Truy bắt đối tượng đâm 2 công an bị thương

Liên quan đến vụ việc đối tượng trộm cắp xe máy dùng dao đâm 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) trọng thương rồi bỏ trốn, trưa 31/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương truy bắt đối tượng.

Theo thông tin, đến sáng 31/5, lực lượng công an đã xác định được danh tính của đối tượng là Huỳnh Thành Phúc (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Dương). Phúc được xác định là đối tượng đã có nhiều tiền án, vừa chấp hành xong án phạt tù và nghi sử dụng ma túy đá.

“Qua truy xét, công an xác định đối tượng di chuyển trên một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Dream loại cũ, hướng từ huyện Đắk Đoa về TP.Pleiku. Do đó, người dân nếu phát hiện đối tượng này báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Gia Lai cho hay.

Đối tượng Huỳnh Thành Phúc. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: CAND

Trước đó, vào trưa 30/5, Công an xã Hà Bầu nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an xã Hà Bầu đã cử 2 cán bộ truy xét, lần theo dấu vết của đối tượng. Khi 2 cán bộ Công an xã đuổi kịp đối tượng và yêu cầu dừng xe kiểm tra thì đối tượng này đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người lao vào đâm vào 2 cán bộ bị thương.

Bản thân đối tượng cũng bị thương ở cổ tay phải. Sau đó, đối tượng bỏ trốn vào rẫy cà phê rồi tiếp tục vào nhà dân trộm 1 chiếc xe nhãn hiệu Dream Trung Quốc mang BKS 81B2-878.61 chạy theo hướng từ huyện Đắk Đoa về TP.Pleiku.

Lời khai của tên cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Khai nhận tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Nguyễn Văn Báo (SN 1992) cho biết, do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp ngân hàng tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 29/5 vừa qua.

Vụ cướp ngân hàng ở Quảng Ninh: Đối tượng Nguyễn Văn Báo thuộc hộ nghèo, vừa được một ngân hàng hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà

Sau khi vụ việc xảy ra, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 30/5, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng là Nguyễn Văn Báo (SN 1992, trú tại xóm Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) khi tên này đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung (TP.Uông Bí).

Tại cơ quan công an, Báo khai nhận, động cơ gây án là do thiếu tiền tiêu xài lại sống cạnh khu vực ngân hàng. Hàng ngày qua lại phòng giao dịch này nên Báo nắm được thời gian chuẩn bị đóng cửa và ít người qua lại.

Sau khi nảy sinh ý định, đến 15 giờ ngày 29/5, Báo mượn và điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ - đen, biển số 37C1-062.32 của bạn. Đối tượng đi tới một khu đô thị gần đó tháo biển số xe, thay quần áo giấu trong bụi cỏ rồi điều khiển xe máy đến gần phòng giao dịch ngồi chờ.

Nguyễn Văn Báo khi bị lực lượng chức năng vây bắt chiều 30/5 vừa qua.

Khi thấy cơ hội tới, lượng người qua lại ít, Báo đột ngột xông vào quầy giao dịch đe doạ nhân viên và nhảy vào quầy cướp tiền rồi bỏ chạy. Sau khi thực hiện hành vi, Báo thay quần áo và vứt toàn bộ trang phục khi gây án, đồng thời trả chiếc xe đã mượn.

Tối cùng ngày, Báo lấy một phần tiền cướp được mang đi trả nợ tại phường Nam Khê và nạp vào tài khoản ngân hàng để tiêu xài.

Số tiền còn lại, Báo chia nhỏ, mang giấu ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn phường Thanh Sơn để sử dụng dần. Sau khi bắt giữ đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu hồi được số tiền 368.400.000 đồng.

Theo thông tin từ UBND xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), đối tượng Nguyễn Văn Báo (SN 1992) là công dân trên địa bàn. Hoàn cảnh của gã khá khó khăn, Báo là con cả trong gia đình có tới 4 anh chị em, mẹ mất sớm.

