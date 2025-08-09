Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thể thao
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 06:10 GMT+7

Rời Thể Công Viettel, Amarildo gia nhập PVF-CAND

+ aA -
Minh Chí Thứ bảy, ngày 09/08/2025 06:10 GMT+7
Amarildo Aparecido de Souza Junior vừa chuyển sang đầu quân cho PVF-CAND không lâu sau khi rời Thể Công Viettel.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Amarildo đầu quân cho PVF-CAND

Sau khi V.League 2024/25 hạ màn, Thể Công Viettel đã quyết định chia tay tiền đạo Amarildo. Mới đây, đã xuất hiện thông tin về việc chân sút 26 tuổi chuyển sang đầu quân cho PVF-CAND. Thế nhưng, đội bóng ngành công an vẫn chưa lên tiếng xác nhận nguồn tin này.

Amarildo Aparecido de Souza Junior sinh ngày 19/1/1999 tại Paranavai, Brazil. Vị trí sở trường của Amarildo là tiền đạo cắm nhưng anh cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lùi. Amarildo sở hữu chiều cao 1m82 và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro trước khi rời Thể Công Viettel.

Amarildo sắp gia nhập PVF-CAND? Ảnh: Instagram nhân vật.

Amarildo đầu quân cho Thể Công Viettel từ tháng 8/2024. Mùa giải vừa qua, Amarildo đóng góp cho đội bóng áo lính 6 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn sau 21 trận (thi đấu tổng cộng 1.630 phút) tại V.League.

Amarildo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2018. Từ đó đến nay, Amarildo đã trải qua 15 lần đổi CLB. Trong sự nghiệp, Amarildo chưa bao giờ gắn bó với CLB nào được hơn 1 năm.

Nếu chính thức gia nhập PVF-CAND, Amarildo sẽ tiếp tục thi đấu tại V.League 2025/26, bởi đội chủ sân PVF đã được lựa chọn thế chỗ CLB Quảng Nam sau khi Trường Tươi Đồng Nai từ chối lên chơi ở V.League.

Tham khảo thêm

Hạ U23 Indonesia, U23 Việt Nam lập “hat-trick' vô địch giải U23 Đông Nam Á

Hạ U23 Indonesia, U23 Việt Nam lập “hat-trick" vô địch giải U23 Đông Nam Á

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền vệ người Palestine được định giá 600.000 euro

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền vệ người Palestine được định giá 600.000 euro

Giúp ĐT nữ Anh vô địch EURO 2025, Sarina Wiegman san bằng kỷ lục đáng nể

Giúp ĐT nữ Anh vô địch EURO 2025, Sarina Wiegman san bằng kỷ lục đáng nể

Paulinho Curua - ngoại binh Brazil cao 1m87 của Thể Công Viettel khiến HLV Popov tấm tắc khen

Paulinho Curua - ngoại binh Brazil cao 1m87 của Thể Công Viettel khiến HLV Popov tấm tắc khen

7 nội binh chất lượng CLB Công an TP.HCM mới chiêu mộ, gồm những ai?

7 nội binh chất lượng CLB Công an TP.HCM mới chiêu mộ, gồm những ai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam; Ronaldo ghi 3 bàn ấn tượng ở tuổi 40; ĐT nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA; Ronaldo, Messi tiếp tục vắng mặt ở đề cử Bóng Vàng; M.U hạ giá bán Garnacho, mong Chelsea đến rước; Bạn gái Ronaldo gây sốt với diện mạo mới lạ.

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền vệ được ví là "truyền nhân của Quang Hải"

Thể thao
CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền vệ được ví là 'truyền nhân của Quang Hải'

Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Thể thao
Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Thể thao
Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Thể thao
Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Đọc thêm

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn
Xã hội

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn

Xã hội

Người đàn ông mắc sai lầm khi ăn, sau khi bị hóc xương cá lại tiếp tục sai lầm lần nữa, khiến xương cá lớn chui sâu vào trong.

Nuôi 'con siêu đẻ', vợ chồng U70 ở Hà Tĩnh giàu hẳn lên, cứ bán là hút hàng
Nhà nông

Nuôi "con siêu đẻ", vợ chồng U70 ở Hà Tĩnh giàu hẳn lên, cứ bán là hút hàng

Nhà nông

Được quy hoạch với tổng diện tích 3.500 m2, mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) hiện là tài sản lớn nhất của vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ). Với mô hình này, vợ chồng ông Sỹ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

9 Nghị định nào liên quan lĩnh vực quốc phòng, quân sự vừa được Chính phủ sửa đổi?
Tin tức

9 Nghị định nào liên quan lĩnh vực quốc phòng, quân sự vừa được Chính phủ sửa đổi?

Tin tức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682.000 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng
Nhà nông

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682.000 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông

Thực hiện Công văn số 6524/VPCP-CN ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ , Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ký ban hành văn bản số 36/UBND-VP4 ngày 16/7/2025 chỉ đạo Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Từ khi có Nước, mỗi con người trên dải đất hình chữ S đều đã được yêu thương
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Từ khi có Nước, mỗi con người trên dải đất hình chữ S đều đã được yêu thương

Văn hóa - Giải trí

Trong tâm khảm của tôi, Tổ quốc Việt Nam lồng lộng trời cao, mênh mông biển rộng, người già được chăm lo, trẻ em được đến trường, thanh niên có công ăn việc làm, sống đủ đầy, hạnh phúc và không ai bị bỏ lại phía sau!

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể tại trụ sở 1 ngân hàng; phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể tại trụ sở 1 ngân hàng; phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành

Pháp luật

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở một ngân hàng ở Nghệ An; triệt phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành, trả 400 triệu đồng mỗi ca; tài xế Grab nhanh trí cầu cứu CSGT, thoát khỏi vị khách “ngáo đá”... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký
Nhà nông

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Nhà nông

Mùa sa mưa, các đồng ruộng khô cằn ở vùng ngọt ở tỉnh Cà Mau nhanh chóng ngập nước. Đây cũng là lúc cá đồng tự nhiên từ những ao, đìa, lung, bàu, trảng… lũ lượt kéo nhau lên đồng tìm kiếm thức ăn, sinh sôi nảy nở.

'Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời'
Nhà nông

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Nhà nông

Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời.

Phường La Gi ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển, đô thị văn minh
Nhà nông

Phường La Gi ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển, đô thị văn minh

Nhà nông

Phường La Gi tỉnh Lâm Đồng nằm trên trục ven biển, được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để bứt phá phát triển kinh tế biển, dịch vụ thương mại, logistics và đô thị hiện đại. Phường La Gi được sáp nhập từ phường Tân An, phường Tân Thiện, xã Tân Bình và phường Bình Tân có diện tích 68,47 km2, quy mô dân số 60.549 người.

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn
Gia đình

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

Gia đình

Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (Dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.

Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông
Gia đình

Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông

Gia đình

Nhưng anh quên mất 1 điều, trước khi làm 1 bà nội trợ vô dụng, tôi từng là người phụ nữ kiêu hãnh và giá trị.

Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê
Đông Tây - Kim Cổ

Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Đông Tây - Kim Cổ

Lê Anh Tông có thể coi là vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương bậc nhất triều Lê, khi luôn phải sống dưới cái bóng của chúa Trịnh Tùng và rồi bị thuộc hạ của Trịnh Tùng bức chết.

Thái giám coi thường hoàng đế nhà Đường và cái kết bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Thái giám coi thường hoàng đế nhà Đường và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Đời Đường Đại Tông, thái giám Lý Phụ Quốc càng hống hách giương oai. Có lần, thái giám này bất chấp tôn ti, nghênh ngang tuyên bố với Đại Tông: "Dù chức vị chúng ta không tương đồng, nhưng mọi sự bên ngoài, hoàng thượng phải nghe theo lời thần".

Ngày sinh Âm lịch phúc lành, ai sở hữu sẽ mang lại may mắn cho con cháu, gia đình sung túc, bình an
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch phúc lành, ai sở hữu sẽ mang lại may mắn cho con cháu, gia đình sung túc, bình an

Gia đình

Những người sinh ngày 14 Âm lịch giống như viên ngọc ấm áp trong gia đình, không chỉ có sự nghiệp thành đạt, mà còn truyền lại lối sống tốt lành cho con cháu.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Thái Nguyên
Tin tức

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Thái Nguyên

Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tối (8/8): Đông Á Thanh Hóa nhập tịch Việt Nam cho Rimario Gordon
Thể thao

Tin tối (8/8): Đông Á Thanh Hóa nhập tịch Việt Nam cho Rimario Gordon

Thể thao

Đông Á Thanh Hóa nhập tịch Việt Nam cho Rimario Gordon; Hojlund sắp gia nhập Milan; Ronaldo phản ứng nhẹ nhàng khi không được đề cử Quả bóng vàng; Donnarumma sẵn sàng gia nhập M.U; bạn gái Grealish khoe dáng mảnh mai.

Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú, nghệ sỹ, cầu thủ nổi tiếng
Tin tức

Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú, nghệ sỹ, cầu thủ nổi tiếng

Tin tức

Chính phủ miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho tỷ phú, học giả, chuyên gia... Người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch có ảnh hưởng tích cực với công chúng cũng được hưởng chính sách này.

