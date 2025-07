TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khám xét nhà trùm giang hồ Vi "ngộ"; khởi tố vụ cháy xưởng tái chế ở Hưng Yên, 5 người tử vong

Công an tỉnh Thanh Hoá triệu tập, khám xét 6 địa điểm nơi ở và làm việc của trùm giang hồ Vi "ngộ"

Chiều 29/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính về việc khám xét nhà của Nguyên Văn Vi (tức Vi "ngộ").

Vụ việc được chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ", SN 1981, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.

Các lực lượng công an làm việc tại buổi khám xét.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Vi và một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường: Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành.

Lực lượng công an đọc lệnh khám xét tại một địa điểm liên quan đến Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ").

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ cháy xưởng tái chế ở Hưng Yên, 5 người tử vong

Ngày 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức thông tin ban đầu về vụ cháy xưởng tái xế gây thiệt hại nghiêm trọng về người xảy ra ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 45’ ngày 28/6, tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ cháy tại xưởng phế liệu của anh Nguyễn Văn Hàng, sinh năm 1976, tại Thanh Oai, Hà Nội làm chủ (anh Hàng thuê kho xưởng trên của anh Trịnh Đình Hiếu, sinh năm 1979, ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); diện tích xưởng khoảng 700m2.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã Minh Hải và công an các địa phương lân cận huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân khẩn trương tổ chức các biện pháp để chữa cháy, cứu người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ cháy xưởng tái chế ở huyện Văn Lâm đã khiến 5 người chết. Ảnh: V.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nguyễn Hùng Nam cùng Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, chống cháy lan.

Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động trên 190 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an thuộc hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, 300 cán bộ thuộc lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, y tế và quần chúng nhân dân cùng nhiều máy móc, phương tiện và tổ chức xác minh, điều tra xác định danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy.

Đến khoảng 16 giờ ngày 28/6, lực lượng công an đã cơ bản khống chế được đám cháy, chống cháy lan.

Về thiệt hại, tính đến nay đã có 5 người tử vong (1 người tử vong tại bệnh viện), 1 người chưa xác định được tung tích; 2 người bị thương đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ.

Cháy lớn bên trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, cột khói bốc cao hàng chục mét

Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy, tìm kiếm nạn nhân còn lại và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung xác minh, làm rõ.

Chia sẻ về vụ việc xảy ra, ông Đỗ Văn Phúc (Lào Cai, công nhân làm việc tại xưởng tái chế xảy ra hoả hoạn) cho biết, ông Phúc mới làm việc tại xưởng xảy ra hoả hoạn được khoảng 20 ngày.

Theo chia sẻ của người đàn ông, việc thường ngày của ông Phúc là dọn dẹp và bơm dầu vào các bồn chứa nhiên liệu. Hàng ngày, khi có xe chở phế liệu đến, ông Phúc sẽ trèo lên xe hỗ trợ đẩy phế liệu bên trong ra ngoài.

Vào ngày xảy ra vụ cháy khiến 5 người chết, trong lúc đang bơm dầu vào bồn chứa nhiên liệu thì có một chiếc xe chở phế liệu đến. Sau khi vừa tắt máy bơm, ông Phúc định bước vào cửa để lên xe thì bất ngờ bên trong phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lúc này ông Phúc vội vàng quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài thoát thân. Khi chạy ra ngoài và ngoảnh lại, ông nhìn thấy hai người từ bên trong xưởng chạy ra cửa phía trước, một người chạy ra cửa phía sau.

