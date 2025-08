Thiếu niên đâm mẹ rồi được phát hiện tử vong dưới sông

Ngày 1/8, một lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của thiếu niên Nguyễn Hữu D. (SN 2009, ngụ thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc).

Đâm trọng thương Tổ phó an ninh trật tự sau khi đánh đập mẹ ruột

Hiện chưa xác định được nạn nhân tử vong do tự tử hay do nguyên nhân khác, nên phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, sáng 31/7, bà Nguyễn Thị H. (SN 1977, mẹ của D.) thấy con ngồi chăm chú bấm điện thoại nên trách mắng, dẫn đến 2 mẹ con cãi nhau.

Lúc này, D. bỏ đi xuống nhà bếp lấy một con dao đi lên đâm bà H. gây thương tích. Bị đâm, bà H. giật lấy con dao trên tay D. rồi vùng chạy.

Sau khi gây án, D. bỏ đi khỏi nhà, còn bà H. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tuy An Bắc đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ việc.

Qua truy xét dấu vết tại hiện trường, nhận định D. bỏ trốn men theo nhánh sông Con (nhánh sông của sông Kỳ Lộ) gần nhà nên lực lượng công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của Nguyễn Hữu D. dưới nhánh sông nên trục vớt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành bé trai 14 tháng tuổi

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Thị Quyên bị bắt giam. (Ảnh: C.A). Nguồn: VOV

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 16/7, chị B.T.M.P. đưa con trai là cháu L.A.K. (SN 2024) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp quản lý và chăm sóc.

Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, Quyên bế cháu lên rồi ném xuống tấm nệm được trải dưới nền nhà trong phòng ngủ.

Khi cháu tiếp tục bò gần cửa và tiếp tục khóc, Quyên tiếp tục ném cháu xuống nền gạch cứng.

Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Bà Quyên cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cấp cứu.

Do tình trạng chuyển biến xấu, cháu K. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ, thu thập lời khai từ các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Đà Nẵng, cháu K. bị tổn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng, tổn thương não diện rộng, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 47%.

Nữ hành khách tố cáo bị sàm sỡ khi đi chuyển bằng xe khách giường nằm

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về hành vi quấy rối tình dục xảy ra trên xe khách mang biển kiểm soát 15B-042…, chạy tuyến Hải Phòng – Lai Châu – Sìn Hồ.

Kết quả xác minh cho thấy, trong quá trình di chuyển, một nữ hành khách đã nhiều lần bị lái xe có hành vi sàm sỡ. Khi xuống xe, lái xe tiếp tục cố tình có hành vi động chạm vào vùng nhạy cảm của nạn nhân.

Vỡ bể chứa nước ở Lào Cai khiến 4 người thương vong

Ngày 1/8, tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai xảy ra vỡ bể chứa nước khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ sập tường bể nuôi cá khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: TTXVN phát

Theo đại úy Hoàng Văn Nam, Phó trưởng Công an xã Gia Hội, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1/8, 4 người gồm chị Vàng Thị Say (sinh năm 1992) cùng 2 con là C.M.H (sinh năm 2018), C.T.N.P (sinh năm 2022) và cháu C.T.T.T (sinh năm 2022), cùng trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội đi chăn trâu. Trên đường đi, 4 người ngồi tránh nóng tại khu bể chứa nước nuôi cá của gia đình anh Hồ Đình Doanh (sinh năm 1986, trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội).

Thời điểm này, bể nước bất ngờ bị vỡ, dẫn đến 4 bức tường xung quanh bể đổ sập đè vào người khiến chị Say và cháu T. tử vong; 2 cháu H. và P. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 3 (Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cũ) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã bảo vệ hiện trường để ổn định an ninh trật tự; đồng thời báo cáo Công an tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Gia Hội điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ, thu giữ 2 nghìn trang tài liệu quan trọng

Ngày 1/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng… về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, quá trình điều tra xác định, các đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do Nguyễn Duy Thoại, sinh năm 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP.Hải Phòng cầm đầu.



Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ 9 đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: CAHY

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại di động thông minh, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet; 116 thẻ sim điện thoại; số tiền hơn 200.000.000 đồng tiền mặt; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” và nhiều nhẫn, đồng hồ, khoá xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư; đồng thời, phong toả 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1” sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.

Thoại đã rủ rê lôi kéo 8 đối tượng còn lại góp tiền cùng tham gia “dự án” (mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư).

Hàng ngày Thoại và các đối tượng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng” cho các nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoá siêu xe hạng sang... (thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình) dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo của các đối tượng cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.

Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.