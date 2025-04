Tin sáng (16/4): Do Chung Nguyen tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik lập tức hành động?

Do Chung Nguyen tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik lập tức hành động?

Rạng sáng qua (15/4), trong trận đấu giữa CLB Slavia Sofia và Botev Vratsa tại giải VĐQG Bulgaria, cầu thủ Việt kiều Do Chung Nguyen (Đỗ Chung Nguyên) đã ghi bàn, góp công lớn vào chiến thắng 4-2 của Slavia Sofia. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Do Chung Nguyen cho Slavia Sofia trong mùa giải 2024/2025.

Sinh năm 2005, Do Chung Nguyen có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng đã được gọi vào U21 Bulgaria, đồng thời được ra sân ở trận hòa với U21 Hy Lạp trong đợt FIFA Days tháng 3 vừa qua. Do Do Chung Nguyen vẫn có thể khoác áo cả ĐT Bulgaria và ĐT Việt Nam, nếu muốn có sự phục vụ của tài năng trẻ này, HLV Kim Sang-sik sẽ phải có những hành động mạnh mẽ để giúp Do Chung Nguyen có đủ điều kiện chơi cho các đội tuyển Việt Nam sớm nhất. Hiện tại, Do Chung Nguyen được trang Transfermarkt định giá 250.000 euro (khoảng 7,3 tỷ đồng).

Do Chung Nguyen (thứ 3 từ trái sang) đang có phong độ tốt. Ảnh: Fans V.League

HLV Ancelotti từng từ chối dẫn dắt ĐT Italia

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, HLV Carlo Ancelotti cho biết ông từng từ chối dẫn dắt ĐT Italia vào năm 2018: “Tôi từ chối vì tôi không dẫn dắt ĐTQG. Tôi thực sự thích được ra sân hàng ngày để chuẩn bị cho các buổi tập luyện, còn ĐTQG có vẻ như là công việc bán thời gian khiến tôi mất đi một chút đam mê”.

Arsenal sẵn sàng chi đậm để mua Kounde

Theo Fichajes, Arsenal đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Jules Kounde. Thậm chí, Pháo thủ sẵn sàng chi 75 triệu euro cho hậu vệ người Pháp.

Kounde được Arsenal quan tâm. Ảnh: SoccerBible

Chelsea theo đuổi tiền đạo của Brighton

Theo Sky Germany, Chelsea đang tăng cường theo dõi Georginio Rutter của Brighton. Hợp đồng của tiền đạo người Pháp với Seagulls còn thời hạn đến năm 2028. Vì vậy, nếu muốn Brighton nhả người, The Blues sẽ phải bỏ ra khoản phí không nhỏ.

M.U bị Liam Delap từ chối

Theo Daily Star, Liam Delap đã được M.U liên hệ nhưng tiền đạo của Ipswich không hứng thú với đội bóng của Amorim. Chân sút 22 tuổi ưu tiên đến Chelsea hoặc Arsenal vì cảm thấy mình phù hợp hơn với 1 trong 2 đội bóng thành London.