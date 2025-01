Truy tố bác sĩ sát hại, phân xác người tình gây chấn động dư luận ở Đồng Nai

Ngày 14/1, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Danh Sơn (36 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) về các tội: Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, giữa Danh Sơn và chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có quan hệ tình cảm. Tháng 3/2024, chị N. thông báo cho Sơn là mình có thai và yêu cầu Sơn phải có trách nhiệm. Sợ mối quan hệ của mình bị bại lộ ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên Sơn nảy sinh ý định sát hại người tình.

Đến ngày 13/4/2024, Sơn gọi điện cho chị N. đến phòng làm việc của mình tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để nói chuyện. Tại đây, Sơn đã sát hại nạn nhân và phi tang thi thể.

Sau đó, Sơn còn lấy đi dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại của nạn nhân.

Ngày 26/4/2024, vụ việc bị bại lộ, Sơn bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đến đầu tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố Sơn về tội Giết người, Cướp tài sản. Quá trình khám xét nhà của Sơn, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng Rulô, 5 viên đạn.

Ngày 13/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố Sơn thêm tội danh Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Xét xử vụ cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục

Sáng 14/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục).

Trong vụ án, NXB Giáo dục được triệu tập với tư cách bị hại. Tòa án cũng triệu tập đại diện các công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty giấy Minh Cường Phát trong tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng, người được tại ngoại, có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác cũng xin vắng.

Sau hội ý, HĐXX cho rằng bị cáo Ngọc cũng những người liên quan đã có lời khai tại giai đoạn điều tra và có luật sư bào chữa tại tòa nên việc vắng mặt không làm ảnh hưởng quá trình xét xử. Do vậy, tòa tiếp tục làm việc với phần công bố cáo trạng của Viện kiểm sát.

Ở vụ án này, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Giám đốc NXB Giáo dục bị cáo buộc phạm tội "Nhận hối lộ" hơn 24 tỷ đồng. Các bị cáo tại nhóm công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty giấy Minh Cường Phát… bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Có 5 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên NXB Giáo dục bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Maketing; Đinh Quốc Khánh, cựu Phó phòng In; Phạm Gia Thạch, cựu Thành viên Hội đồng thành viên; Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, cùng là cựu Phó giám đốc.

Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2017, ông Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục. Theo đề nghị của Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát, ông Thái đã chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu giấy in sai quy định.

Cụ thể, ông Thái và nhóm bị cáo lựa chọn mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định của Luật Đấu thầu để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực; tiết lộ thông tin trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu, thông đồng và hợp thức hoá thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát được cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục.

Giám định cho kết quả, với 7 gói thầu giấy in, các bị cáo trong vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, để được tham gia, trúng thầu, nhóm bị cáo tại các công ty Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát nhiều lần hối lộ Nguyễn Đức Thái.

Điều tra cho rằng, từ năm 2017, nhóm Công ty Phùng Vĩnh Hưng đã gặp, đặt vấn đề, hứa hẹn cảm ơn và được Nguyễn Đức Thái đồng ý tạo điều kiện cho tham gia, trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa, sách bài tập phục vụ năm học 2018-2019.

Sau khi trúng thầu, phía Phùng Vĩnh Hưng chuẩn bị 3 tỷ đồng gồm 6 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, đựng trong túi xách giấy 2 quai, buộc lại và lồng thêm túi giấy bên ngoài. Số tiền này được ông Thái đồng ý nhận.

Điều tra xác định, tổng cộng, từ năm 2018 đến 2021, các công ty nhóm Phùng Vĩnh Hưng tham gia và trúng 10 gói thầu, tổng trị giá 1.593 tỷ đồng. Sau khi được Thái giúp đỡ, trúng thầu và ký hợp đồng, nhóm doanh nghiệp này đều đến phòng làm việc của Giám đốc NXB Giáo dục, đưa đều đặn 4 tỷ đồng/năm để cảm ơn.

Trong 4 năm liền, cách thức đưa tiền đều giống nhau, thường vào các dịp cuối năm hoặc đầu năm Dương lịch, nhóm doanh nghiệp tự chuẩn bị số tiền 4 tỷ đồng (gồm 8 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu được bọc kín, đựng trong túi đựng quà tết). Sau đó, số tiền này được mang đến phòng làm việc của Nguyễn Đức Thái rồi để lại.

Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán từ 2018 – 2022, nhóm Phùng Vĩnh Hưng đều đặn cảm ơn ông Thái số tiền 200 triệu đồng/năm, tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng do vậy cáo buộc ông Thái nhận hối lộ từ nhóm doanh nghiệp này tổng cộng 20 tỷ đồng và đã giúp nhóm họ trúng 13 gói thầu, tổng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng.

Với Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát, cơ quan điều tra cáo buộc năm 2017, vị này cũng đến gặp Nguyễn Đức Thái, tự giới thiệu là đối tác cung cấp giấy nhiều năm cho NXB Giáo dục.

Bị cáo Minh để nghị và được Thái đồng ý tạo điều kiện cho Công ty Minh Cường Phát được tiếp tục cung cấp giấy cho NXB Giáo dục. Sau đó, Công ty Minh Cường Phát được đưa vào danh sách ngắn và được tham dự và trúng một gói thầu. Đổi lại, bị can Minh "tặng" vị Giám đốc 400 triệu đồng kèm hộp bánh, chai rượu.

