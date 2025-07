Cô gái bị đâm tử vong trong đêm

Ngày 23/7, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chết người xảy ra trên địa bàn ấp Bến Sắn vào lúc 23h23 ngày 22/7.

Nạn nhân tử vong là chị L.T.K.N (SN 2004, HKTT tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; hiện tạm trú tại ấp Đất Mới, xã Nhơn Trạch).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Ngoài ra, còn có một nạn nhân bị thương nặng là N.T.C (SN 2000, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, Công an xã Nhơn Trạch đã nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu vật chứng có liên quan và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ.

Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng gây án, Công an xã Nhơn Trạch đề nghị người dân trên địa bàn nếu có thông tin về đối tượng nghi vấn, vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ việc nêu trên, báo về Công an xã Nhơn Trạch qua số điện thoại trực ban Công an xã Nhơn Trạch: 02513.521047 hoặc trực ban hình sự: 02513.521041 để được tiếp nhận.

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi là tài xế xe ôm bị giết ở Bắc Ninh

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, danh tính nạn nhân chưa được công bố chính thức nhưng các đặc điểm nhận dạng ban đầu trùng khớp với ông Nguyễn Văn M - người hành nghề xe ôm mất tích trước đó.

Liên quan đến vụ việc một tài xế xe ôm ở xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) mất tích vào ngày 22/7, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đang vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Trước đó ngày 22/7, người thân ông Nguyễn Văn M (sinh năm 1959), trú tại thôn 2, xã Kép đăng tải thông tin tìm kiếm ông M trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh ông M chở nam thanh niên được trích xuất từ camera của nhà dân. Nguồn: VOV

Qua trích xuất camera an ninh từ các hộ dân gần khu vực ông M thường đón khách cho thấy, khoảng hơn 6 giờ ngày 22/7, ông chở một nam thanh niên mặc áo trắng, đeo túi màu đen đi về hướng tỉnh Lạng Sơn.

Công an Tây Ninh tạm giam Trần Văn Quý về tội giết người, cướp tài sản

Đến sáng 23/7, một số người dân đi qua đồi lim gần khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi bẻ các cành cây ven đường che đậy vật gì đó.

Do đó, người dân đã quay lại kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông bị giấu dưới lớp cây rừng, còn thanh niên kia bỏ chạy. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ khám nghiệm và điều tra. Danh tính nạn nhân chưa được công bố chính thức nhưng các đặc điểm nhận dạng ban đầu trùng khớp với ông Nguyễn Văn M - người hành nghề xe ôm mất tích trước đó.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng nghi vấn.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc liên hệ với Công an tỉnh Lạng Sơn hoặc Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra.

Kinh hoàng xe bán tải mất kiểm soát, đâm hàng loạt xe máy ở Khâm Thiên, Hà Nội

Khoảng 17h ngày 23/7, một ôtô bán tải biển số 30F-498.xx di chuyển trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), hướng vào trung tâm thành phố, bất ngờ mất kiểm soát, lao vào nhiều xe máy cùng chiều.

Tại hiện trường, xe bán tải chồm lên các phương tiện, nghiêng về một phía. Nhiều xe máy bị hư hỏng nằm la liệt dưới gầm xe, có người đi xe máy bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.V.

Người dân cùng tài xế đã cố gắng lật xe, đưa nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

"Hé lộ" bất ngờ trước tin đồn bắt cóc trẻ em ở Gia Lai: Người "lạ" mặt chạy vào nhà bế cháu bé đi chính là mẹ ruột

Qua xác minh tin báo bắt cóc trẻ em, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, người phụ nữ chạy vào nhà bế cháu bé đi chính là mẹ ruột.

Ngày 23/7, lãnh đạo Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị đang xác minh tin báo bắt cóc trẻ em, xảy ra trên địa bàn xã.

Bước đầu xác minh tin báo bắt cóc trẻ em, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai xác định người phụ nữ chạy vào nhà bế cháu bé đi chính là mẹ ruột. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo của ông Võ Văn Bảy (SN 1963, trú xã Phù Mỹ Bắc) về việc cháu nội là V.L.C.K (SN 2024) bị 2 người phụ nữ lạ mặt chạy vào nhà bế lên xe ôtô mang BKS 77A-224.12, rồi nhanh chóng rời đi.

Qua xác minh, Công an xã Phù Mỹ Bắc bước đầu xác định một trong hai người phụ nữ bế cháu K ra khỏi nhà ông Bảy là chị L.T.M.H (trú xã Canh Vinh) - mẹ ruột của K. Vì nhớ con, chị H đã thuê taxi đến nhà ông Bảy (bố chồng) đưa con về nhà ông bà ngoại.

Lãnh đạo Công an xã Phù Mỹ Bắc cho biết, hiện cha mẹ cháu K không còn chung sống cùng nhau, nhưng chưa ly hôn. Quá trình về thăm con, chị H bị gia đình chồng ngăn cản nên dẫn đến sự việc trên.

Thông tin "bắt cóc trẻ em" được một số cá nhân đăng tải lên mạng xã hội, gây hiểu lầm.

Thế nhưng, theo xác minh ban đầu, việc đăng tải chỉ nhằm mục đích nhờ tìm cháu K. Công an xã đã làm việc với người đăng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin gây hiểu nhầm.

Hiện, phía công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ có dấu hiệu tội phạm hay không, để xử lý theo quy định.

Bắt 3 đối tượng chặn đường, cưỡng đoạt tài sản, xâm hại 2 cô gái trẻ đi du lịch Tam Đảo

Ngày 16/7, Công an xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) nhận được đơn trình báo của chị V.T.V (SN 2006, trú tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) về việc 2 người bạn của chị V là M.K (SN 2007) và H.N (SN 2006), trong quá trình di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi lúc nửa đêm đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt chặn đường, dùng hung khí khống chế, uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản và có hành vi xâm hại tình dục. Sau khi gây án, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh của nạn nhân để uy hiếp, đe dọa yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền.

Sở Y tế Hà Nam yêu cầu xử lý vụ việc bác sĩ BVĐK Hà Nội - Đồng Văn nghi xâm hại tình dục bệnh nhân

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm.

Với sự vào cuộc đồng bộ, đến ngày 20/7, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn, Hạc Văn Phúc (đều SN 2001) và Đỗ Minh Huy (SN 2007), cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.