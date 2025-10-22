Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Pháp luật
Thứ tư, ngày 22/10/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào công an; bắt kẻ chiếm đoạt tiền từ thiện

Thứ tư, ngày 22/10/2025 06:00 GMT+7
Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ công an; bắt admin fanpage "Hà và Việt Nam" vì chiếm đoạt tiền từ thiện; khống chế người đàn ông "ngáo đá" cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh... là những tin nóng 24 giờ qua.
Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ công an

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã phối hợp với Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú phường Trường Vinh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, vào khoảng 17h35 ngày 20/10, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh). Do tại thời điểm đó, cung đường này lượng phương tiện lưu thông lớn, đang ùn tắc nên thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ Công an -0
Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào thiếu tá Nguyễn Văn Thọ.

Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ Công an -2
Hình ảnh tại hiện trường. Nguồn: CAND

Thấy xe đang lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Lê Thành Công dừng xe lại.

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục lái xe đến khi bị người dân sử dụng xe máy chắn đầu thì mới dừng lại. Ngay sau đó, Lê Thành Công đã bị khống chế, yêu cầu về cơ quan công an để làm việc.

Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ Công an -1
Chiếc xe ô tô do đối tượng Lê Thành Công điều khiển. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, Công khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt admin fanpage "Hà và Việt Nam" vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Liên quan đến vụ va chạm giao thông của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001). Đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng sự việc, đăng tải thông tin để kêu gọi ủng hộ rồi chiếm đoạt 43 triệu đồng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân.

Vụ việc bắt nguồn từ vụ va chạm giao thông giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và một công dân tại tỉnh Thanh Hóa. Sau sự cố, đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, kèm theo những bình luận công kích người dân địa phương và yêu cầu hỗ trợ đoàn thiện nguyện.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (sinh năm 2001) ở tỉnh Hưng Yên, thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, là người đã lợi dụng tình huống này để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân.

Cơ quan công an đã xác định Đào Quang Hà (sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên), thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, là người đã lợi dụng tình huống này để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là người quản lý fanpage “Hà và Việt Nam”, đồng thời có vai trò kêu gọi ủng hộ tài chính để đoàn thực hiện hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ thuộc tỉnh Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Cựu cán bộ địa chính lập "hợp đồng khống" chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe của đoàn và một công dân Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp chứng kiến vụ việc, Hà đã đăng lại video do đoàn quay trên trang mạng xã hội cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận chỉ trích người dân Thanh Hóa và bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe trong việc khắc phục khoản tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe địa phương.

Trước làn sóng ủng hộ này, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi đóng góp. Một tài khoản Facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” (không rõ danh tính thật) sau đó đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ Hà nhưng yêu cầu không công khai danh tính.

Tuy nhiên, thay vì chuyển toàn bộ số tiền cho nhà xe như mục đích kêu gọi ban đầu, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang một tài khoản cá nhân khác và không thông báo với đoàn. Số tiền này sau đó được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Khống chế người đàn ông "ngáo đá" cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Công an phường Bắc Giang khống chế Vũ Minh Nhật (35 tuổi, trú tại phường Bắc Giang) có biểu hiện "ngáo đá", đập phá đồ đạc và tấn công lực lượng chức năng.

Vũ Minh Nhật bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Đ.X.

Khoảng 19h ngày 20/10, cảnh sát nhận tin báo từ người dân về việc Nhật có hành vi đập phá tài sản tại nhà riêng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và vận động Nhật ra trình diện.

Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành, liên tục chửi bới, đe dọa và dùng hung khí tấn công khiến một cán bộ công an phường bị thương.

Trước sự manh động của đối tượng, cảnh sát cơ động đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận, tước hung khí và khống chế thành công, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi khống chế, cảnh sát đã bàn giao Nhật cho Công an phường Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kế hoạch "đánh lạc hướng" giải cứu bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Sáng 20/10, một người đàn ông ở xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, gửi hình ảnh con gái 4 tuổi bị treo lên trần nhà cho vợ qua ứng dụng Zalo, kèm yêu sách cá nhân.