Để được trúng các gói thầu tiếp theo, bị cáo Minh còn nhiều lần hối lộ Nguyễn Đức Thái, tổng số hơn 4 tỷ đồng. Công ty Giấy Minh Cường Phát do vậy được trúng 5 gói thầu của NXB Giáo dục, tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng mua sắm giấy in để phục vụ in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của NXB Giáo dục, được thực hiện hàng năm, giá giấy in chiếm 30-40% cơ cấu giá bán sách giáo khoa, việc mua giấy in với giá cao sẽ làm tăng giá sách. Việc mua sắm giấy in theo hình thức chào hàng cạnh tranh cho phép chủ đầu tư tự quyết định danh sách rút gọn, làm hạn chế sự tham gia của các đơn vị cung cấp có năng lực, có chất lượng tốt và giá bán thấp, không đảm bảo sự cạnh tranh, tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đã tìm được cháu bé 3 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Chiều 14/1, thông tin với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, Công an TP.Thuỷ Nguyên đã tìm được cháu bé nghi bị bắt cóc ở Trường Mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng) trên đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

"Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và cháu bé vẫn khỏe mạnh, an toàn", ông Năng cho biết.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 15h ngày 13/1, nghi phạm Đông Thị Thu (sinh năm 2007, trú tại thôn Sử, Lâm Động, TP.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đến Trường Mầm non Thiên Hương đưa cháu Nguyễn Trà M. (sinh ngày 31/3/2021, học sinh lớp 3A2) rời khỏi trường, đón taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quân Lê Chân (Hải Phòng). Chưa rõ Thu đưa cháu M. đi những đâu.

Đối tượng Đồng Thị Thu có biểu hiện bệnh lý tâm thần.

Trước đó vào hồi 16h30' ngày 13/1, Công an TP.Thủy Nguyên nhận được đơn trình báo của gia đình cháu M., học sinh Trường Mầm non Thiên Hương, bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến trường đưa đi bằng xe taxi.

Người đàn ông hành hung cô gái giữa đường vì va chạm giao thông

Ngày 14/1, cộng đồng mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu mất kiểm soát, không tỉnh táo chặn đường và lớn tiếng chỉ tay vào mặt một cô gái đang điều khiển xe máy.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn đạp đổ xe của cô xuống đường và tấn công nạn nhân bằng tay. Chỉ khi một số người đi đường can thiệp, hành vi của ông ta mới dừng lại.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Phan Huy Ích, đoạn thuộc phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM, vào tối 13/1.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, người đàn ông cho rằng cô gái lái xe gây ra va chạm nhỏ, dẫn đến việc ông này mất bình tĩnh, chặn xe và hành hung nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã vào cuộc, tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Giết chị dâu do... ghen với anh ruột

Sáng 14/1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Cường (33 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) và tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 2017, Lê Trung Kiên (anh ruột của Cường) chấp hành bản án phạt tù, ở nhà vợ Kiên là Nguyễn Thị Thu Hà bắt đầu có cuộc sống mới với em chồng là Lê Thanh Cường. Thời gian sau, hai người có một đứa con chung.

Lúc này, thông qua gia đình, Kiên biết được mối quan hệ của em ruột và vợ nên anh Kiên yêu cầu Hà làm thủ tục ly hôn nhưng người vợ không chấp nhận.

Ngày 30/3/2024, anh Kiên chấp hành xong bản án trở về địa phương, lúc này chị Hà liên lạc muốn quay lại với chồng và chia tay với Cường là em chồng (cũng là chồng sau). Ngày 10/4/2024, Hà chủ động tìm gặp anh Kiên thì Cường cũng đi tìm gặp được "chị dâu" và buộc quay về, đồng thời lấy điện thoại, giấy tờ tùy thân của chị Hà.

Sáng hôm sau, anh Kiên đến nhà trọ chở vợ đi thuê nhà trọ tại thị xã Kiến Tường (Long An). Lúc này, Cường gọi điện thoại nhiều lần kêu chị Hà quay trở lại với anh ta và nuôi con còn nhỏ nhưng bị chị Hà từ chối.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13/4/2024, Cường tiếp tục gọi điện thoại hẹn gặp chị Hà gần khu vực cầu Quảng Cụt, phường 2, thị xã Kiến Tường và chị Hà đồng ý.

Đến địa điểm ngay cống nước đường Rạch Ông Chày, đối tượng Cường và chị Hà dừng xe giữa đường để nói chuyện một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát làm cho cả hai ngã xuống ven đường. Lúc này, đối tượng Cường đè chị Hà ra đánh.

Do xe máy hai người đậu giữa đường, một người dân chạy ngang nhìn thấy chị Hà đứng vẫy tay cầu cứu. Tuy nhiên, đối tượng Cường nói "không có gì". Do ghen tức, không muốn chị Hà quay lại sống với chồng là anh ruột của mình, đối tượng lấy dao Thái Lan trong túi nhưng không dám đâm. Sau đó, đối tượng Cường dìm nạn nhân Hà xuống nước cho đến chết.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Cường gọi điện thoại cho chị ruột, cha ruột và nói đã giết chết chị Hà tại khu vực gần cầu Quảng Cụt, đến 15 giờ cùng ngày, nghi phạm ra cơ quan công an đầu thú.