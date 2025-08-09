Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thể thao
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 09:10 GMT+7

Tin sáng 9/8: CLB Ninh Bình thử việc hậu vệ người Brazil cao 1m90, từng chơi tại J-League

+ aA -
Long Nguyên Thứ bảy, ngày 09/08/2025 09:10 GMT+7
CLB Ninh Bình thử việc hậu vệ người Brazil cao 1m90, từng chơi tại J-League; Ronaldo có thể sở hữu đồng đội mới tại Al Nassr; PSG chiêu mộ Ilya Zabarnyi với giá 67 triệu euro; Arsenal gia hạn hợp đồng với Ethan Nwaneri; Bạn gái Benjamin Sesko tạo sức hút bởi sự thông minh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

CLB Ninh Bình thử việc hậu vệ người Brazil cao 1m90, từng chơi tại J-League

CLB Ninh Bình đang rất tích cực tăng cường lực lượng để sẵn sàng cho mùa giải 2025/2026. CLB Ninh Bình sẽ thi đấu tại V.League nên rất cần có sự bổ sung mạnh mẽ về nhân sự.

Theo thông tin mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, CLB Ninh Bình đang thử việc hậu vệ Patrick Marcelino người Brazil. Cầu thủ này sinh năm 1994, có chiều cao 1m90, từng thi đấu cho CLB Kashiwa Reysol tại J-League và CLB Zakho của giải VĐQG Iraq. Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, Patrick Marcelino có giá trị 300.000 euro.

Patrick Marcelino đang thử việc tại CLB Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Ronaldo có thể sở hữu đồng đội mới tại Al Nassr

Al Nassr đang thương thảo với Bayern về việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman. Sau khi sở hữu Joao Felix và Inigo Martinez, đội bóng của Cristiano Ronaldo muốn tăng cường hỏa lực bằng Coman - một cầu thủ rất có duyên săn các danh hiệu.

PSG chiêu mộ Ilya Zabarnyi với giá 67 triệu euro

PSG đã chiêu mộ thành công trung vệ Ilya Zabarnyi của Bournemouth với giá 67 triệu euro. Ngôi sao người Ukraine này ký hợp đồng 5 năm với nhà ĐKVĐ châu Âu, sẽ di chuyển đến Paris để kiểm tra y tế trước trận Siêu cúp châu Âu.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Arsenal gia hạn hợp đồng với Ethan Nwaneri

Tiền vệ trẻ Ethan Nwaneri đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Arsenal, tức đến 2030. Bản hợp đồng trước đó của Nwaneri sẽ hết hạn vào mùa hè 2026, sau khi cầu thủ 18 tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB vào tháng 3/2024.

Bạn gái Benjamin Sesko tạo sức hút bởi sự thông minh

Hiện tại, tiền đạo Benjamin Sesko đang là cái tên rất được chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh đó, chân sút người Slovenia có cô bạn gái Anita Vidovic rất được truyền thông quan tâm. Anita Vidovic sinh năm 1998 tại thủ đô Ljubljana, Slovenia. Anita từng tốt nghiệp Khoa Hành chính công tại Đại học Ljubljana. Không phải là người mẫu đình đám, nhưng Anita lại lôi cuốn Sesko bằng sự thông minh và biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Tham khảo thêm

Trường Tươi Đồng Nai chiêu mộ cựu trung vệ ĐT Việt Nam từ CLB Ninh Bình

Trường Tươi Đồng Nai chiêu mộ cựu trung vệ ĐT Việt Nam từ CLB Ninh Bình

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam; Ronaldo ghi 3 bàn ấn tượng ở tuổi 40; ĐT nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA; Ronaldo, Messi tiếp tục vắng mặt ở đề cử Bóng Vàng; M.U hạ giá bán Garnacho, mong Chelsea đến rước; Bạn gái Ronaldo gây sốt với diện mạo mới lạ.

Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Thể thao
Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Thể thao
HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Thể thao
Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Thể thao
Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Đọc thêm

ChatGPT-5 ra mắt: Bộ não AI định tuyến thông minh và những hoài nghi về giá trị thực
Kinh tế

ChatGPT-5 ra mắt: Bộ não AI định tuyến thông minh và những hoài nghi về giá trị thực

Kinh tế

OpenAI vừa tung ra ChatGPT-5, thế hệ trí tuệ nhân tạo mới nhất, với tham vọng xóa bỏ rào cản lựa chọn mô hình và mở rộng ứng dụng ở nhiều lĩnh vực — từ dịch vụ khách hàng, giáo dục, đến nghiên cứu và sáng tạo nội dung. Nhưng cùng với những cải tiến vượt trội về tốc độ và độ chính xác, sản phẩm cũng đang đối mặt với không ít câu hỏi từ cộng đồng công nghệ về chi phí, bảo mật và giá trị thực so với phiên bản tiền nhiệm.

Đăng ký Internet VNPT – Rinh quà công nghệ “cực đã”
Doanh nghiệp

Đăng ký Internet VNPT – Rinh quà công nghệ “cực đã”

Doanh nghiệp

Chỉ còn 1 tuần để khách hàng đăng ký các dịch vụ của VNPT, VinaPhone và có ngay cơ hội trúng những phần quà công nghệ giá trị trong chương trình khuyến mãi đặc biệt “Sinh nhật vui – Khui quà chất”, nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập mạng di động VinaPhone.

Vụ rút chìa khóa xe máy ở hồ Con Rùa: Công an triệu tập lái xe taxi công nghệ làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ rút chìa khóa xe máy ở hồ Con Rùa: Công an triệu tập lái xe taxi công nghệ làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), đã triệu tập tài xế lái xe taxi công nghệ lên cơ quan làm việc liên quan đến giật chìa khóa xe máy của một cô gái sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực Hồ Con Rùa, chiều 8/8.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: Những nỗi đau mang tên 'chất độc da cam' bóp nghẹt trái tim qua từng hiện vật
Văn hóa - Giải trí

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: Những nỗi đau mang tên "chất độc da cam" bóp nghẹt trái tim qua từng hiện vật

Văn hóa - Giải trí

Ngày 10/8 hàng năm được chọn là Ngày vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Hơn 50 năm qua, nỗi đau của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam vẫn luôn lay động lương tri loài người.

Cận cảnh tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu sắp khánh thành, khách trầm trồ vì quá hoành tráng
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu sắp khánh thành, khách trầm trồ vì quá hoành tráng

Chuyển động Sài Gòn

Tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu dự kiến khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9 tới. Hiện công trình đang dần hoàn thiện và đang trong giai đoạn thi công cuối cùng, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8.

Xuất hiện 20 tuyến đường kiểu mẫu ở khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng
Nhà nông

Xuất hiện 20 tuyến đường kiểu mẫu ở khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng

Nhà nông

7 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025 của huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) trước đây đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 20 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.

Mỹ tính rút lại hàng tỷ USD vũ khí đã hứa cho Ukraine, ngay trước thềm cuộc gặp Trump – Putin
Thế giới

Mỹ tính rút lại hàng tỷ USD vũ khí đã hứa cho Ukraine, ngay trước thềm cuộc gặp Trump – Putin

Thế giới

Một chính sách nội bộ “có thể tước đi của Kiev lượng khí tài trị giá hàng tỷ USD do Mỹ sản xuất”, theo CNN.

Chỉ trong 17 ngày, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi vượt quy định 89 lần, khí CO vượt 110 lần (Bài 3)
Nhà nông

Chỉ trong 17 ngày, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi vượt quy định 89 lần, khí CO vượt 110 lần (Bài 3)

Nhà nông

Theo dữ liệu truyền về Trung tâm quan trắc môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình), từ ngày 15/7 – 31/7, tại các thời gian khác nhau, đã ghi nhận ống khói lò nung (KHIL01) của nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả ra môi trường với lượng bụi tổng vượt quy định 89 lần, CO vượt 110 lần.

Chiến dịch Linebacker II hay trận Điện Biên Phủ trên không có sức tàn phá như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Chiến dịch Linebacker II hay trận Điện Biên Phủ trên không có sức tàn phá như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

15.000 tấn bom, hàng nghìn lượt máy bay, những khu phố, bệnh viện, nhà máy ở Hà Nội và Hải Phòng bị san phẳng trong 12 ngày đêm kinh hoàng cuối năm 1972. Đế quốc Mỹ tin rằng sức mạnh hủy diệt từ B-52 có thể buộc Việt Nam khuất phục. Nhưng giữa biển lửa, người dân Việt Nam vẫn đứng vững – với lòng tin sắt đá và ý chí không gì bẻ gãy.

Kỹ sư cầu đường ở Đắk Lắk về làm nông, cho ra đời 5 sản phẩm OCOP từ phế phẩm nông nghiệp
Nhà nông

Kỹ sư cầu đường ở Đắk Lắk về làm nông, cho ra đời 5 sản phẩm OCOP từ phế phẩm nông nghiệp

Nhà nông

Từ các loại phế phẩm tưởng chừng bỏ đi như vỏ cà phê, mùn cưa, rơm, lõi ngô…, ông Đoàn Xuân Trường ở xã Hòa Phú, (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk đã phát triển thành công mô hình trồng nấm sạch đạt chuẩn OCOP. Không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nông nghiệp, mô hình này còn tạo thu nhập cho nhiều hộ dân và mở hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Thời tiết hôm nay 9/8: Nhiều nơi Miền Bắc nắng nóng gay gắt trên 38°C, phía Nam mưa to
Media

Thời tiết hôm nay 9/8: Nhiều nơi Miền Bắc nắng nóng gay gắt trên 38°C, phía Nam mưa to

Media

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

SVĐ Ninh Bình sử dụng loại cỏ cao cấp, đạt chuẩn FIFA và AFC
Thể thao

SVĐ Ninh Bình sử dụng loại cỏ cao cấp, đạt chuẩn FIFA và AFC

Thể thao

Sau khi đầu tư vào lực lượng cầu thủ và ban huấn luyện quốc tế, trong đó có HLV người Tây Ban Nha, CLB Ninh Bình đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng là bước tiếp theo nhằm nâng tầm câu lạc bộ.

“Việt Nam quê hương tôi” - sứ giả của hòa bình - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 5)
Tin tức

“Việt Nam quê hương tôi” - sứ giả của hòa bình - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 5)

Tin tức

“Sức sống của ‘Việt Nam quê hương tôi’ vẫn tươi mới, giữ nguyên giá trị nghệ thuật và nội dung sau nhiều thập kỷ. Giai điệu bài hát này không chỉ vang lên ở trong nước mà còn theo chân các nghệ sĩ đến khắp nơi trên thế giới như một ‘sứ giả’ của hòa bình, hữu nghị”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ với PV Dân Việt.

Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực
Văn hóa - Giải trí

Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực

Văn hóa - Giải trí

Candy trong show truyền hình mới đây công khai đã nâng ngực. Cô tiết lộ từng phẫu thuật thất bại một lần và phải thực hiện lại lần 2 với tổng chi phí lên tới 620.000 Đài tệ.

'Vùng kín' tổn thương nghiêm trọng vì tai nạn khi ăn lẩu
Xã hội

"Vùng kín" tổn thương nghiêm trọng vì tai nạn khi ăn lẩu

Xã hội

Bếp ga mini phát nổ khiến bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, đồng thời gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái.

Chuyên gia: Kiev hoảng loạn vì cuộc gặp hai tổng thống Putin - Trump
Thế giới

Chuyên gia: Kiev hoảng loạn vì cuộc gặp hai tổng thống Putin - Trump

Thế giới

Kiev rơi vào hoảng loạn, còn châu Âu gióng hồi chuông cảnh báo vì cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nói trên YouTube.

Sabeco trước sóng gió: Lợi nhuận lung lay và “gánh nặng” từ những khoản đầu tư rủi ro
Kinh tế

Sabeco trước sóng gió: Lợi nhuận lung lay và “gánh nặng” từ những khoản đầu tư rủi ro

Kinh tế

Từng là biểu tượng tăng trưởng của ngành bia Việt Nam, Sabeco đang phải chống chọi đồng thời với ba áp lực: sức mua suy giảm sau loạt chính sách siết tiêu thụ đồ uống có cồn, chi phí nguyên liệu leo thang và gánh nặng từ các khoản đầu tư thua lỗ. Dù vẫn giữ hơn một phần ba thị phần nội địa, cổ phiếu SAB đã mất 64% giá trị kể từ đỉnh năm 2017, phản ánh thách thức lớn trong việc duy trì lợi nhuận và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.

