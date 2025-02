TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết người chuyển giới để cướp; nữ sinh viên mất tích bí ẩn

Giết người chuyển giới để cướp tài sản

Ngày 5/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ Trần Nguyễn Hữu Thắng (SN 1998, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Chí Linh (SN 2002, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, trưa 2/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo từ Công an huyện Cai Lậy về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại ấp Mỹ Thạnh A (xã Long Tiên).

Nạn nhân là anh N.H.M. (SN 1995, ngụ tại địa phương). Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang cùng Công an tỉnh Bến Tre tiến hành các biện pháp điều tra, truy bắt thủ phạm.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Trần Nguyễn Hữu Thắng. Nguồn: CAND

Đến tối cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được Thắng và Linh khi cả hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã Minh Đức (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Thắng khai nhận do nợ nần không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Linh cùng thực hiện.

Thông qua mạng xã hội, Thắng thấy anh M. (là người chuyển giới) thường đăng ảnh có nhiều tiền, vàng nên kết bạn làm quen. Thắng thường đến nhà của anh M. tại xã Long Tiên chơi và mượn tiền nhưng bị từ chối.

Lực lượng chức năng thu hồi tang vật vụ án. Nguồn: CAND

Chiều 30/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Thắng rủ Linh đến nhà của anh M. với mục đích để cướp tài sản. Khi đến nơi, Thắng tiếp tục hỏi mượn tiền anh M. thì bị từ chối. Thắng bóp cổ anh M., còn Linh giúp sức bằng việc giữ chân nạn nhân để khỏi vùng vẫy.

Sau khi nạn nhân đã tử vong, Thắng lấy tài sản, gồm bộ vòng simen khoảng 9,7 chỉ vàng 18K, lắc tay khoảng 4 chỉ vàng 24K, sợi dây chuyền bạc, 3 điện thoại di động và số tiền 31 triệu đồng. Cướp xong tài sản, Thắng và Linh rời khỏi hiện trường.

Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng. Số tài sản cướp được, Thắng đem bán để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án tại ấp Mỹ Thạnh A (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy). Nguồn: CAND

Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật, đang củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ sinh viên ở lại thành phố làm thêm dịp Tết mất tích bí ẩn

Ngày 5/2, Công an quận 1 (TP.HCM) tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình nữ sinh viên năm 4 Lìu Thị Hằng (SN 2003, quê Đồng Nai) về việc Hằng ở lại TP.HCM làm thêm dịp Tết cho đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được. Được biết, thời gian học tập, Hằng lưu trú tại ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1.

Gia đình tìm kiếm nữ sinh viên năm 4 bị mất tích hơn 10 ngày nay. Nguồn: CAND

Theo trình báo của gia đình, ngày 25/1 (26 Tết), Hằng gọi điện nói chuẩn bị về đón Tết. Tuy nhiên ngày 26/1 (27 Tết), Hằng gọi cho gia đình xin ở lại làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học tập. Những ngày sau đó, gia đình gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook đều không liên lạc được với Hằng.

Nghĩ con bận việc làm nên sau Tết, gia đình mới tiếp tục dùng nhiều hình thức để liên lạc với Hằng nhưng không được. Gia đình đến ký túc xá tìm thì được biết Hằng đã rời ký túc xá từ ngày 21/1. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp nên đến cơ quan công an trình báo.

Cha nhận tội giết người thay con gái, bị án treo vì "che giấu tội phạm"

Ngày 5/2, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) về tội giết người và bị cáo Nguyễn Văn Khỉ (85 tuổi, cha ruột bị cáo Hồng) về tội che giấu tội phạm.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồng mức án 7 năm 6 tháng tù, ông Khỉ 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng của VKSND, ông Nguyễn Văn Đầy (56 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) bị khuyết tật về trí tuệ, do vậy cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi. Ông này thường hay đánh vợ là bà Nguyễn Thị Hồng.

Tối 25/6/2023, vợ chồng mâu thuẫn lớn tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, ông Đầy lấy quần áo của vợ đem đốt và hăm dọa sẽ đốt luôn ngôi nhà.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) bị xét xử về tội giết người, còn cha ruột xử tội che giấu tội phạm. Ảnh: Thiên Long

Lo lắng, bà Hồng cùng cha mẹ ruột, 2 con rời khỏi nhà đến ngủ nhờ tại nhà Hội thánh Tin lành tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành. Hôm sau, ông Đầy tìm tới, được mục sư khuyên giải nên đồng ý quay về. Bà Hồng cũng được khuyên về đoàn tụ cùng chồng.

