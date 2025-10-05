Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 05:24 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

+ aA -
P.V Chủ nhật, ngày 05/10/2025 05:24 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118- 133km/giờ), giật cấp 15.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão số 11 (bão MATMO) ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118- 133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đến 16 giờ ngày 5/10, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20- 25km/h trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 6/10, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Lúc này bão giảm xuống cấp 9, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 16 giờ ngày 6/10, bão số 11 (Bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Lúc này bão giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 4 giờ ngày 07/10, bão số 11 trên khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp.

Hướng di chuyển của cơn bão số 11 (bão MATMO). Ảnh: nchmf.

Cảnh báo tác động của bão số 11 (bão MATMO)

Do tác động của cơn bão số 11, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0- 8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tham khảo thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 295km, dự báo tiếp tục mạnh lên, mai vào vịnh Bắc Bộ giảm cấp

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 295km, dự báo tiếp tục mạnh lên, mai vào vịnh Bắc Bộ giảm cấp

Tin bão mới nhất: Dự báo hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, từ mai gây mưa lớn, cảnh báo giông, lốc xoáy

Tin bão mới nhất: Dự báo hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, từ mai gây mưa lớn, cảnh báo giông, lốc xoáy

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) mạnh lên, di chuyển nhanh, dự báo mới nhất các tỉnh thành chịu ảnh hưởng

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) mạnh lên, di chuyển nhanh, dự báo mới nhất các tỉnh thành chịu ảnh hưởng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4/10, cơn bão số 11 (bão MATMO) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc, bão đã tăng lên cấp 11, giật cấp 14 và đang di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ.

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Nhà nông
Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Clip về một nữ tỷ phú Tiền Giang làm giàu kiểu đa ngành, "ôm đồm" từ sản xuất yến sào đến du lịch sinh thái

Nhà nông
Clip về một nữ tỷ phú Tiền Giang làm giàu kiểu đa ngành, 'ôm đồm' từ sản xuất yến sào đến du lịch sinh thái

Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhớ ngay đến vụ việc con mình từng bị bạn lợi dụng năm lớp 10: Phản ứng của con khiến tôi thực sự bất ngờ
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ ngay đến vụ việc con mình từng bị bạn lợi dụng năm lớp 10: Phản ứng của con khiến tôi thực sự bất ngờ

Gia đình

Nghe con kể lại, tôi vừa thương vừa bất ngờ.

Ai có ngày sinh Âm lịch này, trước nghèo khó, sau giàu sang, tuổi trẻ chăm chỉ, trung niên sung túc
Gia đình

Ai có ngày sinh Âm lịch này, trước nghèo khó, sau giàu sang, tuổi trẻ chăm chỉ, trung niên sung túc

Gia đình

Người có ngày sinh Âm lịch tận này, giống như những con thuyền ngược dòng, liên tục chèo chống để tiến về phía trước, đạt được bến bờ vinh quang và hạnh phúc.

Lưu Hoằng Tháo thảm bại trước Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng và bị chết như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Hoằng Tháo thảm bại trước Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng và bị chết như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trận Bạch Đằng giang không chỉ là chiến thắng cao cả, mà còn xứng với lời "Việt sử đại toàn" ghi: “Trận đánh làm nền gốc cho sự khôi phục quốc thống về sau”. Trước một đứa trẻ như Lưu Hoằng Tháo, Ngô Quyền đã không gặp nhiều khó khăn để tạo ra một chiến thắng bước ngoặt...

Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị bắt
Pháp luật

Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị bắt

Pháp luật

Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán, sau khi doanh nghiệp bị phát hiện chôn lấp hàng nghìn tấn chất thải trái phép tại Hải Phòng.

Hơn 1.000 lính đánh thuê ngoại quốc tại Ukraine ngồi trên đống lửa
Thế giới

Hơn 1.000 lính đánh thuê ngoại quốc tại Ukraine ngồi trên đống lửa

Thế giới

Ủy ban Điều tra Nga vừa ra một thông cáo cho biết, hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài đã bị truy tố vắng mặt vì tham chiến cùng lực lượng vũ trang Ukraine.

Chân dung tiền đạo người Brazil trị giá hơn 12 tỷ đồng của Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Chân dung tiền đạo người Brazil trị giá hơn 12 tỷ đồng của Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Tiền đạo Alex Sandro là ngoại binh người Brazil vừa gia nhập Trường Tươi Đồng Nai hồi tháng 8/2025.

Phương Tây đổ lỗi cho tàu 'Hạm đội bóng tối' Nga khiến cả châu Âu náo loạn, NATO báo động đỏ
Thế giới

Phương Tây đổ lỗi cho tàu "Hạm đội bóng tối" Nga khiến cả châu Âu náo loạn, NATO báo động đỏ

Thế giới

Một con tàu thuộc "hạm đội bóng ma" của Nga bị giới chức Pháp khám xét có thể liên quan đến 9 vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay và cơ sở hạ tầng ở châu Âu khiến NATO gióng chuông báo động đỏ những ngày qua.

