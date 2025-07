Người đàn ông vung ghế tấn công CSGT sau khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 20/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh trong đoạn clip người đàn ông này cùng một nhóm khoảng ba người đã lớn tiếng cự cãi với tổ công tác CSGT tại khu vực gần giao lộ quốc lộ 50 - Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, giáp ranh huyện Bình Chánh cũ.

Căng thẳng leo thang khi người vi phạm không hợp tác, gạt tay, chỉ mặt chiến sĩ CSGT. Đỉnh điểm là hành vi bất ngờ cầm ghế tấn công khiến tình hình trở nên hỗn loạn, thu hút đông đảo người dân tụ tập theo dõi, gây ùn tắc cục bộ.

Người đàn ông vung ghế tấn công CSGT sau khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TP.HCM. Clip: MK

Xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra tại khu vực trên vào tối 18/7.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng và bàn giao cho Công an phường Bình Đông (TP.HCM) tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh mở cuộc điều tra vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã chính thức mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long vào ngày 19/7, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Chiều 20/7, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh tổ chức, thông tin chi tiết về vụ việc đã được công bố.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 19/7, khi giông lốc, sấm sét và mưa đá bất ngờ ập đến nhiều tỉnh thành phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh. Theo báo cáo ban đầu, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105, chở khách tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Titop), đã khởi hành lúc 12h55. Đến 13h30 cùng ngày, tàu gặp phải cơn giông bất ngờ và mất tín hiệu GPS vào lúc 14h05.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Sơn

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng bao gồm quân sự, biên phòng, công an, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh đã huy động tối đa gần 1.000 người và 100 phương tiện tàu, xuồng các loại, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp từ các lãnh đạo tỉnh tại Sở chỉ huy và các bệnh viện.

Lời kể của người nhà nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Đến 1h40 ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã trục vớt được tàu và tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu, bao gồm 10 người sống sót và 35 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 4 người mất tích đang được tiếp tục tìm kiếm.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định Công an tỉnh sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc để xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đồng thời phân công trực tiếp các đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Riêng lực lượng công an đã huy động 14 tàu, xuồng cao tốc, hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xuyên đêm... Đến hiện tại đã cứu được 10 người, sức khỏe hiện tại đã ổn định. Ngoài ra đã tìm thấy 35 nạn nhân đã tử vong. Sau khi khám nghiệm, xác minh chính xác danh tính, cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 35/35 thi thể cho gia đình nạn nhân. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất. Chúng tôi cũng chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thắng cho biết.

Bắt "ông trùm" mua bán thiếu nữ dưới 16 tuổi, ép cởi đồ tiếp khách tại quán karaoke

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá ổ nhóm mua bán các thiếu nữ để ép tiếp khách ở quán karaoke, ép bán dâm... xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987, TP.Hà Nội) và các đối tượng đàn em Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Hoàng Nam, Lê Văn Đạt, Vương Đình Tính, Trần Văn Hùng về tội “Mua bán người"; "Mua bán người dưới 16 tuổi”. Đồng thời, nhà chức trách khởi tố đối tượng Nông Quốc Dự về tội “Tổ chức mại dâm”.

Nguyễn Văn Phẩm (ngoài cùng bên phải) cùng các đối tượng đàn em. Nguồn: VOV

Theo điều tra, tháng 5/2025, lực lượng chức năng đột kích nhiều cơ sở karaoke "nhạy cảm" trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, giải cứu 52 nhân viên nữ (trong đó có 20 trường hợp dưới 16 tuổi). Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Phẩm điều hành quán hát XO (có địa chỉ tại huyện Đông Anh (cũ), TP.Hà Nội).

Do nhu cầu về nhân viên phục vụ nữ tăng, Phẩm đã đăng tải lên mạng xã hội để tuyển dụng các cô gái trên cả nước làm tiếp viên quán hát. Trong đó có một số nhân viên nữ được Phẩm "mua lại" từ các đối tượng cộm cán khác. Tiêu biểu là cuối năm 2024, Phẩm đã mua cháu H.T.M (14 tuổi, quê quán tỉnh Điện Biên) từ Nguyễn Tiến Hùng, với giá 30 triệu đồng; mua từ đối tượng Nguyễn Văn Thành, cháu N.T.Q.A (15 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) với giá 23 triệu đồng và cùng với đối tượng Lê Văn Đạt mua cháu N.T.H (16 tuổi, trú tại TP.Hà Nội) với giá 16 triệu đồng...

Sau khi mua các thiếu nữ về, Phẩm ép họ phải viết giấy nợ và dùng thủ đoạn để nhân viên không thể trả hết nợ. Các nữ nhân viên phải sinh hoạt trong một khu biệt lập có khoá, có camera giám sát, bị hạn chế đi lại. Cổng chỉ mở khi nhân viên ra ngoài đi làm và khi nhân viên đi làm về.

Khi có khách nam hát karaoke yêu cầu thì phải tiếp khách, thậm chí khi khách chi nhiều tiền thì nhân viên nữ phải cởi bỏ quần áo. Một số trường hợp nhân viên nữ phải bán dâm cho khách. Nếu nhân viên không đồng ý, sẽ bị các đối tượng đánh đập, hoặc tiếp tục bán lại cho chủ quán karaoke khác.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an xác minh nhóm người mang súng, không trả tiền nhậu còn đập phá quán

Ngày 20/7, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đã xác minh và làm việc với nhóm người có hành vi gây rối, đập phá tài sản tại một quán nhậu trên địa bàn.

Bước đầu, Công an xã Tuy Phước xác định nhóm gây rối có sáu người, do Đ.M.T (39 tuổi, ngụ thôn Diêu Trì, xã Tuy Phước, Gia Lai) cầm đầu.

Công an xã Tuy Phước (Gia Lai) đã làm việc với sáu người có hành vi 'ăn quỵt', đập phá quán nhậu và sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Nhóm người có hành vi "ăn quỵt" và đập phá quán nhậu ở xã Tuy Phước. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Tuy Phước củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/7, nhóm người do Đ.M.T cầm đầu ghé quán của anh N.H.T (thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước) tổ chức ăn uống nhưng không trả tiền và đập phá tài sản.

Công an đã làm việc với nhóm người đập phá quán và thu giữ tang vật gồm súng hơi và dao. Nguồn: PLO

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nhóm người có hành vi gây rối và sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Công an cũng thu giữ tang vật là một súng hơi và một cây dao dài.

Người mẹ lợi dụng con trai làm "bình phong" để trộm cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với nghi phạm Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1985, ngụ ấp Hòa Bình, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 11/7/2025, Công an xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của ông N.V.A (người dân ấp Phú Lợi B, xã Lương Hòa Lạc) về việc bị mất hơn 400 triệu đồng. Công an xã đã khẩn trương điều tra, xác minh, đến chiều cùng ngày thì xác định được đối tượng là Nguyễn Thị Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: CACC). Nguồn: VOV

Qua làm việc với cơ quan công an, bà Oanh thừa nhận hành vi trộm tài sản tại nhà của ông A. Cụ thể vào đầu tháng 7/2025, Oanh đưa con trai đến nhà ông A. chơi và phát hiện vị trí ông A. thường để chìa khóa két sắt. Chiều 7/7/2025, bà Oanh cùng con trai tiếp tục đến nhà ông A. chơi và lợi dụng lúc ông A trò chuyện với con trai của Oanh ở trên lầu, đối tượng lén lấy chìa khóa, mở két sắt trộm hơn 400 triệu đồng.

Số tiền trộm được, Oanh trả nợ, mua 4 chỉ vàng 24K và tiêu xài cá nhân. Sau khi cơ quan công an làm việc, Nguyễn Thị Oanh đã giao nộp 21,5 triệu đồng và 4 chỉ vàng 24k.

Công an xã Lương Hòa Lạc đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.