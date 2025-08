Vi phạm nồng độ cồn khủng, "ma men" còn dùng chìa khóa đâm CSGT

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Minh Nhật (SN 1986, ngụ TP.HCM) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23h45 ngày 27/7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Nhật lái xe máy có dấu hiệu say xỉn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Nhật cùng tang vật là chìa khóa xe máy thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, cho kết quả 1.136mg/lít khí thở nên CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của Nhật.

“Ma men” có độ cồn vượt 3 lần mức kịch khung, “mất trí” không nhớ tên, tuổi khi làm việc với CSGT

Biết mình bị tạm giữ xe, Nhật không hợp tác và buông lời thô tục chửi đại úy T.N.H, đồng thời đạp vào người của cán bộ CSGT.

Khi đại úy H né tránh, Nhật tiếp tục dùng chìa khóa xe bằng sắt dài 8cm tấn công nam CSGT và cán bộ này né tránh được. Tổ công tác ngay sau đó đã khống chế Nhật và thông báo Công an xã Đông Thạnh có mặt bắt giữ, lập hồ sơ để điều tra.

Nhật đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khi bị lập biên bản, không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi và bất ngờ dùng chìa khóa xe bằng sắt làm hung khí tấn công thành viên tổ công tác Phòng CSGT.

Hành vi trên của Huỳnh Minh Nhật mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ Nhật để điều tra xử lý nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Người phụ nữ đang làm vườn, bất ngờ bị đạn lạc trúng đầu

Liên quan chuyện hy hữu người phụ nữ đang làm vườn bị đạn lạc trúng đầu vào ngày 28/7, chiều 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Cần Thơ cho biết đã xác định được đối tượng dùng súng hơi bắn chim.

Theo thông tin, trước đó, ngày 29/7, Công an phường Cái Răng, TP.Cần Thơ tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Phú L (SN 1984, ngụ phường Cái Răng) về việc vợ anh là chị Dương Thị Kim Th (SN 1985, ngụ cùng địa chỉ), bị thương do đạn bắn vào phần sau đầu, xảy ra vào lúc 17h ngày 28/7 tại vườn sau nhà.



Người phụ nữ đang làm vườn ở Cần Thơ bị đạn lạc trúng đầu là do súng hơi bắn chim của thanh niên hàng xóm. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, chị Th được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại đây, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công lấy ra một đầu đạn kích thước 0,5x 0,3cm. Hiện, sức khỏe chị Th đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Cần Thơ, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Văn Sự (SN 1979; ngụ khu vực Phú Mỹ, phường Cái Răng, TP.Cần Thơ) cầm súng hơi xuất hiện gần hiện trường và cùng thời điểm nạn nhân bị trúng đạn.

Tiến hành triệu tập làm việc, Sự thừa nhận vào khoảng thời gian từ 15 đến 18h ngày 28/7, có sử dụng loại súng hơi (loại bắn đạn chì bằng hơi nén) để đi bắn chim khu vực sau vườn, cách hiện trường chị Th bị đạn bắn trúng khoảng 100m. Khi sử dụng súng hơi để bắn chim, Sự không biết đạn bị lạc trúng chị Th khi chị đang ngồi làm vườn.

Sau khi biết được thông tin trên báo về việc chị Th bị trúng đạn, gia đình Sự đã liên lạc với gia đình chị Th để xin lỗi, xin khắc phục và bồi thường.

Hiện sức khỏe chị Th đã ổn định. Ảnh: BVCC

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật, gồm: 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì; 2 hộp đạn chì tổng cộng 209 viên (2 loại); trong đó đó có 89 viên kích thước, đặc điểm giống với viên đạn đã trúng đầu chị Th.

Về nguồn gốc của khẩu súng hơi, Sự khai nhận mua của một người không quen biết trên mạng xã hội Facebook cách đây 2 năm. Qua kiểm tra, hiện người bán đã xóa hết thông tin liên hệ với Sự.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 29/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh vừa tiếp nhận một phụ nữ bị viên đạn lạc găm vào vùng đầu khi đang làm vườn.

Bắt nhóm bán khí cười, chưa đầy 1 năm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam với 8 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm.

8 đối tượng bị bắt gồm: Huỳnh Văn Lực (SN 2005, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Đương (SN 1986, quê tỉnh Cà Mau), Lê Thị Đầy (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau), Nguyễn Mai Bảo Ngọc (SN 2009, ngụ TP.HCM), Trần Thùy Dương (SN 2001, ngụ TP.HCM), Tăng Kim Ngân (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Mỹ Xuyến (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Triệu Hoàng (SN 2006, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

8 đối tượng thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, lúc 13h ngày 11/7, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Bến Thành kiểm tra hộ kinh doanh An Kim S Louge (tên thường gọi là S Pub) tại số 25-27-29 Bùi Viện do Lực đứng tên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang tổ chức hoạt động buôn bán khí N₂O trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ khí cười cho khách hàng sử dụng tại chỗ.

Các đối tượng cùng bình khí cười, bóng cười. Ảnh: CACC

Bình chứa khí N20 bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC

Quán S Pub nơi các đối tượng bán khí cười. Ảnh: CACC

Điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2024, Lực cùng đồng phạm thuê tầng hầm của tòa nhà trên kinh doanh quán “S Pub”, để hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghe nhạc.

Do không đem lại lợi nhuận nên từ tháng 9/2024 đến nay, các đối tượng bắt đầu chuyển sang kinh doanh kết hợp mô hình bán khí cười trái phép dưới dạng bóng cười cho khách hàng đến quán sử dụng hút vào cơ thể, nghe nhạc, uống rượu, bia tạo cảm giác hưng phấn nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, hoạt động mua bán bóng cười được ngụy trang bằng hình thức “Cocktail BL và Combo Cocktail BL” trong hóa đơn thanh toán tại quán bar, có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu.

Từ tháng 9/2024 đến nay, ước tính tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác trong đường dây, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lời khai của rapper Bình "Gold" vụ cướp xe taxi

Ngày 31/7, Công an TP.Hà Nội đang điều tra Vũ Xuân Bình (tức rapper Bình "Gold", 28 tuổi, quê Hải Phòng, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 9h10 ngày 26/7, tài xế N.V.B. đang đón khách tại khu chung cư Ciputra, phường Phú Thượng thì Bình đi bộ đến thuê chở đi.

Khi xe di chuyển trên đường Vành đai 3, đoạn gần Trung tâm thương mại BigC Thăng Long, do ùn tắc, tài xế chạy chậm khiến Bình bực tức, yêu cầu chuyển làn khẩn cấp. Tài xế từ chối, Bình liền dùng "ngón tay" kề vào cổ người này đe dọa, sau đó túm cổ áo, giục đi nhanh và đạp vào ghế lái.

Bình "Gold" tại cơ quan công an. Ảnh: X.H.

"Tôi chửi và yêu cầu đi vào làn đường khẩn cấp nhưng tài xế không đồng ý. Tôi dùng ngón tay kề vào cổ lái xe, đe dọa 'vượt đi'", Bình "Gold" khai.

Tài xế mở cửa bỏ chạy, để lại xe vẫn nổ máy. Bình leo lên ghế lái, lấy ví tiền bên cửa và điện thoại của nạn nhân nhưng không mở được. Anh ta lái xe vào làn khẩn cấp, chạy về hướng cầu Thanh Trì.

Khi đến khu vực đê Xuân Quan, Bình mở ví lấy 50.000 đồng mua nước ngọt, thuốc lá và bật lửa thì bị tổ công tác Công an phường Đại Mỗ bắt giữ. Cảnh sát thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai muốn cướp xe để về Quảng Ninh chơi với bạn. Anh ta thừa nhận đe dọa tài xế nhưng "chưa dùng vũ lực". Bình cũng khai đã sử dụng cần sa mua ở Hải Phòng khoảng một tuần trước khi gây án.

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy khi leo núi

Ngày 31/7, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Vũng Tàu điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người đang phân hủy mạnh trên núi được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 1 người dân trong lúc leo núi đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra tại khu vực rừng rậm, ít người qua lại nên đến kiểm tra.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: A.X.

Balô cùng một số vật dụng bên cạnh thi thể. Ảnh: A.X.

Người này tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể người đang trong quá trình phân hủy mạnh nên trình báo công an.

Tại hiện trường ghi nhận, nạn nhân mặc quần jean, áo khoác, bên cạnh có một ba lô chứa thuốc, cáp sạc và một số vật dụng cá nhân khác, không phát hiện được giấy tờ tùy thân.

Nhận tin báo, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo người dân địa phương, khu vực này lâu nay ít người lui tới, nhưng thỉnh thoảng có người leo núi.