Trở về gia đình, bà Hồng thấy chồng đang cầm búa sửa bình gas nên đi đến nói chuyện. Trong lúc trao đổi, người vợ nói chồng làm hỏng chiếc bếp từ nên giờ phải sửa lại bếp gas để nấu ăn.

Bực tức, ông Đầy cầm cây búa đánh trúng vào bàn tay vợ. Bà Hồng liền giật lại cây búa đánh trả, vợ chồng xô xát ngay sân nhà.

Trong lúc giằng co, bà Hồng chụp lại được cây búa đánh nhiều cái trúng vào đầu, mặt của ông Đầy khiến ông nằm bất động, sau đó tử vong.

Lo sợ, bà Hồng gọi điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Khỉ xuống giúp lau chùi các dấu vết máu tại hiện trường, cất giấu hung khí.

Biết con đã gây án, ông Khỉ quyết định đi đầu thú, nhận tội thay con.

Không thể để cha vào tù, hai ngày sau bà Hồng đến cơ quan công an khai nhận chính mình là thủ phạm giết người.

Phát hiện vụ "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ" ở Sở Y tế Hà Nội, Công an bắt trưởng và phó phòng

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, Trần Thị Bạch Tuyết - Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, Nguyễn Thị Huy - chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, Đỗ Đình Long - cán bộ biệt phái thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, Bùi Lan Anh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Bích (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự, "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, dư luận của một số phòng khám và nhà thuốc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đã phát hiện vụ án "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ" trong cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội phát hiện vụ "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ" ở Sở Y tế Hà Nội. Trong ảnh là đối tượng Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Đức Tuấn/An ninh Thủ đô

Cụ thể, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề muốn được cấp hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã thông qua đối tượng môi giới hối lộ là Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Bích và Đỗ Doãn Tiến để "hô biến" giấy phép với chi phí cấp mới, cấp lại là từ 15 đến 60 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận hoặc giấy phép hoạt động.

Qua điều tra dòng tiền, đối tượng môi giới hưởng lợi từ 7 đến 52 triệu đồng, chi cho cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội từ 6 đến 30 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận hoặc giấy phép hoạt động.

Trường hợp không chi tiền chung chi sẽ bị sách nhiễu, gây khó khăn trong quá trình cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận.

Các đối tượng môi giới hối lộ đã móc nối với Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Huy, Đỗ Đình Long để làm các thủ tục cấp giấy phép không đúng quy định cho nhà thuốc, phòng khám.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2018 đến nay Bích, Lan Anh khai nhận 11 tỷ đồng của 760 cơ sở kinh doanh dược, phòng khám (Bích được hưởng 800 triệu đồng; Lan Anh được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng).

Số tiền còn lại đưa hối lộ cho các cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Huy, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến về hành vi "Nhận hối lộ"; Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Bích về hành vi "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự, "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bắt nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa

Ngày 5/2, nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được Đỗ Văn Nhựa (SN 1977, có tên gọi khác là Thảo, có hộ khẩu ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và hiện đang di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc nạn nhân Đ.T.T (SN 1977) là vợ Đỗ Văn Nhựa tử vong bất thường trước đó.

Người dân theo dõi tại hiện trường vụ án mạng.



Theo nguồn tin, nghi can Đỗ Văn Nhựa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Hải Phòng.

Đỗ Văn Nhựa cũng được xác định là nghi phạm liên quan đến cái chết của vợ tại nhà. Sau 24 giờ bỏ trốn, Nhựa bị bắt.

Trước đó, vào sáng 4/2, con trai của bà Đ.T.T. lên tầng 2 nhà bác ruột (gia đình ông Nhựa được nhờ trông nhà do người bác đi làm ăn xa), phát hiện mẹ tử vong bất thường. Tại thời điểm đó, Nhựa không có mặt tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera an ninh, phát đi thông báo truy tìm Nhựa cùng phương tiện là xe máy mà Nhựa dùng để di chuyển khi bỏ trốn.