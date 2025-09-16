Chủ đề nóng

Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tin nóng tiền tuyến: Nga mở màn chiến dịch mới, Ukraine bất ngờ đánh tập hậu, 'lật ngược thế cờ’ ở mặt trận Sumy

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ ba, ngày 16/09/2025 18:26 GMT+7
Khi Nga phải rút bớt quân khỏi mặt trận Sumy để tăng cường tấn công Donetsk, thì đối với Kiev, đây là một cơ hội, theo Euromaidanpress.
Binh sĩ Ukraine. Ảnh IT

Nga được cho là đã rút không dưới 5 lữ đoàn, trung đoàn và sư đoàn thủy quân lục chiến cũng như các đơn vị không quân khỏi mặt trận Sumy và chuyển hướng họ về phía nam đến tỉnh Donetsk khi lực lượng của Moscow tại đây đang phải đối mặt ngăn chặn cuộc phản công lớn của lực lượng Ukraine.

Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi khu vực xung quanh các ngôi làng Kostiantynivka và Novokostiantynivka ở Sumy, chỉ cách biên giới với Nga vài trăm mét, nhóm phân tích Deep State đưa tin.

Từ Sumy, Ukraine tiến sang Kursk

Tiếp tục đà phản công ở Sumy, lực lượng Ukraine đang tiến vào khu vực Kursk, biến thế phòng thủ thành một đợt tấn công xuyên biên giới mới. Những bước tiến này mở ra khả năng bao vây quân Nga từ phía bắc, và thay đổi cục diện toàn bộ mặt trận, theo Euromaidanpress.

Một yếu tố then chốt phía sau thành công này là chiến dịch không kích liên tục của Ukraine vào các tuyến tiếp viện và sở chỉ huy của Nga trên cả địa bàn Sumy lẫn Kursk.

Điều đó tạo ra khe hở cho bộ binh Ukraine đẩy sâu vào lãnh thổ Nga. Gần đây, tiểu đoàn Hắc Thiên Nga (Black Swan) của Ukraine công bố đoạn video từ đông bắc Kindrativka cho thấy máy bay Nga đang cố ném bom các vị trí mới của Ukraine – một dấu hiệu cho thấy chiến sự đã dịch chuyển rất xa về phía bắc.

Bất chấp hoạt động trên không của Nga, các bước tiến của Ukraine cho thấy khả năng duy trì sức ép của Moscow tại Sumy đã sụp đổ. Giờ đây, quân Ukraine đang chiến đấu ở bên ngoài các khu định cư vốn được Nga lên kế hoạch làm bàn đạp để tiến xuống phía nam.

Chiến tranh bằng drone định hình lại mặt trận

Song song với không kích, chiến dịch UAV của Ukraine đang gây thiệt hại nặng nề ở cấp chiến thuật. Các dòng UAV cỡ lớn như hexacopter Vampire chứng minh tính quyết định, có khả năng bay đêm đường dài với tải trọng tới 20 kg. Những UAV này không chỉ thả bom tự chế mà còn mang cả mìn chống tăng và loạt đạn cối, khiến Nga rất khó cơ động.

Đáng chú ý nhất, các kỹ sư Ukraine phối hợp cùng đơn vị tiền tuyến đã đưa vào sử dụng loại vũ khí mới: “bom hố đen” (black hole bomb). Được phát triển bởi đơn vị Black Swan, loại đạn này có hai biến thể:

- Nhiệt áp: tạo ra sóng nổ nhiệt độ cao hút sạch không khí xung quanh, phá hủy công sự và khiến binh sĩ trong hầm hào, công trình ngạt thở.

- Phân mảnh: phát nổ trên không, rải mảnh sát thương diện rộng, rất hiệu quả trong việc diệt bộ binh cố thủ hoặc đang cơ động.

Các cảnh quay chiến đấu cho thấy loại bom này tạo hố lớn, đánh sập các điểm hỏa lực của Nga, hiệu quả tương đương pháo binh nhưng được triển khai với độ chính xác cao từ trên không. Nhờ vậy, Ukraine có thể phá phòng thủ Nga mà không cần chờ pháo truyền thống hay mạo hiểm máy bay chiến đấu đắt đỏ trước lưới phòng không.

Tình hình của quân Nga ở Sumy ngày càng xấu đi

Lực lượng bị dàn mỏng và tổn thất sau nhiều tuần tấn công, Nga tiếp tục hứng đòn không kích và UAV dồn dập của Ukraine. Thay vì đối đầu trực diện, các chỉ huy Ukraine chọn chiến thuật cơ động: cắt rời từng nhóm nhỏ, thu hẹp các chỗ lồi trên bản đồ, đồng thời đẩy ngược sang Kursk.

Chiến thuật này tận dụng đặc điểm địa hình – các khu dân cư nhỏ, rải rác, dễ dàng bỏ qua để bao vây các đơn vị Nga thay vì phải chiếm từng chỗ một. Những bước tiến của Ukraine ở phía bắc Kindrativka và vùng nông thôn Kursk thể hiện rõ logic này.

Kết quả là tình hình của Nga ngày càng xấu đi. Ukraine không chỉ chặn đứng cuộc xâm nhập của quân Nga vào Sumy mà còn tái chiếm đất và tiến ngược sang bên kia biên giới. Bộ binh Nga, thiếu tiếp tế và bị UAV cùng không kích dồn ép, không thể thiết lập phòng thủ chặt chẽ. Việc Ukraine tiến lên phía bắc mở ra khả năng đánh tập hậu vào những đơn vị Nga còn bám trụ ở Sumy, đe dọa đường rút lui và đẩy nhanh sự sụp đổ.

Bước tiến ổn định của Ukraine cho thấy thế chủ động đã đổi chiều: từ phòng ngự tuyệt vọng để giữ thành phố Sumy, Ukraine giờ đây chuyển sang tấn công, đẩy đối phương lùi về Kursk.

