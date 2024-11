Loạt dự án trọng điểm giải ngân vốn thấp, TP.HCM làm thế nào phải chi hết 5.000 tỷ cuối năm?

Dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM giải ngân vốn đạt thấp

Dự án Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn TP.HCM với tổng vốn đầu tư 22.412 tỷ đồng được khởi công từ tháng 6/2023, đến nay đạt 21,4% giá trị xây lắp 10 gói thầu xây lắp chính. Giải ngân đầu tư công từ đầu dự án đến nay đạt 6.046 tỷ đồng (đạt 31%).

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP.Thủ Đức có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng, được khởi công tháng 1/2023, hiện đang chậm về thực hiện thủ tục đầu tư do kế hoạch lựa chọn nhà thầu kéo dài. Tiến độ thi công chỉ mới đạt 57%, chưa đạt kế hoạch đề ra do liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật. Về giải ngân đầu tư công, từ đầu năm 2024 đến nay chỉ mới đạt 23,5%.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn được khởi công từ tháng 6/2023. Ảnh: D.B

Dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình) có tổng mức đầu tư 4.848 tỷ đồng, được khởi công tháng 12/2022 đến nay thi công đạt 85% khối lượng. Giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm 2024 đến nay chỉ mới đạt 311 tỷ đồng (đạt 38,1%), do vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án xây mới cầu Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) có tổng mức đầu tư gần 492 tỷ đồng, được khởi công ngày 21/6/2024, đến nay đã đạt 20% giá trị gói thầu. Phần thanh toán đợt 2 (66 tỷ đồng) đang bị chậm liên quan đến giá trị lợi nhuận ước tính và chi phí lãi vay đầu tư chưa triển khai thực hiện. Cùng với đó là tiến độ di dời lưới điện và trạm biến áp cũng đang bị chậm. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 8/11/2024, dự án đã giải ngân được khoảng 132 tỷ đồng (đạt 60,7%).

Dự án đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã ngưng thi công. Ảnh: D.B

Dự án đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương với tổng mức đầu tư 1.557 tỷ đồng đã ngưng thi công. Đến nay, TP đang tìm phương án chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT với nhà đầu tư. Dự án này khởi công từ tháng 10/2016, đến tháng 6/2018 dừng thi công, chỉ đạt 17,9% tổng giá trị thi công 7 gói thầu xây lắp chính.

Tương tự, dự án nút giao thông Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.826 tỷ đồng, được khởi công tháng 6/2016, cũng đang chậm về thực hiện thủ tục đầu tư, khối lượng thi công tổng thể đạt 48%. Giải ngân đầu tư công từ đầu năm 2024 đến nay chỉ đạt 1,25%.

Ngooà ra, dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 (TP.Thủ Đức) 1.134 tỷ đồng giai đoạn 1 theo hình thức BT, đang tạm ngưng thi công từ năm 2020. Hiện TP đang rà soát hợp đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Quyết liệt giải ngân đầu tư công

Liên quan đến tình hình giải ngân đầu tư công tại các công trình, dự án trên địa bàn TP.HCM, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho hay, trong những tháng cuối năm, Ban Giao thông cần phải giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào dự án đường Vành đai 3 và gần 2.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng của khoảng 10 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Giám đốc Ban Giao thông nhận định đây là thách thức lớn đối với ban này. Hiện Ban Giao thông đang tập trung vào 4 nhóm công việc chính để để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, đẩy nhanh khối lượng thi công dự án đang triển khai. Thứ hai là tập trung tối đa cho dự án đường Vành đai 3, dự án này cần phải giải ngân 1.500 tỷ đồng. Thứ ba là phối hợp với các địa phương hoàn tất 15 dự án giải phóng mặt bằng với tổng số tiền 1.500 tỷ đồng. Cuối cùng là tiếp tục triển khai các dự án mới để có thể giải quyết các phần tạm ứng các hợp đồng trong nhữg tháng đầu năm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Cầu Rạch Đĩa nối quận 7 với huyện nhà Bè về đích sớm hơn dự kiên 1 tháng. Ảnh: D.B

Ban Giao thông TP.HCM cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khoảng 12 gói thầu, dự án giao thông để phục vụ việc đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2025.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dự kiến giải ngân cả năm 2024 đạt tỉ lệ dưới mức dự kiến giải ngân chung của TP cần rà soát, xây dựng lại kế hoạch giải ngân, thực hiện ngay giải pháp để tăng giải ngân hằng tuần từ nay đến ngày 30/1/2025.