Theo tường thuật của ông Phúc, người chạy ra cửa phía cửa sau là quản lý xưởng này. Nhìn thấy người quản lý trên đầu bốc cháy, ông vội vàng lấy nước dội thẳng lên đầu người đàn ông, rồi đưa người này đi bệnh viện cấp cứu gấp. “Chỉ chậm khoảng 5 đến 10 giây là rất có thể tôi đã bị ngọn lửa thiêu cháy”, ông Phúc nhớ lại.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 177/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 7 đối tượng

Ngày 29/6, thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá vụ án ma túy trên địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Công an thành phố Cần Thơ thu giữ tang vật ma túy tại nơi ở của các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN phát

Qua tiếp nhận tin báo của nhân dân, ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an phường Hưng Phú bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long); Bùi Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, trú tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1982, trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,5 bánh heroin khối lượng 500 gram; 10 gói ma túy đá 1,3kg; 1.000 viên thuốc lắc khối lượng 400 gram.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, ngay trong ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tung toàn bộ lực lượng, chia thành nhiều mũi công tác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Hậu Giang, khẩn trương tiến hành lấy lời khai các đối tượng bắt giữ, tập trung điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm.

Số ma túy và súng quân dụng bị công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1980, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long); Tiêu Thanh Nhiều (sinh năm 2003, trú tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Trần Trường Thọ (sinh năm 1997, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), thu giữ 45 gram ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng và 4 viên đạn. Đến sáng 29/6, lực lượng công an tiếp tục bắt thêm 1 đối tượng liên quan.

Tổng tang vật thu giữ trong đường dây tội phạm này là gần 2,7kg ma túy (1,5 bánh heroin, khối lượng khoảng 500 gram; khoảng 1,34kg ma túy đá, khoảng 1.000 viên thuốc lắc, khối lượng khoảng 400 gram…), 1 khẩu súng quân dụng (rulô) và 4 viên đạn.

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị Công an thành phố Cần Thơ triệt phá. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 29/6, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia triệt phá đường dây ma túy nói trên.

Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ khen thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Ảnh: TTXVN phát

Vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu "vệ sĩ" bị bắt

Ngày 29/6, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xoá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm (khí N2O, hay còn gọi là khí cười) và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thu "vệ sĩ" bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa. Nguồn: NLĐO

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Điện Biên kiểm tra cơ sở kinh doanh Zone 8 (thường gọi là Pub), ở số 08, đường Cao Thắng, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa; thu giữ 200 bình kim loại chứa khí N2O và dùng để chứa khí N2O cùng với các vỏ bóng cao su dùng để bơm khí N2O vào bán cho người sử dụng.

Tuấn "Thần đèn" tiếp tục bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Sau quá trình thu thập chứng cứ, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (Thu "vệ sĩ"; SN 1984, ngụ số 03, đường Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, TP.Thanh Hóa) cùng với 6 đối tượng khác có liên quan về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Được biết, Thu "vệ sĩ" là người mà dân xã hội ở Thanh Hóa biết tới khi người này là đàn em thân tín của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn".

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lao xuống kênh thủy lợi cứu em 5 tuổi bị đuối nước, cả hai anh em tử vong

Sáng 29/6, tin từ lãnh đạo UBND xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm, hai anh em bị đuối nước tử vong ở kênh Ngàn Trươi.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Nguồn: NLĐO

Được biết, cuối chiều 28/6, khi đang nghỉ hè, hai anh em Nguyễn Trần Bảo (13 tuổi) và Nguyễn Trần Anh Khoa (5 tuổi) cùng đạp xe dạo chơi bên bờ kênh thủy lợi Ngàn Trươi (đoạn qua xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ). Khi đang vui chơi, em Khoa không may bị trượt chân rơi xuống kênh nước Ngàn Trươi đang cuộn chảy.

Thấy em gặp nạn, em Bảo đã xuống bơi ra cứu em nhưng nước đã cuốn làm cả hai anh em mất tích. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, người dân đã tìm vớt được thi thể hai anh em Bảo, Khoa. Vị trí tìm thấy thi thể hai anh em cách nơi bị nạn khoảng 1km.

Được biết, hoàn cảnh gia đình hai anh em Bảo, Khoa khó khăn, bố và mẹ đi làm ăn xa. Thời gian qua, anh anh em Bảo, Khoa ở với ông bà nội nhưng ông bị tàn tật, bà thường xuyên đau ốm.

Hiện chính quyền địa phương, người dân đang kêu gọi quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ gia đình hai anh em Bảo và Khoa.