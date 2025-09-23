Tin bão mới nhất: Bão số 9 giữ cấp 16-17, ngày 25/9 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cảnh báo mưa to toàn miền Bắc

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở khoảng 20,2°N; 117,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Hiện, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 10 giờ ngày 24/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Lúc này bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 cho phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của bão số 9. Ảnh: nchmf.

Đến 10 giờ ngày 25/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 cho khu vực vịnh Bắc Bộ; vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Đến 22 giờ ngày 25/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực vịnh Bắc Bộ; khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Đến 10 giờ ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo tác động của bão số 9

Do tác động của bão số 9, trên biển khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 10-14, gần tâm bão cấp 15-17, giật trên cấp 17; sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ 24/9, phía Đông vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ) gió tăng dần cấp 6-7, giật cấp 9. Tối–đêm 24/9, toàn vịnh Bắc Bộ gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng: nước dâng do bão 0,5–1,0m, nguy cơ sạt lở đê, kè, thiệt hại nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

Trên đất liền: Từ sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh–Thanh Hoá gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Đêm 24–26/9: Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An mưa to–rất to, phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.