Đông Á Thanh Hoá chiêu mộ tiền vệ Việt kiều Pháp sinh năm 2005?

Theo Vietnam Football Scout, CLB Đông Á Thanh Hóa hiện được cho là đang thử việc cầu thủ Việt kiều Pháp, Kami Mechin. Đây là cái tên mới nhất trong làn sóng vô số các cầu thủ Việt kiều tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại V.League. Thông tin ban đầu cho thấy Kami Mechin hiện chưa ký hợp đồng chính thức, mà đang trong quá trình thử việc, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển dài hạn.

Kami Mechin được cho là đang thử việc tại CLB Đông Á Thanh Hoá. Ảnh: Vietnam Football Scout.

Kami Mechin sinh năm 2005, sở hữu chiều cao 1m74, chơi ở hai vị trí chính là tiền vệ và tiền đạo lệch trái. Cầu thủ này hiện mang quốc tịch Pháp, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Theo Transfermarkt, Kami Mechin trước đó thi đấu cho CLB AS Montferrand, một đội bóng có trụ sở tại Pháp.

Trong 2 mùa giải thi đấu tại U19 AS Montferrand, Kami Mechin đã được thi đấu thường xuyên ở hạng cao nhất của giải U19 Pháp. Đây là môi trường có tính cạnh tranh cao, quy tụ nhiều cầu thủ trẻ thuộc hệ thống đào tạo của các CLB chuyên nghiệp Pháp. Kami Mechin được đôn lên đội 1 của AS Montferrand sau đó, tuy nhiên chỉ có một lần ra sân, trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Pháp.

Liverpool vượt mặt Arsenal để chiêu mộ sao trẻ Will Wright của Salford

Arsenal sắp sửa đánh mất cơ hội sở hữu tài năng trẻ sáng giá Will Wright, khi tiền đạo thuộc biên chế Salford City đang trên đường gia nhập Liverpool. Theo truyền thông Anh, "The Reds" đã đạt thỏa thuận trị giá 200.000 bảng với đội bóng League Two để có được chữ ký của chân sút 17 tuổi.

Will Wright đã ghi hơn 50 bàn thắng ở các cấp độ trẻ trong mùa giải vừa qua và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Anh hiện tại. Cầu thủ này đã hoàn tất kiểm tra y tế vào hôm thứ Ba và thương vụ chuyển nhượng sang Anfield hiện chỉ còn chờ thủ tục cuối cùng.

Trước đó, Arsenal được xem là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành Wright, nhưng cuối cùng đội bóng vùng Merseyside mới là những người chiến thắng.

Khuất Văn Khang tiết lộ bí quyết giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia

Tối 30/7, ban huấn luyện và một phần đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về Hà Nội trong sự chào đón của người hâm mộ sau hành trình bảo vệ thành công ngôi vương tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp "Những chiến binh sao Vàng" đăng quang ở sân chơi khu vực sau khi đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết kịch tính. Có mặt tại sân bay Nội Bài, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu được niềm vui sướng và tự hào.

Khuất Văn Khang và đồng đội.

Anh chia sẻ: "Cảm giác lần này thực sự rất vui sướng và hạnh phúc khi chúng tôi giành chiến thắng trước U23 Indonesia ngay trên sân của họ. Điều đó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc đặc biệt hơn rất nhiều".

Khi được hỏi về bí quyết giúp U23 Việt Nam hóa giải lối chơi khó chịu của đối thủ, đặc biệt là những quả ném biên đầy uy lực, tiền vệ đội trưởng tiết lộ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội: "Về những tình huống ném biên của Indonesia, chúng tôi đã phân tích rất kỹ. Ban huấn luyện đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người để có thể khắc chế điểm mạnh này. Bên cạnh đó, toàn đội còn tập luyện thêm các phương án chiến thuật khác để khiến Indonesia không dễ dàng triển khai lối chơi”.

Tiếp tục nổi loạn, Wissa quyết đến Newcastle

Sau sự ra đi của Bryan Mbeumo, Brentford đang đối mặt với nguy cơ mất thêm một ngôi sao tấn công khác là Yoane Wissa. Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo người Congo xuất sắc không kém Mbeumo. Anh ghi 20 bàn và 4 kiến sau 38 trận trên các đấu trường cho Bầy ong.

Wissa đã nhận được lời mời từ Newcastle và anh đang gây sức ép để rời Brentford. Trong động thái nổi loạn đầu tiên, Wissa đã tự ý rời trại huấn luyện của Brentford tại Bồ Đào Nha ngay trước trận giao hữu với Gil Vicente hôm 26/7. Tức tốc trở về London, Wissa đã gặp trực tiếp BLĐ CLB để đề nghị được ra đi.

Theo Sky Sports, Wissa thậm chí đã tranh cãi gay gắt với Giám đốc thể thao của Brentford. Tiền đạo 28 tuổi bày tỏ thất vọng và muốn ra đi vì CLB không cho thấy tham vọng phát triển. Việc Brentford bán HLV Thomas Frank, tiền đạo Bryan Mbeumo và tiền vệ Christian Norgaard, khiến Wissa không còn hứng thú tiếp tục gắn bó với sân Gtech.

Cựu sao Barcelona bị chó cắn vào vùng kín, phải nhập viện

Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong lúc dắt chó đi dạo, thú cưng của Carles Perez bất ngờ bị một con chó khác lao vào tấn công. Trong lúc cố tách hai con vật, anh không may bị con chó lạ cắn vào bộ phận sinh dục. Vết thương khá nghiêm trọng khiến cựu tiền vệ Barcelona phải nhập viện khẩn cấp và khâu sáu mũi ở vùng kín.

Carles Perez bên cạnh chú chó của mình. Ảnh: Instagram nhân vật.

Nguồn tin từ Prime Sport cho biết Carles Perez phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 24 giờ để theo dõi. Trong trường hợp vết thương không có tiến triển tốt, các bác sĩ sẽ xem xét phương án phẫu thuật.

Trước thông tin về chấn thương của cựu cầu thủ Barcelona, người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe và động viên tinh thần tới anh. Một tài khoản viết: "Chúc Perez mau chóng bình phục". Người khác bày tỏ: "Thật đáng tiếc vì tai nạn 'vô duyên'". Một fan khác thì bày tỏ sự lo lắng: "Nghe thật đáng sợ, tôi không thể tưởng tượng anh ấy đang phải trải qua những gì. Mong rằng mọi chuyện ổn và anh sẽ sớm khỏe lại".