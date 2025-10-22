TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào công an; bắt kẻ chiếm đoạt tiền từ thiện

Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe ô tô vào cán bộ công an

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã phối hợp với Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú phường Trường Vinh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, vào khoảng 17h35 ngày 20/10, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh). Do tại thời điểm đó, cung đường này lượng phương tiện lưu thông lớn, đang ùn tắc nên thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào thiếu tá Nguyễn Văn Thọ.

Hình ảnh tại hiện trường. Nguồn: CAND

Thấy xe đang lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Lê Thành Công dừng xe lại.

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục lái xe đến khi bị người dân sử dụng xe máy chắn đầu thì mới dừng lại. Ngay sau đó, Lê Thành Công đã bị khống chế, yêu cầu về cơ quan công an để làm việc.

Chiếc xe ô tô do đối tượng Lê Thành Công điều khiển. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, Công khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt admin fanpage "Hà và Việt Nam" vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Liên quan đến vụ va chạm giao thông của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001). Đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng sự việc, đăng tải thông tin để kêu gọi ủng hộ rồi chiếm đoạt 43 triệu đồng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân.

Vụ việc bắt nguồn từ vụ va chạm giao thông giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và một công dân tại tỉnh Thanh Hóa. Sau sự cố, đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, kèm theo những bình luận công kích người dân địa phương và yêu cầu hỗ trợ đoàn thiện nguyện.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (sinh năm 2001) ở tỉnh Hưng Yên, thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, là người đã lợi dụng tình huống này để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là người quản lý fanpage “Hà và Việt Nam”, đồng thời có vai trò kêu gọi ủng hộ tài chính để đoàn thực hiện hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ thuộc tỉnh Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Cựu cán bộ địa chính lập "hợp đồng khống" chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe của đoàn và một công dân Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp chứng kiến vụ việc, Hà đã đăng lại video do đoàn quay trên trang mạng xã hội cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận chỉ trích người dân Thanh Hóa và bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe trong việc khắc phục khoản tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe địa phương.

Trước làn sóng ủng hộ này, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi đóng góp. Một tài khoản Facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” (không rõ danh tính thật) sau đó đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ Hà nhưng yêu cầu không công khai danh tính.

Tuy nhiên, thay vì chuyển toàn bộ số tiền cho nhà xe như mục đích kêu gọi ban đầu, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang một tài khoản cá nhân khác và không thông báo với đoàn. Số tiền này sau đó được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Khống chế người đàn ông "ngáo đá" cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Công an phường Bắc Giang khống chế Vũ Minh Nhật (35 tuổi, trú tại phường Bắc Giang) có biểu hiện "ngáo đá", đập phá đồ đạc và tấn công lực lượng chức năng.

Vũ Minh Nhật bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Đ.X.

Khoảng 19h ngày 20/10, cảnh sát nhận tin báo từ người dân về việc Nhật có hành vi đập phá tài sản tại nhà riêng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và vận động Nhật ra trình diện.

Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành, liên tục chửi bới, đe dọa và dùng hung khí tấn công khiến một cán bộ công an phường bị thương.

Trước sự manh động của đối tượng, cảnh sát cơ động đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận, tước hung khí và khống chế thành công, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi khống chế, cảnh sát đã bàn giao Nhật cho Công an phường Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kế hoạch "đánh lạc hướng" giải cứu bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Sáng 20/10, một người đàn ông ở xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, gửi hình ảnh con gái 4 tuổi bị treo lên trần nhà cho vợ qua ứng dụng Zalo, kèm yêu sách cá nhân.

Nhận tin báo, đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, lập tức rời cuộc họp, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy giải cứu.

Cháu bé 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trên đường di chuyển, ông Bình chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an xã chia thành nhiều mũi công tác, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi có mặt, nhận thấy người đàn ông cố thủ trong nhà, có dấu hiệu manh động, đại tá Bình triển khai phương án tiếp cận đồng thời từ nhiều hướng.

Bé gái 4 tuổi bị bố treo cổ lên trần nhà để uy hiếp mẹ

Một tổ công tác phá khóa cổng chính tạo tiếng động đánh lạc hướng, trong khi tổ khác bí mật vòng phía sau xông vào khống chế. Cháu bé được giải cứu an toàn, người cha bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện nghi phạm Nguyễn Hữu Tuấn bị tạm giữ để phục vụ điều tra hành vi bạo hành con nhỏ.

Chia sẻ về đối tượng, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phương cho biết Tuấn là người địa phương, không có tiền án, tiền sự. Qua báo cáo sơ bộ, anh ta treo con gái lên trần nhà nhằm uy hiếp, tống tiền người mẹ đang đi làm ăn xa.

Đối tượng và mẹ cháu sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tuấn từng có một đời vợ.

Bắt tạm giam chủ cơ sở trữ gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả để bán kiếm lời

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Phòng để điều tra hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một người đàn ông trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường tại địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Người này là Phan Văn Phòng, 60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng). Ảnh: CAPT. Nguồn: PLO

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 21/10, qua công tác nắm tình hình tại thời điểm bùng phát dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rất rẻ.

Một số đầu nậu, thương lái đã thu gom lợn bệnh để giết mổ, cấp đông, đợi sau khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao thì đưa thịt lợn đã cấp đông từ lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Qua xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở tại xã Vĩnh Hưng và phát hiện nhiều khối thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng 37.484kg.

Số thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi được trữ đông. Ảnh: CAPT. Nguồn: PLO

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định: Toàn bộ mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng khai nhận: Từ khoảng tháng 4 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, Phòng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ.

Sau đó, Phan Văn Phòng mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để đợi thời điểm nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao sẽ bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.