Nhận tin báo, đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, lập tức rời cuộc họp, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy giải cứu.

Cháu bé 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trên đường di chuyển, ông Bình chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an xã chia thành nhiều mũi công tác, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi có mặt, nhận thấy người đàn ông cố thủ trong nhà, có dấu hiệu manh động, đại tá Bình triển khai phương án tiếp cận đồng thời từ nhiều hướng.

Bé gái 4 tuổi bị bố treo cổ lên trần nhà để uy hiếp mẹ

Một tổ công tác phá khóa cổng chính tạo tiếng động đánh lạc hướng, trong khi tổ khác bí mật vòng phía sau xông vào khống chế. Cháu bé được giải cứu an toàn, người cha bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện nghi phạm Nguyễn Hữu Tuấn bị tạm giữ để phục vụ điều tra hành vi bạo hành con nhỏ.

Chia sẻ về đối tượng, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phương cho biết Tuấn là người địa phương, không có tiền án, tiền sự. Qua báo cáo sơ bộ, anh ta treo con gái lên trần nhà nhằm uy hiếp, tống tiền người mẹ đang đi làm ăn xa.

Đối tượng và mẹ cháu sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tuấn từng có một đời vợ.

Bắt tạm giam chủ cơ sở trữ gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả để bán kiếm lời

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Phòng để điều tra hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một người đàn ông trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường tại địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Người này là Phan Văn Phòng, 60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng). Ảnh: CAPT. Nguồn: PLO

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 21/10, qua công tác nắm tình hình tại thời điểm bùng phát dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rất rẻ.

Một số đầu nậu, thương lái đã thu gom lợn bệnh để giết mổ, cấp đông, đợi sau khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao thì đưa thịt lợn đã cấp đông từ lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Qua xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở tại xã Vĩnh Hưng và phát hiện nhiều khối thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng 37.484kg.

Số thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi được trữ đông. Ảnh: CAPT. Nguồn: PLO

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định: Toàn bộ mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng khai nhận: Từ khoảng tháng 4 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, Phòng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ.

Sau đó, Phan Văn Phòng mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để đợi thời điểm nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao sẽ bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Khởi tố loạt cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ để 'chạy giấy phép' đưa lao động ra nước ngoài

Khởi tố loạt cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

Người Trung Quốc trốn truy nã bị bắt ở Nha Trang

Người Trung Quốc trốn truy nã bị bắt ở Nha Trang

Phanh phui đường dây 2,7 triệu lít dầu ăn giả, bắt Giám đốc công ty An Thịnh Food

Phanh phui đường dây 2,7 triệu lít dầu ăn giả, bắt Giám đốc công ty An Thịnh Food

Ba thiếu niên đến nhà ăn nhậu rồi ra tay cướp xe máy của chủ nhà

Ba thiếu niên đến nhà ăn nhậu rồi ra tay cướp xe máy của chủ nhà

Đà Nẵng: Nữ ca sĩ phớt lờ hiệu lệnh, lái ô tô bỏ chạy rồi hút “bóng cười” trước công an

Đà Nẵng: Nữ ca sĩ phớt lờ hiệu lệnh, lái ô tô bỏ chạy rồi hút “bóng cười” trước công an

Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng truy bắt đối tượng chém trọng thương 2 người vì mâu thuẫn tình cảm

Lực lượng công an xã Đăk Hà và công an tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường lực lượng để truy bắt hung thủ M.X.T - đối tượng chém trọng thương bà N.T.T. và ông V.C.H vào tối hôm 23/10.

