Tin sáng 9/8: CLB Ninh Bình thử việc hậu vệ người Brazil cao 1m90, từng chơi tại J-League

ChatGPT-5 ra mắt: Bộ não AI định tuyến thông minh và những hoài nghi về giá trị thực
OpenAI vừa tung ra ChatGPT-5, thế hệ trí tuệ nhân tạo mới nhất, với tham vọng xóa bỏ rào cản lựa chọn mô hình và mở rộng ứng dụng ở nhiều lĩnh vực — từ dịch vụ khách hàng, giáo dục, đến nghiên cứu và sáng tạo nội dung. Nhưng cùng với những cải tiến vượt trội về tốc độ và độ chính xác, sản phẩm cũng đang đối mặt với không ít câu hỏi từ cộng đồng công nghệ về chi phí, bảo mật và giá trị thực so với phiên bản tiền nhiệm.