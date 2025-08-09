Rời Thể Công Viettel, Amarildo gia nhập PVF-CAND

Amarildo đầu quân cho PVF-CAND

Sau khi V.League 2024/25 hạ màn, Thể Công Viettel đã quyết định chia tay tiền đạo Amarildo. Mới đây, đã xuất hiện thông tin về việc chân sút 26 tuổi chuyển sang đầu quân cho PVF-CAND. Thế nhưng, đội bóng ngành công an vẫn chưa lên tiếng xác nhận nguồn tin này.

Amarildo Aparecido de Souza Junior sinh ngày 19/1/1999 tại Paranavai, Brazil. Vị trí sở trường của Amarildo là tiền đạo cắm nhưng anh cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lùi. Amarildo sở hữu chiều cao 1m82 và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro trước khi rời Thể Công Viettel.



Amarildo sắp gia nhập PVF-CAND? Ảnh: Instagram nhân vật.

Amarildo đầu quân cho Thể Công Viettel từ tháng 8/2024. Mùa giải vừa qua, Amarildo đóng góp cho đội bóng áo lính 6 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn sau 21 trận (thi đấu tổng cộng 1.630 phút) tại V.League.

Amarildo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2018. Từ đó đến nay, Amarildo đã trải qua 15 lần đổi CLB. Trong sự nghiệp, Amarildo chưa bao giờ gắn bó với CLB nào được hơn 1 năm.

Nếu chính thức gia nhập PVF-CAND, Amarildo sẽ tiếp tục thi đấu tại V.League 2025/26, bởi đội chủ sân PVF đã được lựa chọn thế chỗ CLB Quảng Nam sau khi Trường Tươi Đồng Nai từ chối lên chơi ở V.League.