Bắt hung thủ chém trọng thương 2 người tại khu trọ ở Quảng Ngãi

Pháp luật
Bắt hung thủ chém trọng thương 2 người tại khu trọ ở Quảng Ngãi

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân sâu xa và cách giải quyết

Pháp luật
Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân sâu xa và cách giải quyết

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông; táo tợn cướp tại tiệm vàng

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông; táo tợn cướp tại tiệm vàng

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Lương Bằng Quang liên quan vụ Ngân 98; dùng dao tấn công nhiều người bị thương ở bệnh viện

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Lương Bằng Quang liên quan vụ Ngân 98; dùng dao tấn công nhiều người bị thương ở bệnh viện

Đọc thêm

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Gia đình

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con

Gia đình

Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.

Mỹ nhân Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa được miêu tả như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nhân Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa được miêu tả như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Đát Kỷ nổi tiếng với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, diễm lệ khó ai sánh bằng. Nhưng theo Phong Thần Diễn Nghĩa, cũng vì nhan sắc này mà Trụ Vương đã đánh mất nước.

Bị Quản Trọng ám sát bất thành, vì sao Tề Hoàn Công lại bỏ qua và trọng dụng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Quản Trọng ám sát bất thành, vì sao Tề Hoàn Công lại bỏ qua và trọng dụng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nước Tề là một nước mạnh vào thời kì Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Nước Tề có hai nhà chính trị tài giỏi là Quản Trọng và Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha đã chủ động nhường chức vị của mình cho Quản Trọng. Sau này Quản Trọng phò tá Tề Hoàn Công làm nên sự nghiệp lớn.

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm

Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này không có tài năng xuất chúng, cũng không theo đuổi giàu sang, nhưng họ có một trái tim nhân hậu và 1 cuộc sống êm đềm.

'Hồi kết đến gần' - phương Tây hoảng sợ với những gì đang xảy ra ở Donbass
Thế giới

'Hồi kết đến gần' - phương Tây hoảng sợ với những gì đang xảy ra ở Donbass

Thế giới

Quân đội Nga tiếp tục giữ thế chủ động trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), khiến lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) có thể sớm mất quyền kiểm soát thành phố Krasnoarmeysk, tờ Seznam Zprávy của Séc viết.

NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng
Văn hóa - Giải trí

NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Đức Khuê không chỉ chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng trên sân khấu và màn ảnh, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn...

Hồ Thầu – “Vua trà”, nơi Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, kỳ bí lễ nhảy lửa và tiềm năng “vàng” chờ nhà đầu tư
Xã hội

Hồ Thầu – “Vua trà”, nơi Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, kỳ bí lễ nhảy lửa và tiềm năng “vàng” chờ nhà đầu tư

Xã hội

Vùng đất Hồ Thầu (Tuyên Quang) – nơi mây chạm đỉnh, trà Shan tuyết tỏa hương, lễ Nhảy lửa rực cháy giữa đại ngàn – đang mở cánh cửa đón các nhà đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông sản đặc sản.

HLV Shin Tae-yong tiếp tục “thả thính” với ĐT Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong tiếp tục “thả thính” với ĐT Indonesia

Thể thao

Giữa lúc ĐT Indonesia chưa có “thuyền trưởng" mới, HLV Shin Tae-yong bất ngờ bày tỏ mong muốn trở lại và nhấn mạnh: “Trái tim tôi luôn hướng về Indonesia”.

Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc
Văn hóa - Giải trí

Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc

Văn hóa - Giải trí

Sau nửa năm sinh con đầu lòng, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn giữ kín thông tin, hình ảnh của "thiên thần nhỏ".

'Địa ngục mùa đông” ập đến, 'mắt thần' Ukraine bị mù, xe tăng Nga tràn lên nghiền nát Donetsk
Thế giới

"Địa ngục mùa đông” ập đến, "mắt thần" Ukraine bị mù, xe tăng Nga tràn lên nghiền nát Donetsk

Thế giới

Mùa đông có thể làm tê liệt bầy đàn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, mở đường cho xe tăng của Nga tràn lên. Còn với bộ binh hai bên, những tháng tới sẽ là địa ngục vì bùn nhão, giá rét và "bão lửa", trang Euromaidanpress cảnh báo.

