Tìm thấy thi thể nghi can sát hại 2 người phụ nữ ở Bình Dương ở dưới sông Đồng Nai

Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện tử vong dưới sông Đồng Nai.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nghi can. Nguồn: NLĐO

Trước đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, một người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dưới sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An, thuộc phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua một số đặc điểm nhận dạng như quần áo, hình xăm trên ngực và nhận dạng từ người thân, công an xác định thi thể này là Nguyễn Quốc C. (SN 1989, quê Đồng Tháp).

Nguyễn Quốc C. là nghi can sát hại hai người phụ nữ tại TP.Dĩ An (Bình Dương) vào ngày 17/4 trước đó.

Nạn nhân là bà N.T.H. (SN 1979 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (SN 2005 tuổi), cùng quê Đồng Tháp, cả 3 người này đều làm chung một công ty ở phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu nghi do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hiện Công an 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang phối hợp, điều tra.

Vụ tội phạm ma túy bắn 1 công an hy sinh ở Quảng Ninh: Hàng xóm nói gì về đối tượng Bùi Đình Khánh?

Cộng đồng dân cư tại khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau nhiều ngày "mất ăn, mất ngủ", an ninh trật tự luôn được thắt chặt đã tỏ ra vui mừng trước thông tin Bùi Đình Khánh, đối tượng sinh sống trên địa bàn đã bị công an bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Theo chia sẻ của nhiều người dân sống gần nhà Khánh tại khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, họ đều bất ngờ trước thông tin đối tượng này tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô rất lớn.



Khám xét nhà đối tượng Bùi Đình Khánh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thêm 9 bánh heroin, nâng tổng ma túy bị thu giữ lên 25 bánh heroin. Ảnh: Quang Sơn

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Vượng, Tổ trưởng tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long cho biết: 2 mẹ con Khánh đã chuyển về địa bàn sinh sống được chục năm nay, Khánh sống với mẹ, còn bố thì đã mất. ngày bé thì Khánh cũng chưa gây chuyện gì ở thôn xóm.

Thời gian mấy năm gần đây sau khi đi học đại học về thì Khánh rất ít khi ở nhà, nhiều hàng xóm xung quanh còn chưa bao giờ gặp. Tổ dân phố và công an khu vực cũng quan tâm, hỏi han về công việc thì mẹ Khánh cũng chia sẻ là Khánh lúc thì làm ở dưới cảng, lúc thì làm khách sạn, cũng không ai nắm rõ được. Còn bản thân Khánh cũng đi suốt, không có mặt trên địa bàn.

Cũng theo chia sẻ của nhiều người dân, trước đây Khánh đi học đại học đã xảy ra đánh nhau, cướp giật trên địa bàn huyện Đông Triều (Quảng Ninh).



Đối tượng Bùi Đình Khánh đã đi nhờ xe container, bắt taxi, di chuyển lòng vòng qua nhiều tỉnh, thành như Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ nhằm đánh lạc hướng công an. Ảnh: Quang Sơn

Trước đó, Dân Việt đã thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) thực hiện.

20 giờ 20 ngày 17/4, khi các mũi trinh sát triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy thì các đối tượng đã chống trả quyết liệt bằng súng AK. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn và hy sinh.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh khai nhận các hành vi phạm tội

Sau khi gây án, Nguyễn Đình Khánh ngay lập tức bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Khánh đã bỏ lại xe ô tô bán tải trước cửa nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, trú phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) rồi chạy ra Quốc lộ 18 bắt taxi công nghệ. Trên xe của đối tượng Khánh bỏ lại, bên trong ô tô bán tải có súng và lựu đạn.

Lực lượng công an đã tập trung rà soát từng manh mối, dấu vết, làm việc không ngừng nghỉ xuyên ngày, đêm để truy vết, khoanh vùng nơi ẩn náu của đối tượng. Đến khoảng 22 giờ ngày 18/4 (chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ), lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và đối tượng.