Trung thu có phải là giữa mùa thu?
Đông Tây - Kim Cổ

Trung thu có phải là giữa mùa thu?

Đông Tây - Kim Cổ

Ai cũng biết “trung” có một nghĩa thông thường là “ở giữa” nhưng tìm hiểu thêm về “lịch” và “mùa” thì Trung thu có phải là giữa mùa thu?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 295km, dự báo tiếp tục mạnh lên, mai vào vịnh Bắc Bộ giảm cấp
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 295km, dự báo tiếp tục mạnh lên, mai vào vịnh Bắc Bộ giảm cấp

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Dự báo mai bão số 11 mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16, tiến vào Vịnh Bắc Bộ thì suy yếu dần.

Tin tối (4/10): Nguyễn Xuân Bắc thay Quang Hải ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (4/10): Nguyễn Xuân Bắc thay Quang Hải ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Nguyễn Xuân Bắc thay Quang Hải ở ĐT Việt Nam? Ronaldo chi 50 triệu euro tổ chức đám cưới; Mbappe nhận đú đúp danh hiệu; HLV Ten Hag sắp trở lại dẫn dắt Ajax?; Chiesa bị loại khỏi ĐT Italia.

Trung Quốc khiến thế giới sửng sốt khi đóng tàu sân bay hạt nhân đầu tiên sau tàu ngầm không người lái siêu lớn
Thế giới

Trung Quốc khiến thế giới sửng sốt khi đóng tàu sân bay hạt nhân đầu tiên sau tàu ngầm không người lái siêu lớn

Thế giới

Trung Quốc đang gây chú ý khi mới đây khởi công đóng chiếc tàu sân bay thứ tư, được biết đến với tên gọi Type 004, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tham vọng hải quân của Bắc Kinh. Trước đó không lâu, Bắc Kinh cũng gây xôn xao khi thử nghiệm những chiếc UAV ngầm lớn nhất thế giới, theo Militarnyi.

Về miền quan họ, gặp anh Hai xinh...
Ký ức làng

Về miền quan họ, gặp anh Hai xinh...

Ký ức làng

Đi nghe quan họ thì thấy gì nó cũng gợi, cũng mở, cũng chào, cũng mời, cũng đón, cũng thương mến… Tất cả làm thành những nét duyên phong phú của nghệ thuật ca hát, lời lẽ ca hát và văn hoá chơi, văn hoá sống của người đất quan họ…

Cháy hầm gửi xe tòa nhà 6 tầng của một ngân hàng trên phố Thụy Khuê, Hà Nội
Tin tức

Cháy hầm gửi xe tòa nhà 6 tầng của một ngân hàng trên phố Thụy Khuê, Hà Nội

Tin tức

Khoảng 18h40 ngày 4/10, hỏa hoạn bùng phát tại hầm gửi xe của tòa nhà 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), khiến khói bao phủ khu vực, lực lượng PCCC được huy động khẩn cấp dập lửa.

Một loại bưởi trồng rất nhiều ở Việt Nam 'ăn đứt' bưởi nước ngoài, doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu mua lớn
Nhà nông

Một loại bưởi trồng rất nhiều ở Việt Nam "ăn đứt" bưởi nước ngoài, doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu mua lớn

Nhà nông

Khách hàng nhiều nước đánh giá bưởi da xanh của Việt Nam có chất lượng rất tốt, "ăn đứt" các loại bưởi của những nước khác. Ngay cả các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang rất mong chờ Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư cho trái bưởi tươi, vì bản thân họ đang có nhu cầu nhập rất lớn.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tốt bụng, quyến rũ, đào hoa nở rộ, kiếm tiền thuận tay, tình tài đều như ý
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tốt bụng, quyến rũ, đào hoa nở rộ, kiếm tiền thuận tay, tình tài đều như ý

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp có tính cách ấm áp, thân thiện và tràn đầy năng lượng, giống như ngọn lửa bùng cháy, thắp sáng bầu không khí xung quanh họ.

Hưng Yên: Nữ quái trộm cắp hàng trăm triệu đồng rồi nạp tiền vào tài khoản của mình
Pháp luật

Hưng Yên: Nữ quái trộm cắp hàng trăm triệu đồng rồi nạp tiền vào tài khoản của mình

Pháp luật

Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên vừa khám phá nhanh một vụ trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng trộm cắp tiền của nạn nhân xong đi nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Phương Tây gửi tin xấu cho ông Zelensky sau phát biểu của Tổng thống Nga Putin
Thế giới

Phương Tây gửi tin xấu cho ông Zelensky sau phát biểu của Tổng thống Nga Putin

Thế giới

Việc Mỹ có thể chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không giúp Kiev thay đổi tình hình trên chiến trường, tờ Strategic Culture viết.