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã
Văn hóa - Giải trí

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

Văn hóa - Giải trí

Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

Mỹ nhân có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, từng bị đồn có mối quan hệ 'ngoài luồng' với đại gia
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, từng bị đồn có mối quan hệ "ngoài luồng" với đại gia

Văn hóa - Giải trí

Giang Sơ Ảnh là nữ diễn viên tài sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tại Việt Nam, cô được công chúng biết tới rộng rãi qua bộ phim "30 chưa phải là hết".

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn công trình sau vụ tai nạn lao động tại chung cư Tháp Đại Dương
Tin tức

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn công trình sau vụ tai nạn lao động tại chung cư Tháp Đại Dương

Tin tức

Sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình chung cư Tháp Đại Dương (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngày 23/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định.

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho giảm nghèo đa chiều
Giảm nghèo đa chiều

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều

Theo các chuyên gia, mô hình chính quyền 2 cấp sẽ mang đến những thuận lợi trong việc thực thi chính sách giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, chương trình giảm nghèo giai đoạn tới cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, đòi hỏi sự linh hoạt, chủ động của chính quyền địa phương.

Vụ nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm: Đối tượng có thể bị xử lý tội danh nào?
Bạn đọc

Vụ nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm: Đối tượng có thể bị xử lý tội danh nào?

Bạn đọc

Bằng Văn Vỹ khi đến chăm vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tấn công người khiến 7 trường hợp bị thương, trong đó có 2 em bé, hai điều dưỡng.

Góc nhìn pháp lý vụ Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu đổ chất thải lấp biển
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu đổ chất thải lấp biển

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi gây ô nhiễm môi trường khi san lấp, đổ chất thải xây dựng không được phép của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu có thể cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự. Việc phía cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam các đối tượng chỉ là bước đầu để xử lý hình sự.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh

Chiều tối 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của LHQ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục 'gặp hạn'
Thể thao

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục "gặp hạn"

Thể thao

Bóng đá Malaysia tiếp tục "gặp hạn"; HLV U22 Malaysia đánh giá cao U22 Việt Nam; Messi nhận nhiều đặc quyền tại Inter Miami; HLV Van Gaal không dẫn dắt ĐT Indonesia; Matheus Cunha chơi thân với Luke Shaw.

Ukraine phản công dữ dội, nhiều vùng ở Nga chìm trong bóng tối, loạt cơ sở năng lượng bốc cháy ngùn ngụt
Thế giới

Ukraine phản công dữ dội, nhiều vùng ở Nga chìm trong bóng tối, loạt cơ sở năng lượng bốc cháy ngùn ngụt

Thế giới

Sau nhiều tháng hứng chịu các đòn tấn công ồ ạt của Nga vào hạ tầng năng lượng, Ukraine đã mở chiến dịch phản công quy mô lớn, nhắm thẳng vào các nhà máy điện và trạm biến áp trên lãnh thổ Nga. Nhiều vùng như Belgorod và Kursk chìm trong bóng tối, buộc Moscow phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt
Xã hội

Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt
14

Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt.

Tập đoàn TH: Hành trình bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì tầm vóc Việt
Xã hội

Tập đoàn TH: Hành trình bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì tầm vóc Việt

Xã hội

Trong hành trình lan tỏa những giá trị vì sức khỏe cộng đồng, Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt”. Đây là bước nối dài sứ mệnh mà TH đã kiên định suốt hơn một thập kỷ: chăm lo sức khỏe, trí tuệ và tầm vóc cho thế hệ tương lai.

