha ruột của mình. Người đàn ông họ Tan, hiện là nhà thiết kế thời trang, chính là cha đẻ của He. Theo chia sẻ từ gia đình, ông Tan có hai con gái khác và một cậu con trai. Việc tìm thấy He là một phép màu mà cả gia đình không thể ngờ tới.

Cô gái tìm thấy cha ruột sau 27 năm xa cách. Ảnh: IG.

Thông tin về cuộc hội ngộ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình tìm lại gốc gác đầy cảm động của người phụ nữ trẻ.

Cuộc gọi video đầy nước mắt

Ngày 23/3, ông Tan và vợ đã gọi video cho He để xác nhận mối quan hệ huyết thống. Trong cuộc gọi, hai người không thể cầm được nước mắt và liên tục xin lỗi cô con gái thất lạc bấy lâu. Ông Tan xúc động chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúng tôi đã tìm được con gái và chào đón con bé trở về nhà. Thật biết ơn. Đây là phước lành cho gia đình tôi”.

Sự trùng hợp đến từ một người họ hàng của ông Tan khi người này tình cờ xem video tìm người thân của He rồi gửi lại cho ông. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh, ông Tan cảm nhận He có nhiều nét giống với những đứa con khác trong gia đình. Hai vợ chồng ông quyết định đưa mẫu máu vào cơ sở dữ liệu ADN để xác minh. Kết quả cho thấy He chính là con gái ruột của họ.

Gia đình ông Tan từng giữ liên lạc với cha mẹ nuôi của He trong hai năm đầu sau khi cô được nhận nuôi, nhưng về sau đã mất kết nối. Hiện tại, họ vẫn chưa tiết lộ lý do vì sao He được cho đi khi còn nhỏ. Dù vậy, người mẹ ruột vẫn giữ gìn một kỷ vật đặc biệt là chiếc áo len bà mặc khi chụp ảnh với He trước lúc xa con. Chiếc áo ấy nay trở thành minh chứng cho tình mẫu tử chưa bao giờ phai mờ.

He chia sẻ: “Trong cuộc gọi video, cha mẹ đã khóc và liên tục xin lỗi tôi. Cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Lúc đầu tôi không biết phải nói gì. Vài phút sau, tôi không kìm được nước mắt. Cuối cùng tôi đã trở về nhà”. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh ADN, He dự định đến thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, để chính thức đoàn tụ cùng cha mẹ ruột.