Nga ồ ạt tấn công loạt căn cứ của quân đội Ukraine và lính đánh thuê; Kursk liên tục hứng pháo kích
Thế giới

Nga ồ ạt tấn công loạt căn cứ của quân đội Ukraine và lính đánh thuê; Kursk liên tục hứng pháo kích

Thế giới

Hãng tin RIA Novosti ngày 8/8 dẫn lời quan chức Nga - ông Sergey Lebedev, Điều phối viên lực lượng ngầm tại Mykolaiv cho biết, quân đội Nga vừa đồng loạt tấn công các căn cứ đóng quân của quân đội Ukraine (VSU) và lực lượng lính đánh thuê cho nước này ở nhiều tỉnh.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục Philippines 3-0: Màn khởi đầu hoàn hảo tại SEA V.League 2025
Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục Philippines 3-0: Màn khởi đầu hoàn hảo tại SEA V.League 2025

Thể thao

Tối 8/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng đầy ấn tượng trước Philippines với tỷ số 3-0 (25-14, 30-28, 25-17), tạo màn khởi đầu hoàn hảo tại chặng 2 SEA V.League 2025 đang diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

V.League 2025/2026 ra sao khi hàng loạt tân binh 'khủng' cập bến?
Thể thao

V.League 2025/2026 ra sao khi hàng loạt tân binh "khủng" cập bến?

Thể thao

V.League 2025/2026 hứa hẹn rất hấp dẫn khi cuộc đua vô địch sẽ trở nên nóng hơn rất nhiều với hàng loạt tân binh khủng xuất hiện ở các đội tốp đầu và cả từ những cái tên mới.

Cựu Đại sứ Mỹ cảnh báo ông Trump có nguy cơ 'sập bẫy' trong cuộc gặp với Tổng thống Putin
Thế giới

Cựu Đại sứ Mỹ cảnh báo ông Trump có nguy cơ 'sập bẫy' trong cuộc gặp với Tổng thống Putin

Thế giới

Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor gửi thông điệp mạnh mẽ cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng ông sập "bẫy ngoại giao", trao cho Tổng thống Nga Putin một chiến thắng lớn về mặt tuyên truyền ngay sau khi có thông tin Nga-Mỹ có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngay trong tuần tới, Kyiv Post đưa tin.

Bảo hiểm Agribank bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái
Kinh tế

Bảo hiểm Agribank bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái

Kinh tế

Được sự chấp thuận từ Bộ Tài chính, Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên Agribank, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo hiểm Agribank, từ ngày 01/08/2025, Bảo hiểm Agribank chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành giữ vị trí Tổng Giám đốc.

'Ông vua phòng vé' khiến bạn diễn ấn tượng với cách sử dụng vũ khí
Văn hóa - Giải trí

"Ông vua phòng vé" khiến bạn diễn ấn tượng với cách sử dụng vũ khí

Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh nhân vật Long do Thái Hòa đảm nhận trong "Tử chiến trên không" khiến nhiều bạn diễn cảm thấy rùng mình khi đối mặt.

Lào Cai: Tiếp nhận 3 con động vật hoang dã quý hiếm do người dân tỉnh Hưng Yên giao nộp
Nhà nông

Lào Cai: Tiếp nhận 3 con động vật hoang dã quý hiếm do người dân tỉnh Hưng Yên giao nộp

Nhà nông

Ba con động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm gồm cu li nhỏ, rùa núi vàng và khỉ mốc do người dân tại tỉnh Hưng Yên tự nguyện giao nộp đã được bàn giao cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) để cứu hộ, chăm sóc và tái thả về tự nhiên.

Tạm giữ hình sự du khách tấn công CSGT Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự du khách tấn công CSGT Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga) để điều tra và xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiến đấu cơ Su -30MK2 cất cánh thao luyện, lướt qua bầu trời Hà Nội sẵn sàng cho nhiệm vụ A80
Ảnh

Chiến đấu cơ Su -30MK2 cất cánh thao luyện, lướt qua bầu trời Hà Nội sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Ảnh

Tại sân bay Gia Lâm và Kép, đội hình bay gồm chiến đấu cơ Su-30MK2, Yak-130, máy bay vận tải Casa cất cánh, bay thao luyện nhằm chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 'tung' nhiều chính sách hỗ trợ người học thạc sỹ trong năm 2025
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam "tung" nhiều chính sách hỗ trợ người học thạc sỹ trong năm 2025

Nhà nông

Năm 2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người học trong đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Tổng thống Putin bất ngờ điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về Ukraine ngay trước cuộc gặp ông Trump
Thế giới

Tổng thống Putin bất ngờ điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về Ukraine ngay trước cuộc gặp ông Trump

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm và thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

8 nam sinh trường chuyên giành Huy chương Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025: Chủ yếu học lớp 10, 11
Xã hội

8 nam sinh trường chuyên giành Huy chương Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025: Chủ yếu học lớp 10, 11

Xã hội

100% học sinh Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích.

Tin đọc nhiều

1

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

2

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

3

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

4

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