Tổng Thư ký LHQ Guterres: Kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực
Thế giới

Tổng Thư ký LHQ Guterres: Kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực

Thế giới

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên Hợp Quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực

Tử vi ngày mai: 4 con giáp kích hoạt radar tìm kiếm sự giàu có, tích lũy của cải trước khi mùa đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp kích hoạt radar tìm kiếm sự giàu có, tích lũy của cải trước khi mùa đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, rước khi mùa đông đến, 4 con giáp mở rộng cơ hội làm ăn, được quý nhân giúp đỡ, nâng cao thu nhập, phước lành nở rộ.

Đi xe máy 'kẹp 3', đầu trần bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội gây bức xúc, 3 thanh niên bị phạt gần 9 triệu đồng
Pháp luật

Đi xe máy "kẹp 3", đầu trần bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội gây bức xúc, 3 thanh niên bị phạt gần 9 triệu đồng

Pháp luật

3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, trên xe máy, bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội, đã bị cảnh sát giao thông xử phạt tổng cộng gần 9 triệu đồng.

Điện Biên: Nối thành công vết đứt rời cổ chân trái cho nạn nhân bị tai nạn giao thông
Y tế

Điện Biên: Nối thành công vết đứt rời cổ chân trái cho nạn nhân bị tai nạn giao thông

Y tế

Ông Phạm Tiến Biên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết: Ngày 24/10, bệnh viện vừa nối thành công vết đứt rời cổ chân trái cho một nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Tuyết Dung - 'Nữ hoàng' bóng đá Đông Nam Á giải nghệ, về quê bán cháo vịt?
Thể thao

Tuyết Dung - "Nữ hoàng" bóng đá Đông Nam Á giải nghệ, về quê bán cháo vịt?

Thể thao

Sau hơn một thập kỷ cống hiến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, người hùng của bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 32. Nữ tiền vệ tài hoa khép lại sự nghiệp lẫy lừng để bước sang chương mới trong vai trò huấn luyện viên và… phụ giúp gia đình bán thịt vịt ở quê nhà.

Phó Tổng Giám đốc Agribank được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”
Doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc Agribank được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

Doanh nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai len, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng năm 2025” cho 98 nữ doanh nhân đã có thành tích nổi bật trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Công ước Hà Nội: Dấu ấn hợp tác toàn cầu về đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, giải quyết tội phạm công nghệ cao
Thế giới

Công ước Hà Nội: Dấu ấn hợp tác toàn cầu về đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, giải quyết tội phạm công nghệ cao

Thế giới

Ngày 25 - 26/10 tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng. Công ước nhằm ứng phó với sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mạng về quy mô, tốc độ, phạm vi. Lần đầu tiên, một hiệp ước của Liên Hợp Quốc sẽ mang tên một địa điểm của Việt Nam.

Băng qua rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, hướng ra biển gặp đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam
Media

Băng qua rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, hướng ra biển gặp đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam

Media

Băng qua rừng ngập mặn Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, con đường Rừng Sác mở ra hành trình kết nối thiên nhiên với hiện đại. Ở cuối dải rừng xanh ấy, đô thị lấn biển gần 3.000ha đang dần hình thành, là biểu tượng mới cho khát vọng TP.HCM vươn ra biển lớn.

Một cử nhân 'gác' bằng đại học về vùng núi cao nhất tỉnh Lạng Sơn 'vặt' quả rừng làm gì mà ra 3 sao OCOP?
Nhà nông

Một cử nhân "gác" bằng đại học về vùng núi cao nhất tỉnh Lạng Sơn "vặt" quả rừng làm gì mà ra 3 sao OCOP?

Nhà nông

Có 2 tấm bằng cao đẳng, đại học nhưng anh Hoàng Phúc Thắng ở tỉnh Lạng Sơn không lập nghiệp ở thành phố, quyết định về núi Mẫu Sơn làm nông dân, khám phá quả chanh rừng. Sau 5 năm phát triển, Hợp tác xã của anh đã có 5 sản phẩm đạt 3 sao OCOP 3, trong đó có sản phẩm chế biến từ quả chanh rừng...

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

4

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

5

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen