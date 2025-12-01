Năm 2017, anh Trí bắt ốc bươu đen từ ruộng, suối quanh nhà về thả nuôi để gầy giống. Đến nay, anh đã có cơ sở nuôi ốc bưu thương phẩm kết hợp sản xuất con giống với 10 ao, tổng diện tích hơn 1.000 m2.

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Anh Trí chia sẻ: Ốc bươu đen có sức đề kháng rất tốt, ít bị bệnh, dễ chăm sóc. Người nuôi chỉ cần chủ động đảm bảo đủ thức ăn, giữ môi trường nước đủ sạch, không để bị ô nhiễm thì ốc bươu đen sẽ phát triển ổn định.

Thức ăn chủ yếu của ốc bươu đen (ốc nhồi) là bèo, lá môn và lá khoai mì. Để chủ động nguồn thức ăn cho ốc, anh Trí trồng 5 sào mì lấy lá, bố trí ao nuôi bèo làm thức ăn cho ốc đặc sản.

Anh Trí tiết lộ: Vào mùa nắng, bèo phát triển tốt, mình vớt ra phơi khô trộn với lá mì làm thức ăn cho ốc bươu đen rất tốt.

Khi nuôi ốc đặc sản này không nên thay đổi thức ăn đột ngột bởi như vậy dễ làm ảnh hưởng đến đường ruột của ốc, khi đó ốc sẽ mắc bệnh, phát triển rất chậm hoặc bị chết.

Để đảm bảo nguồn nước sạch sẽ cho ốc bươu đen phát triển, anh Trí bố trí ao nuôi theo quy trình luân chuyển liên tục một chiều, nước sau khi được lấy từ hồ thủy lợi về sẽ vào ao chứa, sau đó đưa vào ao nuôi, rồi ra ao lắng và thải ra môi trường.

Rau mì chính là rau gì mà non bấn, bẻ giòn, xào ngon, trồng dễ như ăn kẹo, có một thông tin quan trọng các mẹ cần biết?

Ngoài ra để ốc nhồi phát triển tốt, anh Trí thường xem theo dõi các chỉ tiêu cần thiết của môi trường nước, bổ sung khoáng chất và vôi giúp cho ốc có đủ can xi.

Ốc bươu đen được nuôi tầm 7 - 12 tháng thì xuất bán. Ốc bươu đen được tiêu thụ rất mạnh với giá bán dao động từ 100 - 120 nghìn đồng/kg. Mỗi tháng anh Trí xuất bán từ 300 - 500 kg ốc bươu đen thương phẩm.

Để chủ động con ốc giống anh Trí chịu khó theo dõi, nghiên cứu và gầy đàn ốc bố mẹ riêng. Nhờ thế không chỉ sản lượng ốc bươu đen giống năm sau luôn cao hơn năm trước, mà chất lượng cũng tốt lên thấy rõ.

Sáp nhập thành công, tỉnh Bắc Ninh mới vừa có quyết định quan trọng về điều chỉnh, đặt số hiệu các tuyến đường này

Anh Thái Thanh Trí, nông dân xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) giới thiệu về kỹ thuật nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi), kinh nghiệm nuôi ốc bươu đen.

Quần đảo đẹp mê ly cách TPHCM 250km, cộng thêm 2,5 tiếng đi tàu, cùng lúc có thể đón 1.200 khách du lịch/ngày

Năm 2020, anh Trí nhân được 1 triệu con ốc bươu đen giống thì đến năm 2021 con số đã tăng lên 1,5 triệu. Anh Trí chỉ giữ lại một phần để nuôi thành ốc nhồi thương phẩm, còn lại anh xuất bán theo các đơn hàng đặt sẵn.

Anh Trí khoe, mới đây sản phẩm ốc bươu đen thương phẩm của tôi đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Phù Mỹ.

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) cũng đã cấp cho cơ sở sản xuất của tôi chứng nhận thương hiệu “Ốc bươu đen A Trí Mỹ Hiệp”.

Tới đây, tôi sẽ mở rộng cơ sở nuôi, nhất là tiếp tục đẩy mạnh khâu sản xuất con ốc bươu đen giống vì nhu cầu ngày càng cao, nhiều bà con đặt hàng mà mình không đủ năng lực để cung cấp.

Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) cho biết: Mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Thanh Trí không cần nhiều vốn đầu tư, kỹ thuật nuôi cũng không quá phức tạp, phù hợp với điều kiện nguồn nước, khí hậu ở địa phương, đặc biệt hiệu quả kinh tế lại cao.

Gạo 5% tấm của Việt Nam "ứng biến" thế nào trước sức ép của 2 "đối thủ" xuất khẩu gạo Ấn Độ, Thái Lan?

Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương trong huyện hướng dẫn nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng mô hình nuôi con đặc sản này.

Việc ốc bươu đen thương phẩm của anh ấy được công nhận là sản phẩn OCOP, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận thương hiệu có ý nghĩa động viên rất lớn, khuyến khích bà con tính tới việc nuôi ốc bưu đen để cải thiện kinh tế gia đình.

Theo: Báo Gia Lai