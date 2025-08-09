Tin sáng 9/8: CLB Ninh Bình thử việc hậu vệ người Brazil cao 1m90, từng chơi tại J-League

CLB Ninh Bình thử việc hậu vệ người Brazil cao 1m90, từng chơi tại J-League

CLB Ninh Bình đang rất tích cực tăng cường lực lượng để sẵn sàng cho mùa giải 2025/2026. CLB Ninh Bình sẽ thi đấu tại V.League nên rất cần có sự bổ sung mạnh mẽ về nhân sự.

Theo thông tin mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, CLB Ninh Bình đang thử việc hậu vệ Patrick Marcelino người Brazil. Cầu thủ này sinh năm 1994, có chiều cao 1m90, từng thi đấu cho CLB Kashiwa Reysol tại J-League và CLB Zakho của giải VĐQG Iraq. Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, Patrick Marcelino có giá trị 300.000 euro.

Patrick Marcelino đang thử việc tại CLB Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Ronaldo có thể sở hữu đồng đội mới tại Al Nassr

Al Nassr đang thương thảo với Bayern về việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman. Sau khi sở hữu Joao Felix và Inigo Martinez, đội bóng của Cristiano Ronaldo muốn tăng cường hỏa lực bằng Coman - một cầu thủ rất có duyên săn các danh hiệu.

PSG chiêu mộ Ilya Zabarnyi với giá 67 triệu euro

PSG đã chiêu mộ thành công trung vệ Ilya Zabarnyi của Bournemouth với giá 67 triệu euro. Ngôi sao người Ukraine này ký hợp đồng 5 năm với nhà ĐKVĐ châu Âu, sẽ di chuyển đến Paris để kiểm tra y tế trước trận Siêu cúp châu Âu.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Arsenal gia hạn hợp đồng với Ethan Nwaneri

Tiền vệ trẻ Ethan Nwaneri đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Arsenal, tức đến 2030. Bản hợp đồng trước đó của Nwaneri sẽ hết hạn vào mùa hè 2026, sau khi cầu thủ 18 tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB vào tháng 3/2024.

Bạn gái Benjamin Sesko tạo sức hút bởi sự thông minh

Hiện tại, tiền đạo Benjamin Sesko đang là cái tên rất được chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh đó, chân sút người Slovenia có cô bạn gái Anita Vidovic rất được truyền thông quan tâm. Anita Vidovic sinh năm 1998 tại thủ đô Ljubljana, Slovenia. Anita từng tốt nghiệp Khoa Hành chính công tại Đại học Ljubljana. Không phải là người mẫu đình đám, nhưng Anita lại lôi cuốn Sesko bằng sự thông minh và biết quan tâm, chăm sóc người khác.