Bắt giữ "nữ quái" chuyên "cướp bia"

Ngày 22/7, Công an xã Cù Lao Dung (TP.Cần Thơ) cho biết đang điều tra đối tượng Trương Thị Hồng Mai (SN 1983, ngụ Phú Lợi, TP.Cần Thơ) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, bịt khẩu trang, đeo kính đen đến mua bia tại các cửa hàng tạp hóa rồi lợi dụng chủ cửa hàng không chú ý, tăng ga bỏ chạy, không trả tiền.

Đối tượng Mai cùng phương tiện, tang vật tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Qua, xác minh, Công an xã Cù Lao Dung phát hiện Mai điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đang chở 5 thùng bia có dấu hiệu khả nghi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Mai khai nhận đã thực hiện tổng cộng 4 vụ mua bia tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn xã Cù Lao Dung nhưng không trả tiền, mà chở hàng rồi tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt 20 thùng bia của các cửa hàng.



Một cán bộ phường tử vong bên đường

Ngày 22/7, Công an phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Trần Hùng L.

Hiện trường nơi một cán bộ phường tử vong. Nguồn: PLO

Theo lãnh đạo phường Chơn Thành, ông L là cán bộ đang công tác tại phường. Ông L đã mất liên lạc với gia đình từ tối 21/7, đến sáng 22/7 mới phát hiện vụ việc.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy tại bãi đất trống

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/7 người dân phát hiện ông L tử vong gần sát đường số 8 (phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai).

Cách nơi ông L tử vong vài mét, người dân phát hiện một chiếc xe máy bị hư hỏng, nghi là của nạn nhân.

Tại hiện trường, ông L nằm tại bãi đất trống cách đường số 8 khoảng hơn 10 mét, khu vực này ngay đoạn đường cong cua.

Một số người nghi ông L khi điều khiển xe máy về nhà thì bị tai nạn tử vong.

Được biết, tối 21/7 khu vực này trời có mưa lớn.

Hai đối tượng nước ngoài vận chuyển 17kg ma tuý đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 22/7, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án ma tuý, lúc 21h26 ngày 21/7, tại Km 58+800 Quốc lộ 9 thuộc xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, phòng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động 2 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào (1 nam, 1 nữ) ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) đang có hành vi vận chuyển ma tuý.

Hai đối tượng cùng tang vật ma túy. Nguồn: CAND

Kiểm tra người và phương tiện của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang vận chuyển 17kg ma túy tổng hợp dạng đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp ketamin.

Hiện vụ việc đang được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo phòng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hoàn chỉnh hồ sơ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ để đánh bạc qua mạng

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đánh bạc qua mạng. Ảnh: CAT.

Đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Thị Linh (39 tuổi, trú khu phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - trước đây là khu phố 1, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Kết quả điều tra xác định, do nợ nần vì làm ăn thua lỗ nên Linh đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng Internet để kiếm tiền trả nợ. Sau khi tìm hiểu qua các trang mạng xã hội, Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh An Giang truy tìm cô gái liên quan vụ lừa đảo đáo hạn ngân hàng gần 30 tỷ đồng

Sau đó, Linh đưa ra các thông tin gian dối để nhiều lần vay của bà Nguyễn Thị Y (trú tại khu phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích đánh bạc qua mạng Internet.

Nhiều lần yêu cầu Linh trả lại các khoản tiền vay nhưng không có kết quả, bà Y đã tố giác hành vi của Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh để tiếp tục điều tra. Các quyết định, lệnh nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nếu có ai bị Nguyễn Thị Linh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để được giải quyết theo quy định.

Nữ sinh viên bị "bắt cóc online", tự tạo vết thương giả để báo gia đình chuyển tiền chuộc

Ngày 22/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa vừa giải cứu kịp thời một nữ sinh đại học bị lừa đảo, ép dàn dựng màn kịch bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản từ gia đình.

Khoảng 11h ngày 21/7, công an phường tiếp nhận trình báo của ông L.H.T. về việc cháu họ là M. (19 tuổi, sinh viên đại học) gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, kèm theo đoạn video ghi lại hình ảnh cơ thể có nhiều vết thương. M. yêu cầu gia đình chuyển 370 triệu đồng, nếu không sẽ bị "chặt ngón tay".

Nữ sinh M. tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng chức năng phát hiện M. đang ở một mình tại khách sạn trên đường La Thành, không có dấu hiệu bị giam giữ.

Tại cơ quan công an, M. cho biết bị một nhóm người tự xưng công an gọi điện đe dọa, nói rằng cô liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán chất cấm. Những kẻ này yêu cầu nữ sinh chuyển tiền để "phục vụ điều tra". Không có tiền, M. được hướng dẫn tìm nơi kín đáo, tự vẽ các vết bầm tím lên mặt và cơ thể, quay video gửi về gia đình để tạo hiện trường giả.

Quá hoảng sợ, nữ sinh làm theo mọi hướng dẫn từ nhóm lừa đảo.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh cơ quan chức năng, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại. Mọi giấy mời, giấy triệu tập từ cơ quan công an sẽ được gửi trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, không yêu cầu người dân cài ứng dụng hay cung cấp thông tin tài khoản.

Các trường học cũng cần tăng cường tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tương tự.