Khu đô thị Dương Nội: Bức tranh toàn cảnh giữa kỳ vọng và thực tại
Nhà đất

Khu đô thị Dương Nội: Bức tranh toàn cảnh giữa kỳ vọng và thực tại

Nhà đất

Từng được kỳ vọng trở thành một biểu tượng đô thị hiện đại, khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển đã định hình một vóc dáng riêng, mang trong mình những mảng màu đối lập. Bên cạnh những tòa chung cư hiện đại, những tiện ích đã đi vào hoạt động là những khoảng lặng của biệt thự bỏ hoang, những tranh cãi chưa có hồi kết về tiến độ và hạ tầng.

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn
Gia đình

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn

Gia đình

Cây cảnh này giúp bạn không chỉ đơn thuần là "trồng cây chờ quả", hưởng trái ngọt, mà còn là biến cuộc sống thường nhật của bạn thành thi ca.

Nông dân Lạng Sơn phấn chấn bước vào vụ thu hoạch quả đặc sản trồng trên núi đá
Nhà nông

Nông dân Lạng Sơn phấn chấn bước vào vụ thu hoạch quả đặc sản trồng trên núi đá

Nhà nông

Những ngày này, trên khắp các thung lũng, sườn núi đá vôi trồng na-quả đặc sản của các xã từ Hữu Lũng, Vân Nham, Cai Kinh đến Chi Lăng, Bằng Mạc…tỉnh Lạng Sơn, không khí trở nên rộn ràng và hối hả hơn bao giờ hết, bà con nông dân trồng na đã chính thức bước vào vụ thu hoạch chính của năm 2025

Trúng đàn cá to, ngư dân phường Cửa Lò ở Nghệ An bỏ túi 30 triệu đồng/đêm ra biển
Nhà nông

Trúng đàn cá to, ngư dân phường Cửa Lò ở Nghệ An bỏ túi 30 triệu đồng/đêm ra biển

Nhà nông

Sau một đêm ra khơi, ngư dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trúng đậm "lộc biển" là đàn cá to, với hơn 4 tấn cá các loại. Thời điểm này cá biển được giá, ngư dân rất mừng khi có thu nhập ổn định.

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định
Thể thao

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

Thể thao

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm
Kinh tế

Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm

Kinh tế

Giá USD hôm nay 9/8 tăng nhẹ khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến thị trường kỳ vọng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8 chứng kiến ETH, SOL, DOGE tiếp đà tăng trong khi Bitcoin, XRP giảm nhẹ. Ở trong nước, việc thí điểm sàn giao dịch tài sản số cũng đang được gấp rút triển khai và nếu thuận lợi sẽ triển khai ngay trong tháng 8.

Vingroup sắp khởi công khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ phục vụ VinFast
Nhà đất

Vingroup sắp khởi công khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ phục vụ VinFast

Nhà đất

Vingroup chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô điện quy mô lớn của khu vực.

Azerbaijan và Armenia ký hiệp định hòa bình, ông Trump giành quyền phát triển hành lang chiến lược qua hai nước
Thế giới

Azerbaijan và Armenia ký hiệp định hòa bình, ông Trump giành quyền phát triển hành lang chiến lược qua hai nước

Thế giới

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân
Nhà đất

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân

Nhà đất

Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 10.250 căn nhà ở xã hội, bố trí hơn 200 ha đất và triển khai loạt dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng vũ trang.

Giữ sợi truyền thống, dệt nên tương lai – Phụ nữ Đông Gia Nghĩa đổi đời từ đôi tay khéo
Media

Giữ sợi truyền thống, dệt nên tương lai – Phụ nữ Đông Gia Nghĩa đổi đời từ đôi tay khéo

Media

Bên tiếng thoi đưa khe khẽ, sắc chàm, đỏ, vàng hòa quyện trong từng sợi chỉ, những người phụ nữ Mạ ở Đông Gia Nghĩa đang dệt không chỉ tấm vải thổ cẩm rực rỡ, mà còn dệt cả ký ức buôn làng, niềm tự hào dân tộc. Từ khung cửi quê nhà, họ đưa tinh hoa Tây Nguyên vươn xa, biến sợi truyền thống thành tương lai no ấm.

Tin đọc nhiều

1

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

2

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

3

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

4

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