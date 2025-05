TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ sinh mất gần 3 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi; xử cựu cán bộ công an, viện kiểm sát bỏ lọt tội phạm

Nữ sinh mất gần 3 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi xưng "cán bộ công an"

Ngày 15/5, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an thành phố vừa tiếp nhận trình báo của một công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, chiều 7/5, chị L. (SN 2006, hiện là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) có nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng thông báo chị L. liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy và yêu cầu nộp tiền để chứng minh.

Do lo sợ, chị L. đã làm theo hướng dẫn và chuyển tổng cộng gần 3 tỷ đồng. Sau đó, thấy việc chuyển tiền có nhiều điểm bất thường, nữ sinh đã nghi ngờ và đến Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP.Hà Hội) để trình báo sự việc.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là thanh niên trẻ do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm các bị cáo là cựu cán bộ Công an huyện Tân Biên, cựu cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, bị truy tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", quy định tại khoản 2 Điều 294 Bộ luật Hình sự năm 1999; liên quan đến vụ án bỏ lọt tội phạm buôn lậu xe ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Sơn, cựu Trưởng Công an huyện Tân Biên; Nguyễn Minh Phụng, cựu Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên; Trịnh Ngọc Anh, cựu Phó trưởng Công an huyện Tân Biên; Vũ Đức Tân, cựu điều tra viên Công an huyện Tân Biên; Hứa Thị Kim Ngân, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.



Các bị cáo tại tòa.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, vào ngày 20/4/2015, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát Campuchia 2Z-7795 do Nguyễn Đắc Tuyên (sinh 1977, ngụ tổ 2, cụm 1, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn có Phùng Viết Đông (sinh 1980) và Phùng Tuấn Anh (sinh 1989), cùng ngụ tại thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Cả ba bị bắt quả tang vì nghi vấn buôn lậu và được đưa về Công an huyện Tân Biên để điều tra. Qua điều tra, cả ba khai nhận đã cùng nhau sang Campuchia mua xe lậu rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.



Quá trình điều tra ban đầu tại Công an huyện Tân Biên, dù các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng sau khi ra các quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ, các bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Phụng, Trịnh Ngọc Anh và Vũ Đức Tân đã thiếu trách nhiệm, không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi buôn lậu mà trả tự do cho các đối tượng trái pháp luật; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, bị cáo Hứa Thị Kim Ngân, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân huyện Tân Biên, đã không thực hiện đúng chức năng giám sát hoạt động tư pháp, thống nhất rút hồ sơ, không xử lý hình sự đối với Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh. Dù chưa có đủ căn cứ, bị cáo Hứa Thị Kim Ngân vẫn chỉ đạo cấp dưới phê chuẩn các quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đề xuất của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Biên.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, hành vi của 5 bị cáo đã dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm. Trong đó, sau khi được trả tự do, Phùng Viết Đông tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.



Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Phụng, Trịnh Ngọc Anh và Hứa Thị Kim Ngân mỗi bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm; bị cáo Vũ Đức Tân từ 9 đến 12 tháng tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm.

Hội đồng xét xử ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Hứa Thị Kim Ngân 9 tháng tù giam; bị cáo Trịnh Ngọc Anh bị tuyên phạt 5 tháng 5 ngày tù giam; bị cáo Nguyễn Minh Phụng, Vũ Đức Tân bị tuyên phạt 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng.

Đối với các đối tượng buôn lậu, tháng 4/2016, UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Đắc Tuyên, đồng thời tịch thu chiếc xe Lexus RX 350, biển số 2Z-7795. Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh rồi chuyển vụ án đến Công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Tháng 9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Viết Đông, Phùng Tuấn Anh từ 14 đến 16 năm tù về tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Chiều 15/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nghi vấn vể 2 vụ việc dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn.

Trước đó, theo trình báo của người dân, lúc 2 giờ 50 phút ngày 14 giờ 5, có đối tượng trong tình trạng trần truồng lẻn vào một căn phòng có 3 người đang ngủ. Tiếp đó, đối tượng có hành vi nằm đè lên người bé gái hơn 7 tuổi và có hành vi dâm ô. Khi cháu bé phát giác và gia đình hô hoán, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ thứ 2 cũng với thủ đoạn tương tự, xảy ra lúc 3 giờ 45 phút cùng ngày. Đối tượng đột nhập vào phòng riêng của một bé gái 13 tuổi đang ngủ rồi nằm đè lên người bé gái, dùng tay bịt miệng và có hành vi dâm ô thì bị cháu bé hô hoán nên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thị Nại phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và bước đầu xác định Nguyễn Dương M. (SN 1997, ngụ phường Thị Nại) là đối tượng có nhiều nghi vấn.

Qua đấu tranh, đối tượng M. thừa nhận có đột nhập vào nhà của 2 bé gái như đã nêu trên, song phủ nhận việc đã thực hiện hành vi dâm ô.

Hiện đối tượng Nguyễn Dương M. đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiếp tục làm việc, xét kháng cáo của các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Văn Vương - cựu chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thanh Vân – cựu Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, theo đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, giảm cho ông này một phần hình phạt.

Cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu oan của 2 bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương, đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Chiều cùng ngày, bào chữa cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng trước toà, các luật sư của ông Nhưỡng trình bày, thân chủ của ông đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Theo các luật sư bào chữa, bị cáo Nhưỡng đã thấy đây là bài học sâu sắc trong cuộc đời. Qua luật sư, bị cáo Nhưỡng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng xin lỗi Đảng, Nhà nước, mong Đảng, Nhà nước khoan hồng cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo Nhưỡng được hưởng tối đa sự khoan hồng. Ảnh: TD

Bị cáo cũng đã tác động gia đình nộp đủ số tiền bản án sơ thẩm đã nêu. Luật sư mong Hội đồng xét xử cho bị cáo Nhưỡng được hưởng tối đa sự khoan hồng, được giảm mức án trên mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, luật sư bào chữa cho bị cáo Nhưỡng đề nghị giảm thêm cho thân chủ, cụ thể là 1 năm tù; tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” giảm thêm cho bị cáo Nhưỡng 2 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Vương, luật sư Phan Minh Thanh sau khi phân tích đã đề nghị Hội đồng xét xử huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Nếu Hội đồng xét xử không huỷ án, trả hồ sơ, đề nghị cân nhắc cho bị cáo Vương.

Bị cáo Lê Thanh Vân tại tòa Ảnh: TD

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Vân sau khi đưa ra các dẫn chứng, lập luận đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Vân không có tội, trả tự do cho bị cáo tại toà.

Ngày 15/5, TAND TP.HCM tiến hành phiên hòa giải vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố diễn viên Hoàng Đức Tiến giữa vợ ông, bà Nguyễn Bình Phương (hiện sống tại Mỹ) và mẹ ruột, bà Nguyễn Ngọc Ánh.

Cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: DV

Tại tòa, hai bên giữ nguyên yêu cầu, không đạt được thỏa thuận nên hòa giải bất thành. Tuy vậy, các bên thống nhất đơn vị định giá tài sản tranh chấp.

Bà Phương yêu cầu nhận lại nhà đất ở TP Thủ Đức và một thửa đất tại Long An. Ngược lại, bà Ánh phản tố, đề nghị không công nhận giá trị pháp lý của di chúc lập tại Mỹ và cho rằng nhà đất ở Thủ Đức là tài sản chung với con trai, yêu cầu nhận 50% giá trị (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Tổng di sản cố diễn viên để lại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Ánh cho rằng có công tôn tạo tài sản nên đề nghị được nhận nhà và thanh toán lại cho con dâu và cháu nội mỗi người 720 triệu đồng.

Trước đó, theo đơn khởi kiện, Bình Phương cho rằng trước khi chết chồng đã để lại di chúc cho chị được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Còn bà Ánh và con gái của vợ chồng Đức Tiến mỗi người được nhận một phần di sản thừa kế với số tiền tương đương 666 triệu đồng.

Do đó, Bình Phương khởi kiện ra tòa yêu cầu được nhận những di sản thừa kế này. Tuy nhiên, diễn biến câu chuyện cho thấy, mẹ diễn viên Đức Tiến đã có đơn phản tố, yêu cầu tòa tuyên được hưởng 50% giá trị di sản thừa kế đang tranh chấp.

Theo bà Ngọc Ánh, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà và con trai mua vào năm 2009. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, hơn nữa không am hiểu pháp luật nên đã để một mình Đức Tiến đại diện giao dịch và đứng tên, nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục.

Căn nhà này lúc mua chỉ có một tầng, vách gạch, mái tôn. Về sau, mẹ con bà cùng bỏ tiền xây dựng lại thành căn nhà 3 tầng khang trang. Bà cùng con trai và chị gái Đức Tiến ở cho đến nay.

Năm 2011, Đức Tiến kết hôn với Bình Phương. Cũng trong thời gian này, do thay đổi trong chính sách pháp luật và nhu cầu đổi sổ mới nên con trai bà đã liên hệ với cơ quan chức năng để cấp lại sổ. Sổ được cấp lại đứng tên Đức Tiến vào ngày 25/4/2011 (sau 10 ngày đăng ký kết hôn).

Sau đó, vợ chồng Đức Tiến sang Mỹ định cư. Căn nhà trên để lại cho bà và chị gái Đức Tiến quản lý sử dụng và đóng thuế phí cho nhà nước.

Bà Ánh cho rằng mình không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc để mua căn nhà, mà còn là người bảo quản, gìn giữ từ lúc con trai sang Mỹ định cư. Vợ Đức Tiến không rõ về nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ, nên lầm tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.

Bà Ánh cũng cho biết thêm, nhiều lần Đức Tiến có nguyện vọng chuyển nhượng lại căn nhà cho bà đứng tên, nhưng chưa sắp xếp được thời gian thì đột ngột mất vì nhồi máu cơ tim.

Đối với bản di chúc ngày 9/8/2023 của con trai mà Bình Phương đưa ra, dù đã được công chứng ở Mỹ nhưng theo bà Ánh không phù hợp pháp luật Việt Nam. Vì vậy, bà yêu cầu tòa không công nhận giá trị pháp lý của di chúc này, xác định nhà đất tại phường Linh Đông, TP.Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai. Bà Ánh được nhận lại 50% giá trị (tạm tính 2,7 tỷ đồng).

Tương tự, đối với thửa đất tại Long An, bà Ánh đề nghị được hưởng 50% giá trị (tạm tính 300 triệu đồng).

Đối với 50% di sản thừa kế còn lại (tạm tính 3 tỷ đồng), bà Ánh đề nghị tòa chia đều cho các hàng thừa kế thứ nhất gồm: bà Ánh, con dâu và cháu nội (con Đức Tiến). Mỗi người được hưởng giá trị ước tính là 720 triệu đồng. Bà Ánh yêu cầu được nhận hiện vật là căn nhà trên và thanh toán cho Bình Phương và cháu gái, mỗi người 720 triệu đồng.