Hiện tại, Báo vẫn chưa lập gia đình, khoảng 10 năm trước rời quê đi làm ăn, chỉ thỉnh thoảng về các dịp nghỉ lễ, tết. Gần đây, trong nỗ lực hỗ trợ các hộ nghèo, chính quyền địa phương đã phối hợp với một ngân hàng trên địa bàn tài trợ 50 triệu đồng để gia đình Báo tu sửa căn nhà.

Clip sự thật vụ một bị can tử vong tại trại tạm giam

Theo Công an tỉnh Gia Lai: Bị can Phạm Xuân Tràng (SN 1991, trú xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai) khi đang bị tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” thì tử vong tại phân trại tạm giam khu vực Đức Cơ.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã phỏng vấn bị can Siu Hiếp (SN 2003, trú xã Ia Dom, người ở cùng buồng giam với bị can Tràng) và anh Hoàng Danh Thăng (SN 1980, trú thị trấn Đức Cơ, là cậu ruột của Tràng), người sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội gây hiểu lầm và có những bình luận sai sự thật. Một số phần tử phản động sử dụng clip trên để cắt ghép, công kích, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Nguồn: Công an tỉnh Gia Lai

Công an Gia Lai đề nghị mọi người nên cảnh giác, làm chủ cảm xúc của bản thân, có trách nhiệm với việc quay clip đăng tải, chia sẻ và livestream các sự việc lên mạng xã hội, gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận xã hội; tạo điều kiện cho phần tử xấu, bọn phản động có cơ hội chống phá, xuyên tạc; nếu hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Trà Vinh thông tin vụ 2 người tử vong thương tâm

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh đã có báo cáo vụ tai nạn chết người xảy ra tại ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH. Nguồn: NLĐO

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 30/5, trên đoạn hương lộ 28 thuộc ấp Lưu Cừ 2 đã xảy ra mưa giông làm ngã một cây phượng trước nhà của ông T.V.B (lúc này ông B. không ở nhà). Cây phượng đè lên và làm đứt dây điện thắp sáng kéo ngang đường.

Cùng thời điểm trên, anh T.M.K (26 tuổi) điều khiển xe máy chở anh B.N.T (25 tuổi; ngụ tại địa phương) bị vướng vào dây điện trên, làm cả hai ngã xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Nguyên nhân tử vong được xác định ban đầu là do chấn thương và bị điện giật.

Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình 2 nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự giao Công an xã Lưu Nghiệp Anh lập biên bản về việc gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Gọi mãi không được, vợ leo lên mái nhà thì thấy chồng nằm bất động, người cháy sém

Ngày 31/5, Tổ địa bàn TP.Thủ Đức, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tam Phú khám nghiệm hiện trường căn nhà trong hẻm trên đường Tam Bình để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T. (SN 1957, chủ nhà).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông T. leo lên mái tôn nhà mình kiểm tra đường dây điện. Đợi phía dưới quá lâu, kêu không thấy ông T. trả lời, sốt ruột nên vợ ông T. leo lên kiểm tra thì phát hiện ông T. nằm bất động trên mái tôn. Vợ ông T. hô hoán kêu người nhà cúp cầu dao và đưa ông T. xuống sơ cứu; tuy nhiên ông T. đã tử vong, một phần thi thể bị cháy.

Mái tôn nơi ông T. gặp nạn. Nguồn: CAND

Công an phường khám nghiệm hiện trường đưa thi thể ông T. vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.

Người nhà ông T. cho hay, cách đây vài ngày ông T. nghe tiếng chập điện trên mái tôn nên có lên kiểm tra nhưng không phát hiện sự cố. Sáng 31/5, ông T. tiếp tục leo lên mái nhà kiểm tra thì gặp nạn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, Công an đã bàn giao thi thể ông T. cho người nhà đưa về lo hậu sự.