Khoảng 3 giờ sáng 19/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các đơn vị chức năng đưa đối tượng Bùi Đình Khánh về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh làm rõ, củng cố chứng cứ tài liệu, điều tra mở rộng và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Bộ Công an bắt nữ cửa hàng trưởng một cửa hàng vàng lớn tại Đà Nẵng

Bộ Công an bắt nữ cửa hàng trưởng một cửa hàng vàng lớn tại Đà Nẵng vì tội danh liên quan đến kinh doanh vàng trái phép, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1986, quê quán tại tỉnh Quảng Nam, nơi thường trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Bắt Giám đốc vàng bạc SJC Lê Thúy Hằng

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền là Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (Đà Nẵng) thuộc Chi nhánh SJC Miền Trung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, bị can Hiền đã có hành vi lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản Nhà nước số tiền lớn, phạm vào khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang bị tạm giam để điều tra.

Trước đó vào ngày 8/10/2024, Dân Việt đã thông tin về việc các chi nhánh Công ty vàng bạc SJC tại Đà Nẵng đã đóng cửa, ghi bảng tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng lo lắng.

Qua khảo sát của phóng viên Dân Việt, cả 2 cửa hàng vàng bạc SJC tại Đà Nẵng ở số 193 Hùng Vương và số 185 Nguyễn Văn Linh đều đóng cửa, treo bảng tạm ngừng giao dịch không ghi thời gian mở cửa trở lại.

Đến ngày 31/12/2024, tại buổi thông báo kết quả phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về vụ án Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ án này khởi tố ngày 16/9/2024, đến ngày 31/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về 2 nhóm tội kể trên.

Trong đó, các bị can Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Chi nhánh miền Trung Công ty SJC và kế toán chi nhánh này là Nguyễn Thị Lộc cùng bị khởi tố tội Tham ô tài sản.

Các bị can Lê Thúy Hằng, Giám đốc Công ty SJC; Mai Quốc Viễn, Giám đốc xưởng vàng Công ty SJC; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng Công ty SJC và Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng Công ty SJC, cùng bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bước đầu cảnh sát xác định các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ sập sàn bê tông làm 3 người tử vong

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Tuấn (SN 1977, quê tỉnh Đồng Tháp) và Li Xi (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra ngày 17/4 tại Công ty Minh An Vina nằm trong Khu công nghiệp Đất Cuốc, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, tháng 10/2024, Li Xi thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Minh An Vina thuộc Lô B6, đường D2, khu Công nghiệp Đất Cuốc để hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến tháng 4/2025, Li Xi thuê Trịnh Văn Tuấn thi công thêm sàn sắt, đổ bê tông trong nhà xưởng. Khoảng 7h ngày 17/4, khi các công nhân đang tháo dỡ dàn giáo thì toàn bộ sàn bê tông bị sập đổ khiến 3 người tử vong.



Hiện trường vụ sập sàn bê tông. Nguồn: CAND

Qua điều tra xác định, Li Xi thuê ông Trịnh Văn Tuấn thi công công trình nhưng không có hợp đồng thi công, không có bản vẽ xây dựng và không có giấy phép xây dựng...

Riêng ông Trịnh Văn Tuấn hoạt động về lĩnh vực thi công công trình xây dựng nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Trong quá trình xây dựng công trình, ông Tuấn thuê nhiều công nhân nhưng không ký hợp đồng lao động.

Bắt giữ nhóm đối tượng cầm súng tự chế, kiếm truy đuổi nhau trên phố

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ nhóm đối tượng trú tại TP.Vinh và huyện Nghi Lộc để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 13/4, ba nhóm với 18 đối tượng trong đó có 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi trú tại TP.Vinh và huyện Nghi Lộc đã sử dụng hung khí là súng cồn tự chế, súng ná và kiếm rượt đuổi nhau trên các tuyến đường thuộc phường Nghi Hương và phường Thu Thủy, TP.Vinh.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: ANTĐ

Quá trình truy đuổi nhau, nhóm các đối tượng dùng súng cồn bắn đạn bi sắt làm vỡ 1 tấm kính của một nhà hàng trên đường. Sự việc khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp phòng nghiệp vụ và Công an phường sở tại tổ chức khám nghiệm hiện trường khoanh vùng, dựng lên các nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 14/4, sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an đã đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng liên quan.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là 3 khẩu súng cồn tự chế, 2 khẩu súng ná, 1 chai nhựa chứa đạn bi sắt, 4 thanh kiếm, 4 xe mô tô.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ 13 đối tượng về hành vi phạm tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại tham gia gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật.