TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 mẹ con tử vong bất thường tại nhà; đâm chết anh họ vì mâu thuẫn

2 mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng, hiện trường có nhiều vết máu

Chiều 31/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong bất thường trong một ngôi nhà tại khóm Mỹ Phú 5, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình..



2 mẹ con tử vong bất thường trong một ngôi nhà ở Vĩnh Long, hiện trường có nhiều vết máu. Trong ảnh là căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.L





Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, một người dân tên T. đến nhà bà N.T.T.H với ý định cùng đi công việc.

Tuy nhiên, khi đến trước nhà bà H., bà T. gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời, còn cửa thì khép hờ, nên bà đẩy cửa đi vào.

Lúc này, bà T. thấy 1 người nam nằm bất động tại phòng khách, xung quanh có nhiều vết máu. Tiếp tục nhìn chung quanh, thì phát hiện bà H. nằm ngửa trên nền gạch trong phòng ngủ và xung quanh cũng có rất nhiều vết máu.

Ngay sau đó, bà T. chạy đi trình báo cơ quan công an. Hai người tử vong được xác định là 2 mẹ con.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Bắt giữ khẩn cấp nam thanh niên đâm anh họ tử vong vì mâu thuẫn

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khẩn trương vào cuộc và bắt giữ nam thanh niên tên Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 2000, trú ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt. Ảnh: CACC





Theo điều tra, Đạt và anh Nguyễn Chí Tình (28 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) là anh em họ và cùng đi biển với nhau.

Tối 29/3, khi tàu mới cập bến Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, cả nhóm bao gồm Đạt, anh Tình và 4 người khác cùng đi nhậu tại một quán nhậu trên đường Vân Đồn. Vốn đã có mâu thuẫn từ trước với anh Tình nên khi ăn nhậu, cả Đạt và Tình tiếp tục lời qua tiếng lại, khiêu khích lẫn nhau.

Rạng sáng 30/3, sẵn có dao bấm trong người nên khi quá bực tức, đối tượng Đạt đã dùng dao rượt đuổi, đâm anh Tình nhiều nhát khiến anh này thương tích nặng, gục ngay tại ngã ba Vân Đồn – Vũng Thùng 6.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương của anh Tình quá nặng, dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP phối hợp với Công an phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc lập tức vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Tuấn Đạt; thu giữ 1 dao bấm là tang vật của vụ án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 trôi sông với nhiều vết chém

Trưa 31/3, người dân ở khóm 6 (phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên đoạn sông thuộc địa bàn khóm 6, nên trình báo cảnh sát địa phương.

Đoạn sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân thuộc khóm 6, phường 8, TP.Cà Mau. Ảnh: An An





"Khi phát hiện thi thể, trên người nạn nhân có nhiều vết chém", một người dân nói.

Nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, nạn nhân là nam sinh, quê huyện Đầm Dơi - đang học lớp 10 tại một trường THPT ở TP.Cà Mau.

Hiện cảnh sát đã liên hệ được với người thân của nạn nhân; đồng thời vào cuộc điều tra vụ việc.

Cháu bé nhỏ tuổi bị "cha dượng" bạo hành đến hôn mê

Sáng 31/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, tối 29/3, Hồ Trần Minh Có cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1998, trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), sống như vợ chồng với Có, đưa cháu N.T.H.L (SN 2017, là con riêng của Nhung) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc) trong tình trạng hôn mê.



Đối tượng Hồ Trần Minh Có thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: Tiến Tầm





Tại đây, Có và Nhung cho biết cháu L chơi với bạn bị té ngã. Qua thăm khám, xác định cháu L bị chấn thương não và nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên bệnh viện đã trình báo với cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Xét thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến hiện trường phối hợp Tổ công tác số 2 của Công an tỉnh (phụ trách địa bàn Châu Thành – Châu Phú) cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Có là đối tượng trực tiếp gây ra thương tích cho cháu L nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Có quanh co không thừa nhận đã gây ra thương tích cho cháu L. Tuy nhiên trước những lập luận sắc bén của điều tra viên, Có đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.



Đối tượng Hồ Trần Minh Có khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trong quá trình điều tra, xác định: Khoảng tháng 12/2024, Có đến tỉnh Bình Dương làm thuê thì quen và sống chung như vợ chồng với Nhung và cháu L (là con riêng của Nhung). Sau Tết Nguyên đán 2025, Có đưa mẹ con Nhung về nhà Có tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung sinh sống.

Tối 28/3, sau khi uống rượu về, Có thấy L đang ngậm ngón tay nên Có dùng một thanh gỗ đánh 4 cái vào vùng mông của L gây thương tích và 1 cái vào vùng thái dương khiến L gục xuống đất. Sau đó, Có và Nhung đưa L đi tắm rửa và thay đồ đi ngủ.

Đến khoảng 20 giờ ngày 29/3, Có đi uống rượu về thấy Nhung và L đang ngủ trong mùng, Có chui vào mùng dùng 2 tay bế L rồi tung lên cho rớt xuống nệm mỏng trải trên sàn nhà làm L bất tỉnh. Sau đó, Có truy hô rồi cùng mọi người đưa L đến Bệnh viện Châu Phú cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc) cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.



Đại diện Đảng uỷ, UBND, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trao tiền hỗ trợ cháu L. Ảnh: Tiến Tầm

Trước gia cảnh khó khăn của gia đình cháu L, không có tiền để phẫu thuật cho cháu nên Đảng uỷ, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đã hỗ trợ cháu số tiền 25 triệu đồng.

Trước đó như Dân Việt có đưa tin, sáng 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường (TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. Trường được xác định là nghi phạm hành hạ dẫn đến cái chết cháu bé 5 tuổi là con riêng của vợ.

Đánh nhau loạn xạ trong cuộc nhậu, 1 người nhập viện

Ngày 31/3, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm người đang ngồi nhậu thì cầm bàn ghế đánh nhau loạn xạ.



Đánh nhau loạn xạ ở quận Bình Tân trong cuộc nhậu khiến một người nhập viện. Clip: MH

Theo xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra tại đường số 3C, khu phố 18, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM lúc hơn 21h30 ngày 30/3.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, sau khi nhóm người xảy ra đánh nhau có một người bị thương nhập viện.

Hiện lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đang xác minh sự việc.