Drama pickleball giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển: “Trọng tài đã sai, bị tác động bởi VĐV”
Thể thao

Drama pickleball giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển: “Trọng tài đã sai, bị tác động bởi VĐV”

Thể thao

Những trọng tài, HLV cũng như VĐV pickleball chuyên nghiệp đã có những nhận định về trận đấu gây tranh cãi giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Miss Universe Vietnam đầu tiên và cuộc sống kín tiếng bên chồng là Tiến sĩ
Văn hóa - Giải trí

Miss Universe Vietnam đầu tiên và cuộc sống kín tiếng bên chồng là Tiến sĩ

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thùy Lâm là người đầu tiên giành vương miện tại cuộc thi Miss Universe Vietnam. Cô cũng là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ kéo dài nhất, trước khi có người kế nhiệm.

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư dự án sân bay Chu Lai, cảng Liên Chiểu tại Hà Lan
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư dự án sân bay Chu Lai, cảng Liên Chiểu tại Hà Lan
5

Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư dự án sân bay Chu Lai, cảng Liên Chiểu tại Hà Lan, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Các bị can bị bắt trong vụ Hoàng Hường đứng sau những công ty nào?
Pháp luật

Các bị can bị bắt trong vụ Hoàng Hường đứng sau những công ty nào?

Pháp luật

Các bị can trong vụ án liên quan đến Hoàng Thị Hường đều là người thân, trợ lý hoặc cộng sự thân cận, nắm giữ vị trí chủ chốt trong loạt công ty thuộc “hệ sinh thái Hoàng Hường” hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thương mại và đầu tư trên khắp cả nước.

Mực nước dâng cao từng giờ, lúa vụ 3 ở Tây Ninh có nguy cơ chìm sâu dưới dòng lũ
Nhà nông

Mực nước dâng cao từng giờ, lúa vụ 3 ở Tây Ninh có nguy cơ chìm sâu dưới dòng lũ

Nhà nông

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều vùng trồng lúa vụ 3 ở các xã vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) bị uy hiếp. Hàng trăm ha lúa vụ 3 có nguy cơ ngập úng, buộc chính quyền và nông dân phải khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ mùa màng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với giai cấp nông dân sâu sắc thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với giai cấp nông dân sâu sắc thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Ông sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Chính mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, cùng với truyền thống yêu nước của dòng tộc, gia đình đã nuôi dưỡng, hun đúc nên nhân cách, tài năng và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Việt - Mỹ: Mối quan hệ 30 năm sống động, có giá trị và trân quý
Thế giới

Việt - Mỹ: Mối quan hệ 30 năm sống động, có giá trị và trân quý

Thế giới

Quan hệ Việt - Mỹ 30 năm qua đã vượt qua sự chênh lệch về quy mô, tiến lên với tốc độ rất nhanh và lan tỏa sâu rộng - Tiến sỹ Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông – Tây (Mỹ) phát biểu khi công bố một báo cáo quan trọng ghi nhận thành tựu sâu sắc của quan hệ hai nước.

Tin nóng 4/10: HLV Kim Sang-sik gọi 4 cầu thủ nhập tịch Brazil?
Thể thao

Tin nóng 4/10: HLV Kim Sang-sik gọi 4 cầu thủ nhập tịch Brazil?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia? HLV Pep Guardiola bảo vệ Nico Gonzalez, lo ngại về Rodri; ĐT U17 nữ Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2026; Tái phát chấn thương, Yamal rút khỏi ĐT Tây Ban Nha; Bạn gái Nguyễn Đình Bắc khoe vẻ quyến rũ trong chiếc váy trễ vai.

Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Ngày 4/10, Báo Điện tử Dân Việt nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) tỉnh Lạng Sơn phản hồi bài viết “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn".

Nghi nổ bình gas ở Hải Phòng, gây sập mái ki ốt khiến nhiều người bị thương
Tin tức

Nghi nổ bình gas ở Hải Phòng, gây sập mái ki ốt khiến nhiều người bị thương

Tin tức

Chiều 4/10, tại ki ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng xảy ra vụ nghi nổ bình gas khiến nhiều người bị thương.

1 giám đốc và 1 chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ bị khởi tố, bắt tạm giam do nuôi nhốt động vật quý hiếm ở Khánh Hòa
Pháp luật

1 giám đốc và 1 chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ bị khởi tố, bắt tạm giam do nuôi nhốt động vật quý hiếm ở Khánh Hòa

Pháp luật

Ngày 4/10, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm khoản 3 điều 244 Bộ Luật hình sự.

Tin bão mới nhất: Dự báo hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, từ mai gây mưa lớn, cảnh báo giông, lốc xoáy
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Dự báo hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, từ mai gây mưa lớn, cảnh báo giông, lốc xoáy

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO), nhiều tỉnh thành từ đêm mai (5/10) có mưa to. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trung du Bắc Bộ cảnh báo mưa cường suất lớn.

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

2

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

3

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

4

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

5

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay